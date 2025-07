LG ma nowe, inteligentne klimatyzatory. Tak wygląda ich montaż

Spis treści

LG DUALCOOL AI Air Premium oraz LG ARTCOOL AI Air Mirror to najwyższej klasy energetycznej (A+++) urządzenia klimatyzująco-chłodzące wykorzystujące najnowsze rozwiązania technologiczne z użyciem sztucznej inteligencji. Zostały zaprojektowane tak, żeby przy jak najmniejszym zużyciu energii elektrycznej zapewnić komfort użytkownikom zarówno latem, jak i zimą. Dzięki klimatyzatorom LG w pomieszczeniach będzie panowała temperatura komfortowa dla mieszkańców, a wysoka jakość powietrza będzie sprzyjać zdrowiu i dobremu samopoczuciu.

Energooszczędność klimatyzatora LG DUALCOOL AI Air Premium

Sercem tego klimatyzatora jest inteligentna sprężarka inwerterowa DUAL Inverter, która dostosowuje swoją moc do istniejących warunków - płynnie ją zmienia, co zmniejsza pobór energii elektrycznej. Do zarządzania pracą klimatyzatora można używać nie tylko pilota, lecz także aplikacji mobilnej LG ThinQ. W funkcji chłodzenia pomieszczeń w aplikacji jest dostępna funkcja AI kW Manager, która pozwala kontrolować zużycie energii i ustawiać jego limity. Gdy czujnik obecności człowieka (Human Detecting Sensor) wykryje, że w pomieszczeniu nie ma nikogo, urządzenie przejdzie w tryb oszczędzania energii. Podobnie stanie się, jeśli ktoś otworzy okno – funkcja wietrzenie obniży pobór energii. Dzięki temu klimatyzacja zapewni nam komfort bez wysokich rachunków za prąd.

Komfort termiczny

Klimatyzator LG DUALCOOL AI Air Premium służy nie tylko do chłodzenia pomieszczeń, lecz także do ich ogrzewania, wydajnie pracują w dużym zakresie temperatur zewnętrznych (od -15°C do 48°C). Na poczucie komfortu ma wpływ nie tylko odpowiednia temperatura - przyjemny chłód latem lub miłe ciepło zimą – lecz także sposób w jaki je odbieramy. Klimatyzator nie powinien być zamontowany w zbyt bliskiej odległości od miejsc, w których spędzamy dużo czasu, na przykład kanapy w salonie czy łóżka w sypialni. Ważne jest, żeby powietrze było delikatnie nawiewane. Podwójne łopatki (DUAL Vane) równomiernie rozprowadzają powietrze na odległość nawet 22 m, co sprawi, że klimatyzacja będzie skuteczna nawet w pomieszczeniach o bardzo dużych rozmiarach. Dzięki czujnikowi obecności ludzi oraz radarowi o zasięgu 5 m nawiew może być skierowany tam, gdzie w danej chwili ktoś przebywa. Sztuczna inteligencja skieruje nawiew tam, gdzie będzie przemieszczał się człowiek oraz nada mu taką siłę, żeby zapewnić odpowiednią temperaturę. Po jej osiągnięciu funkcja Soft Air włącza pośredni nawiew, co poprawia komfort. Sztuczna inteligencja uczy się naszych zachowań - zapamiętuje ustawienia temperatury i siły nawiewu, tak żeby dostosować tryb snu (Sleep Time+) do naszych preferencji. Gdy chcemy odpocząć, ważne jest także, żeby klimatyzator pracował jak najciszej. Klimatyzator LG DUALCOOL AI Air Premium ma w trybie snu głośność od 19 dB, czyli jest jednym z najcichszych urządzeń tego typu na rynku.

Klimatyzator LG ARTCOOL AI Air Mirror

Drugi inteligentny klimatyzator - LG ARTCOOL AI Air Mirror - jest równie zaawansowany technologicznie, jak opisany wyżej model. Sprężarka inwerterowa DUAL Inverter zapewnia optymalną pracę przy zmniejszonym zużyciu energii. Aplikacja mobilna LG ThinQ pozwala ustawiać jego limity, co ogranicza rachunki za prąd. Sztuczna inteligencja odbierająca informacje z czujników dostosowuje pracę urządzenia tak, żeby zapewnić mieszkańcom komfort. Strumień schłodzonego powietrza podąża za człowiekiem. Gdy temperatura w pomieszczeniu osiągnie zaplanowany poziom, funkcja Soft Air uruchamia mniej intensywny nawiew. W trybie nocnym głośność pracy klimatyzatora jest tak niska, że odpowiada szumowi liści. Klimatyzator jest wyposażony w filtry i funkcje automatycznego czyszczenia i osuszania wymiennika po każdym wyłączeniu. Klimatyzator LG ARTCOOL AI Air Mirror wyróżnia także świetny design. Jego prosta, minimalistyczna w wyrazie obudowa jest koloru ciemno szarego lub czarnego. Jest tak wypolerowana, że odbija się w niej otoczenie. Mocny akcent stanowią cztery stalowe poziome linie w dolnej części obuwowy. Ten klimatyzator będzie świetnie wyglądać w designerskich nowoczesnych wnętrzach.

Prosty montaż

Klimatyzator LG DUALCOOL AI Air Premium można łatwo zamontować nawet w ciasnej przestrzeni, gdy do sufitu jest tylko 8 cm. Zwiększona przestrzeń na otwory rurowe ułatwia prace montażowe. Dodatkowym plusem jest to, że można elastycznie wybierać kierunek prowadzenia przewodów. Filtr zamiast tradycyjnych 7 zaczepów, ma tylko 2, więc szybciej się go instaluje. Aplikacja LG ThinQ pozwala na szybką diagnostykę z wykorzystaniem AI. Choć zamieszczony niżej film przedstawia montaż klimatyzatora LG DUALCOOL AI Air Premium, przedstawione w nim procedury dotyczą także montażu klimatyzatora LG ARTCOOL AI Air Mirror.