Klimatyzatory – urządzenia energooszczędne i inteligentne

Klimatyzatory to wysoko zaawansowane urządzenia techniczne. Są tak zaprojektowane i zbudowane, żeby zapewniać komfort cieplny swoim użytkownikom. Mają wyposażenie pozwalające na dostosowanie działania do potrzeb mieszkańców domu. Wszystko to odbywa się z maksymalną wygodą i oszczędnością energii. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu AI. Zobaczmy, jak działają nowoczesne modele klimatyzatorów.

Inteligentny nawiew AI Air

Klimatyzatory mają za zadanie nawiewać schłodzone powietrze (a w funkcji grzania - ciepłe). Sztuką jest odpowiednie skierowanie jego strumieni, tak żeby osoby przebywające w pomieszczeniu czuły się komfortowo. W klimatyzatorach LG DUALCOOL AI Air Premium oraz LG ARTCOOL AI Air Mirror zaprzęgnięto do tego sztuczną inteligencję. Urządzenia są wyposażone w czujnik wykrywania ludzi i radar o zasięgu do 5 m (AI Air Premium), który śledzi ich ruch. Inteligentna funkcja AI Air dostosowuje intensywność i kierunek nawiewu, a także temperaturę powietrza do tego, co się dzieje w pomieszczeniu, czy są w nim ludzie i jak się przemieszczają. Jeśli ktoś usiądzie na kanapie, klimatyzator automatycznie skieruje w tę stronę strumień schłodzonego powietrza. Ważne jest, żeby nie odczuwać zbyt zimnego nawiewu, co może być nieprzyjemne. Funkcja Soft Air zapewnia delikatny i równomierny przepływ powietrza, a DUAL Vane umożliwia dokładne sterowanie kierunkiem i siłą nawiewu.

Szczególnie ważna jest praca klimatyzacji nocą, gdy chcemy odpocząć i się wyspać. Inteligentne urządzenia z funkcją Sleep Timer+ analizują nawyki użytkownika i wzorce snu, tak by w nocy utrzymywać obniżoną temperaturę, a jednocześnie nie hałasować. Praca na poziomie 19 dB oznacza, że odgłosy są jak szmer liści.

Oszczędzanie energii AI kW Manager

Klimatyzatory są wyposażone w wiele rozwiązań, które mają za zadanie oszczędzanie energii. Najlepiej wybierać urządzenia charakteryzujące się najwyższą klasą energetyczną, czyli A+++. Takie są klimatyzatory LG DUALCOOL AI Air Premium oraz LG ARTCOOL AI Air Mirror

Jest w nich zastosowana bardzo wydajna i energooszczędna sprężarka DUAL Inverter. Dzięki niej praca urządzenia jest płynna i stabilna, bez dużych skoków mocy chłodzenia i grzania, co zapewnia mniejsze zużycie energii. Czujniki obsługiwane przez sztuczną inteligencję sprawiają na przykład, że gdy osoba wyjdzie z pokoju, urządzenie wejdzie w tryb oszczędzania energii. Podobnie stanie się w momencie otwarcia okna, ponieważ wykryje to detektor.

Ponadto w trybie chłodzenia funkcja AI kW Manager umożliwia monitorowanie i optymalizację zużycia energii w czasie rzeczywistym. Jest ona dostępna przez aplikację mobilną LG ThinQ i pozwala na zdalne sterowanie klimatyzatorem oraz ustawianie limitów poboru energii.

Autor: LG LG DUALCOOL AI Air Premium z technologią automatycznego czyszczenia wymiennika i filtrowania powietrza

Oczyszczanie powietrza Total Air Care

Wysoka jakość powietrza, którym oddychamy, jest ważna dla naszego zdrowia. Dlatego zastosowanie klimatyzatorów jest okazją do jego oczyszczenia. Urządzenia klimatyzacyjne marki LG są wyposażone w zespół filtrów oraz technologię Plasmaster Ionizer++. Dzięki temu nawiewane powietrze jest pozbawione pyłów, bakterii, wirusów i alergenów. Funkcja Freeze Cleaning służy do usuwania zanieczyszczeń z wnętrza klimatyzatora poprzez zamrażanie. Po zakończeniu pracy urządzenie automatycznie przechodzi w tryb Auto Clean+, czyli osuszanie wymiennika ciepła, co zapobiega rozwojowi grzybów i pleśni oraz powstawaniu nieprzyjemnych zapachów.