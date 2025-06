Weź sprzęt budowlany w leasing i nie zamrażaj gotówki

Materiał sponsorowany

Autor: LeaseLink

Nie da się prowadzić działalności w branży budowlanej bez profesjonalnego sprzętu. Nowoczesne wiertarki, wkrętarki, młoty wyburzeniowe czy precyzyjne urządzenia pomiarowe znacząco podnoszą jakość realizowanych prac. Wyzwaniem jest ich koszt, bo jednorazowy wydatek kilkunastu tysięcy złotych poważnie obciąża firmowy budżet. Na szczęście jest na to sposób – dzięki leasingowi możesz pozyskać niezbędny sprzęt bez wydawania gotówki.

Inwestycja w odpowiedni sprzęt na budowę przekłada się bezpośrednio na efektywność, terminowość i zadowolenie klientów – o tym nikogo nie trzeba przekonywać. Problem pojawia się, gdy ceny profesjonalnych zestawów narzędziowych wymagają jednorazowego zaangażowania znacznych środków finansowych. Jak sobie z tym poradzić?

Profesjonalne narzędzia bez wydawania gotówki

Wyposażenie nowoczesnej firmy budowlanej to nie tylko podstawowy sprzęt, ale również lasery i dalmierze pomiarowe, kamery termowizyjne oraz specjalistyczne urządzenia branżowe. Renomowane marki oferują kompleksowe zestawy zapewniające najwyższą jakość, ale to przekłada się na ich wysoką cenę.

Koszt profesjonalnych narzędzi waha się od kilku do nawet 20 tysięcy złotych. Dzięki leasingowi nie musisz wydawać całej kwoty od razu. Zamiast tego rozkładasz płatność na wygodne, miesięczne raty, a z wysokiej klasy sprzętu korzystasz od razu. Firma zyskuje dostęp do niezbędnego wyposażenia i zachowuje płynność finansową na bieżące wydatki.

Co możesz wziąć w leasing w branży budowlanej?

LeaseLink, należący do grupy mBank, oferuje rozwiązania finansowe specjalnie dostosowane do potrzeb firm budowlanych. Możesz sfinansować praktycznie wszystkie narzędzia niezbędne w codziennej pracy Twojej ekipy.

Elastyczność leasingu w LeaseLink pozwala na finansowanie zarówno pojedynczych urządzeń o wartości kilkuset złotych, jak i kompletnego wyposażenia sięgającego kilkudziesięciu tysięcy złotych. Z leasingu może skorzystać każda firma niezależnie od wielkości – od jednoosobowej działalności po większe przedsiębiorstwa.

Kompleksowe wsparcie dla firm budowlanych

Poza elektronarzędziami, w leasingu można sfinansować również sprzęt biurowy – komputery do projektowania i wizualizacji, smartfony do komunikacji z klientami i zespołem, a także specjalistyczne oprogramowanie. W ramach Rat dla Firm dostępne jest również finansowanie szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników, co jest istotne wobec szybko rozwijających się technologii budowlanych.

Wykwalifikowana kadra pracująca na nowoczesnym sprzęcie to wyższa jakość usług oraz możliwość realizacji bardziej złożonych i lepiej płatnych projektów.

Zero formalności i realne korzyści podatkowe

Leasing w LeaseLink to proces bez zbędnej biurokracji. Wszystko odbywa się błyskawicznie i w 100% online. Składasz wniosek w zaledwie kilka minut – bez wychodzenia z firmy. Decyzję otrzymujesz nawet w 2 minuty, umowę podpisujesz elektronicznie, po czym szybko otrzymujesz sprzęt i możesz rozpocząć pracę. Do rozpoczęcia procesu potrzeba jedynie aktywnej działalności gospodarczej i podstawowych danych z dowodu osobistego.

Wszystkie wydatki związane z leasingiem – opłata wstępna, regularne raty oraz kwota wykupu – stanowią koszt uzyskania przychodu. Przekłada się to na efektywną optymalizację podatkową, szczególnie cenną w branży budowlanej, gdzie sezonowe wahania wpływają na rentowność.

Większa wydajność pracy i przewaga nad konkurencją

Dostęp do zaawansowanego sprzętu stanowi kluczowy czynnik konkurencyjności. LeaseLink umożliwia także mniejszym firmom korzystanie z profesjonalnego wyposażenia, które wcześniej było domeną dużych przedsiębiorstw.

Leasing nowoczesnego sprzętu przekłada się na wyższą efektywność i szybkość realizacji zleceń, większą precyzję wykonania, lepsze bezpieczeństwo na placu budowy oraz możliwość podejmowania bardziej wymagających projektów. Firmy lepiej wyposażone mogą poszerzać swoje portfolio. Niezawodne narzędzia to również mniej awarii i przestojów – a więc więcej pieniędzy w firmowej kasie.

