Będzie tunel pod zakopianką

Kierowców podróżujących zakopianką czekają spore zmiany. Rozpoczęły się zasadnicze prace związane z budową tunelu pod drogą krajową nr 7 w Libertowie. Inwestycja, która pochłonie blisko 150 milionów złotych, ma na celu usprawnienie ruchu i zwiększenie bezpieczeństwa na tym ruchliwym odcinku trasy.

Jak powstaje tunel pod zakopianką?

Prace rozpoczęły się od budowy tunelu pod jezdnią prowadzącą w kierunku Myślenic. W związku z tym od 22 lipca wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu na odcinku około 700 metrów zakopianki w Libertowie. Ruch w obu kierunkach odbywać się będzie po dwóch pasach na drugiej jezdni, z ograniczeniem prędkości do 50 km/h, a miejscami do 40 km/h. Taka organizacja ruchu potrwa do listopada.

Co się zmieni na DK7 Kraków - Myślenice?

Inwestycja w Libertowie to nie tylko tunel. W ramach rozbudowy układu drogowego zlikwidowane zostaną skrzyżowania zakopianki z ul. Góra Libertowska i ul. Świetlistą. Oprócz 52-metrowego tunelu, który umożliwi przejazd między wschodnią a zachodnią częścią Libertowa, powstaną również trzy kładki dla pieszych, dwa ronda oraz dodatkowe drogi łącznikowe. Zlikwidowane zostaną także niektóre skręty w lewo z Zakopianki, a drogi gminne zostaną połączone z drogami łącznikowymi.

Kto buduje nowy tunel na zakopiance i kiedy koniec?

Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Inżynieryjne IMB-Podbeskidzie. Zakończenie inwestycji planowane jest na wakacje 2027 roku.

Modernizacja zakopianki to priorytetowy cel. Inwestycja w Libertowie jest kolejnym etapem programu modernizacji trasy między Krakowem a Myślenicami. Wcześniej oddano do użytku węzeł drogowy w Gaju i kładki w Mogilanach oraz Głogoczowie.

W budowie są kolejne węzły w Krzyszkowicach i Myślenicach, a wniosek o pozwolenie na budowę węzła w Jaworniku został już złożony. Wszystko po to, aby zakopianka była bardziej przepustowa i bezpieczna dla wszystkich użytkowników.