Tramwaje Warszawskie rozkopały pół miasta. Które nowe trasy się opóźnią?

Tramwaje Warszawskie rozkopały pół miasta. Które nowe trasy będą na czas, a które się opóźnią?

15:24

Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator Tramwaj na Rakowieckiej w budowie

Od kilku lat Warszawa intensywnie rozwija sieć tramwajową, co niestety mocno daje się we znaki mieszkańcom. W 2025 r. równolegle budowane są trasy tramwaju do Dworca Zachodniego, na ul. Rakowieckiej oraz do pętli Stegny. Nie wszystkie uda się oddać do użytku w zapowiedzianym terminie. A co z kolejnymi szykowanymi już inwestycjami Tramwajów Warszawskich?

Tramwaj do Wilanowa, czyli tak naprawdę kilka inwestycji

Mówiąc „tramwaj do Wilanowa”, zwykle myślimy o oddanej do użytku w 2024 r. trasie z centrum do Miasteczka Wilanów. Oficjalnie jednak pod tą nazwą kryje się jednak znacznie większa inwestycja tramwajowa, która docelowo połączy ze sobą szynami Wilanów, Mokotów, Ochotę i Wolę.

Autor: Tramwaje Warszawskie, Materiały prasowe Mapa całej planowanej trasy tramwajowej łączącej Wolę z Wilanowem (przerywane linie)

Pierwsze plany w tej sprawie miasto ogłosiło ponad dekadę temu, a w 2017 r. ustalono przebieg. Kilka odcinków tej długiej na 19 km trasy już powstało, kilka jest w budowie, a kolejne dopiero w przygotowaniu. Zapytaliśmy Tramwaje Warszawskie, na jakim etapie są te inwestycje i kiedy można spodziewać się ich zakończenia.

Tramwaj na Stegny – lato 2025

Autor: Szymon Starnawski

Tramwaj na Stegny, czyli odnoga głównej trasy tramwajowej do Wilanowa, obsłuży duże osiedle na Mokotowie. Jednocześnie pętla zapewni większą elastyczność sieci tramwajowej na wypadek awarii (możliwe będzie np. obsługiwanie trasy jednokierunkowymi tramwajami). Według Tramwajów Warszawskich trasą tą pojedziemy już tego lata. Nieoficjalnie mówi się o początku wakacji. Roboty drogowe potrwają nieco dłużej niż część tramwajowa.

Przypomnijmy, że pierwotnie odcinek ten miał być gotowy w październiku 2024 r.

– Tramwaje pojadą na Stegny latem – wraz z zakończeniem zasadniczych prac przy układzie komunikacyjnym. Prace przy układzie drogowym w tym miejscu potrwają do końca lata – mówi rzecznik Tramwajów Warszawskich Witold Urbanowicz.

Tramwaj na Rakowieckiej – przed końcem 2025 r.

Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator Tramwaj na Rakowieckiej w budowie

Tramwaj na Rakowieckiej to krótki (ok. 1 km) szynowy łącznik między al. Niepodległości i ul. Puławską. Pozwoli on tramwajom jadącym od strony Wilanowa i Wyścigów szybciej dojechać do stacji metra Pole Mokotowskie (dziś przesiadka na metro jest dopiero na stacji Politechnika). Nowy odcinek przyda się też podczas awarii jako objazd. Jak podają Tramwaje Warszawskie, inwestycja złapała opóźnienie, ale tramwaje pojadą ul. Rakowiecką jeszcze w tym roku. Dokładniejszego terminu nie podano.

Przypomnijmy, że oryginalny termin zakończenia inwestycji to sierpień 2025 r.

– Z uwagi na prace dodatkowe i zmiany w rozwiązaniach komunikacyjnych, które zwiększają funkcjonalność i bezpieczeństwo, a także oznaczają większy zakres robót do wykonania, harmonogram uległ aktualizacji. Niemniej tramwaje pojadą ul. Rakowiecką w tym roku. Najtrudniejszy etap przed nami: na przełomie kwietnia i maja rozpoczęliśmy prace przy budowie węzła rozjazdowego na skrzyżowaniu Rakowieckiej i al. Niepodległości, co będzie wiązało się ze wstrzymaniem ruchu tramwajów w tym miejscu na kilka miesięcy – podaje rzecznik TW.

Tramwaj do Dworca Zachodniego – kwiecień 2026

Tramwaj do Dworca Zachodniego powstaje od strony Ochoty. Nowe szyny pobiegną od ul. Grójeckiej w głąb ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r., gdzie zejdą pod ziemię i tunelem dotrą pod dworzec kolejowy Warszawa Zachodnia. Umożliwi to łatwe przesiadki, a w przyszłości nowa trasa pozwoli podróżować z Dworca Zachodniego w kierunku Mokotowa i Wilanowa. Jak podają TW, inwestycja przebiega zgodnie z harmonogramem i zakończy się w przyszłym roku (zgodnie z umową powinny to być okolice kwietnia 2026).

