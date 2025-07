Spis treści

Program przebudowy przejazdów kolejowo-drogowych w Polsce będzie możliwy dzięki inwestycjom finansowanym z budżetu państwa i współpracy z samorządami. W całym kraju powstaną nowe, bezpieczne skrzyżowania dwupoziomowe. Projekt zwiększy bezpieczeństwo i poprawi płynność ruchu i komfortu podróży.

PLK likwiduje jednopoziomowe przejazdy

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zakończyły ocenę zgłoszeń do pierwszego etapu ogólnopolskiego programu „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach kolejowo-drogowych, w tym ich przebudowa na skrzyżowania dwupoziomowe”. Inicjatywa zakłada eliminację przejazdów jednopoziomowych, które często są miejscem niebezpiecznych zdarzeń, i ich zastąpienie wiaduktami lub tunelami.

Do programu zgłoszono łącznie 51 propozycji inwestycyjnych złożonych przez 35 podmiotów – głównie jednostki samorządu terytorialnego i zarządców dróg. Po analizie formalnej, technicznej i ekonomicznej zakwalifikowano 36 projektów do dalszego rankingowania - 16 zadań trafiło na listę podstawową, co oznacza zakwalifikowanie do dofinansowania i dalszych prac przygotowawczych.

To wspólna inwestycja państwa i samorządów

Program realizowany jest w formule konkursowej i opiera się na współpracy między PLK S.A. a samorządami, które muszą zapewnić wkład własny do realizacji inwestycji. Z budżetu państwa przeznaczono na ten cel 861 mln zł – po 430,5 mln zł na każdy z dwóch etapów naboru. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednej inwestycji wynosi 60 mln zł.

PLK S.A. współfinansują budowę części inżynieryjnej obiektu zlokalizowanej bezpośrednio nad lub pod torami, a także przygotowanie dokumentacji projektowej i likwidację istniejących przejazdów. Wśród warunków udziału w programie znalazły się m.in. uzyskanie poparcia społecznego oraz integracja planowanej inwestycji z istniejącym układem komunikacyjnym.

Nowe wiadukty i tunele – gdzie powstaną

Bezpieczniejsze przejazdy kolejowe powstaną w:

Kostrzynie,

Czempiniu,

Pabianicach,

Nakle nad Notecią,

Lubinie,

Zbąszyniu,

Białej Podlaskiej,

Łodzi,

Jaworznie,

Kartuzach,

Justynowie,

Poznaniu,

Ołtarzewie,

Ząbkach,

Gogolinie.

Na liście rezerwowej znalazły się m.in. skrzyżowania drogowo-kolejowe w: Mińsku Mazowieckim, Wrocławiu, Krakowie, Iławie, Nowym Targu, Lublińcu i Oławie.

Nowa jakość bezpieczeństwa

Jak podkreślają przedstawiciele resortu infrastruktury, projekt ma nie tylko zwiększyć bezpieczeństwo na styku dróg i linii kolejowych, ale również usprawnić ruch miejski i ograniczyć zatory komunikacyjne. – Cieszę się, że na sieci kolejowej przybędzie nowych, bezkolizyjnych skrzyżowań. Takie rozwiązania zapewniają maksymalne bezpieczeństwo i przyczyniają się do zmniejszenia korków w miastach – mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.

Z kolei wiceminister Piotr Malepszak zaznacza, że dzięki zaangażowaniu lokalnych władz oraz dobrej współpracy z PLK, groźne przejazdy zostaną zastąpione nowoczesnymi, bezpiecznymi obiektami.

Lista rezerwowa i kolejne etapy

Na liście rezerwowej znalazło się 20 projektów, które mimo pozytywnej oceny nie zmieściły się w limicie budżetowym. Istotne jest jednak, że te zadania automatycznie wezmą udział w drugim etapie programu, zachowując zdobyte punkty z etapu I, o ile wnioskodawcy nie zrezygnują z udziału.

Katalog zadań z listy podstawowej oraz rezerwowej może jeszcze ulec zmianie – w zależności od ostatecznej weryfikacji kosztów i możliwości zapewnienia wkładu własnego przez samorządy.

Modernizacja 46 przejazdów kolejowych

Dodatkowo w w województwach: śląskim, małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim, opolskim i dolnośląskim zosatnie zmodernizowanych 46 skrzyżowań kolejowo-drogowych. W ramach prac zainstalowane zostaną nowe systemy ostrzegania – sygnalizacja świetlna i dźwiękowa, automatyczne zapory oraz urządzenia do zdalnego sterowania ruchem. Zastąpią one dotychczasowe starsze, często ręcznie obsługiwane zabezpieczenia. Niektóre przejazdy będą zdalnie monitorowane lub zostaną w pełni zautomatyzowane. Celem jest szybsze i skuteczniejsze ostrzeganie kierowców o nadjeżdżających pociągach i ograniczenie ryzyka wypadków. Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę o wartości ponad 180 mln zł obejmującą zaprojektowanie i wykonanie robót.