– Aktualnie inwestycja przebiega zgodnie z harmonogramem. Budowa powinna zakończyć się w przyszłym roku. Niemniej najtrudniejsze etapy przed nami – na początku czerwca czasowo zamykamy ruch tramwajowy do pętli P+R Al. Krakowska, a także odcinek ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 r. – przy każdej inwestycji w tkance miejskiej możliwe są opóźnienia w związku z np. odkryciami archeologicznymi, niewybuchami, rozbieżnością w przebiegu instalacji podziemnych względem planów czy wymaganym większym zakresem prac w związku ze stanem odkrytych sieci, rur i instalacji – informuje Urbanowski.

Tramwaj do Wilanowa (część drogowa) – IV kwartał 2025 r.

Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator Tramwaj do Wilanowa w Warszawie

Inwestycja określana potocznie mianem tramwaju do Wilanowa, czyli trasa szynowa do Miasteczka Wilanów, jest zakończona dopiero połowicznie. Choć tramwaje kursują już od 29 października 2024 r., drogowa część prac wciąż się nie zakończyła. To m.in. odtwarzanie jezdni, chodników i dróg dla rowerów, generujące duże uciążliwości. Według umowy z wykonawcą całokształt tych prac zakończy się w IV kwartale 2025 r.

Przypomnijmy, że według najwcześniejszych zapowiedzi cała ta inwestycja miała być gotowa w 2023 r.

Tramwaj wzdłuż Pola Mokotowskiego – termin niepewny, prawdopodobnie przełom lat 20. i 30.

Autor: Tramwaje Warszawskie, Materiały prasowe Mapa tramwaju wzdłuż Pola Mokotowskiego

Tramwaj wzdłuż Pola Mokotowskiego jest dopiero w przygotowaniu, a konkretnie w fazie projektowej. Pobiegnie on ul. Rostafińskich, skrajem parku Pole Mokotowskie i połączy istniejące torowiska na ul. Banacha i Rakowieckiej. W ten sposób powstanie tramwajowy skrót między Mokotowem i Ochotą. Oficjalnego terminu budowy Tramwaje Warszawskie na razie nie podają. Wcześniej najczęściej podawanym terminem był przełom lat 20. i 30. XXI w.

– Nie mamy jeszcze decyzji środowiskowej, a sam projekt nie jest uwzględniony w obecnie obowiązującej umowie wieloletniej do 2027 r., więc nie chcemy spekulować w sprawie potencjalnych terminów – wyjaśnia rzecznik.

Tramwaj Kasprzaka – Dworzec Zachodni – termin niepewny, prawdopodobnie przełom lat 20. i 30.

Autor: Tramwaje Warszawskie, Materiały prasowe Planowana, wstępna trasa tramwaju Kasprzaka – Dworzec Zachodni (trasa może ulec zmianie)

Tramwaj z Woli na Dworzec Zachodni to planowany odcinek, który zapewni podziemne połączenie dworca PKP Warszawa Zachodnia także z Wolą, a konkretnie z torowiskiem na ul. Kasprzaka. W planach są dwie odnogi, jednak ostatecznie ustalony jest jedynie przebieg odnogi wschodniej, a zachodnia widoczna na mapie to tylko wstępna propozycja. Obecnie inwestycja jest na etapie koncepcyjnym. Tramwaje Warszawskie planują jeszcze w tym półroczu ogłosić przetarg na projekt odnogi wschodniej. Termin budowy tej odnogi, jak i odnogi zachodniej jest obecnie nieznany. Wcześniej w mediach podawano przełom lat 20. i 30. jako możliwy termin realizacji inwestycji.

– Odnogi są na etapie koncepcyjnym. Przygotowujemy się do postępowania przetargowego na dokumentację projektową dla odnogi wschodniej – w osi ul. Krzyżanowskiego. Jeśli otrzymamy zgody korporacyjne w najbliższym czasie, ogłoszenie postępowania będzie możliwe w tym półroczu. Jej przebieg będzie zgodny z koncepcjami prezentowanymi kilka lat temu – informuje Urbanowski.

Warto dodać, że wraz z budową tego odcinka zagospodarowany zostanie istniejący już fragment tunelu pod dworcem (obecnie pustka technologiczna). Umożliwi to tramwajom jadącym od strony Ochoty docieranie aż pod oddalony od pozostałych peron 9 dworca Warszawa Zachodnia.

– Wykorzystanie tunelu na dalszym odcinku (w kierunku Woli) będzie elementem przygotowań do realizacji połączenia z ul. Kasprzaka – projekt będzie obejmować także wykorzystanie przestrzeni w rejonie peronu 9. Zwiększy to elastyczność sieci tramwajowej: umożliwi krańcowanie linii tramwajowych na Dw. Zachodnim czy odstawianie tramwajów – podkreśla rzecznik TW.

