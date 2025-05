Tunel na zakopiance znowu bije rekordy! Naszpikowany elektroniką obiekt ma odcinkowy pomiar prędkości

11:58

Tunelem na S7 przejechało już 10 milionów aut

Zakopianka w maju cieszyła się zawrotną popularnością. Nic dziwnego więc, że 3 maja, wieczorem, tunelem pod Luboniem Małym przejechał 20-milionowy pojazd. Każdego dnia tą trasą jeździ ok. 22 tysięcy samochodów. 1 maja tunelem przejechało 42 020 pojazdów. Obiekt jest naszpikowany elektroniką i ma nieco ponad 2 km długości. Do jego wydrążenia zużyto blisko 180 ton materiałów wybuchowych i 190 tysięcy ton betonu. Został oddany do użytku 12 listopada 2022 roku.

Spis treści

Tunelem na zakopiance (S7) przejechało już10 milionów aut

To jeden z oddanych niedawno tuneli w Polsce. Wydrążono go pod górą Luboń Mały. Oddano go kierowcom 12 listopada 2022 roku. Tym tunelem 3 maja wieczorem przejechał 20-milionowy pojazd. Każdego dnia tą trasą jeździ około 22 tysięcy samochodów. W czasie majówki padł też tegoroczny rekord dziennej liczb aut korzystających z tej trasy – 1 maja tunelem przejechało 42 020 pojazdów.

Jak drążono tunel na zakopiance?

Tunel drążono opracowaną we Włoszech metodą kontrolowanej deformacji ADECO-RS (analiza deformacji kontrolowanych w skałach i gruntach). Jest to metoda opracowana w latach 80. we Włoszech. Metoda ta umożliwia uwzględnienie wzajemnego oddziaływania gruntu i obudowy tymczasowej lub stałej, jako funkcję ich odpowiedniej sztywności, ale także czasu pogorszenia właściwości gruntu, zwłaszcza bloków skalnych.

Do wydrążenia dwóch nitek tunelu o długości 2058 m każda używano ciężkiego sprzętu, ale także materiałów wybuchowych. Zużyto w sumie około 180 ton materiałów wybuchowych. Wykopano materiał skalny o objętości 600 tysięcy metrów sześciennych. Jak porównuje GDDKiA, basen olimpijski ma około 3750 m3, więc można by zasypać tym materiałem 160 takich basenów.

Podczas budowy tunelu użyto łącznie 190 tysięcy metrów sześciennych betonu. Z takiej ilości betonu można wykonać 45 km nawierzchni drogi dwujezdniowej. Zużyto 48 000 ton stali.

Stalowa rama wieży Eiffla ma masę 7300 ton, czyli ze stali zużytej podczas budowy tunelu można by zrobić sześć konstrukcji takich wież i zostałoby trochę materiału na kolejną.

Tunel pod Luboniem Małym (S7) na zakopiance w liczbach

Obiekt kosztował prawie miliard zł i był budowany przez sześć lat.

Każda z dwóch nitek tunelu ma dwa pasy ruchu w każdym kierunku i dodatkowo pas awaryjny, który w przyszłości może stać się dodatkowym pasem ruchu. Wykonawcą tego obiektu była firma Webuild (poprzednia nazwa Astaldi).

Tunel ma dwie komory (nitki), po jednej dla każdej jezdni.

jest długi na 2058 m,

wysoki na 4,7 m.

ma szerokość użytkową 14,9 m,

dwa pasy ruchu po 3,5 m każdy oraz 3 m pas awaryjny, co daje możliwość realizacji trzeciego pasa ruchu w przyszłości.

spadek tunelu wynosi 0,5 proc. w kierunku z Krakowa do Nowego Targu.

drogi ewakuacyjne rozmieszczone wzdłuż ścian tunelu mają szerokość 1,2 m, a przejazd awaryjny 3,5 m.

wykonano tu 11 nisz ewakuacyjnych, rozmieszczonych co 172,5 m, w tym jedna zlokalizowana w środku jest przejezdna dla służb ratowniczych. Po zewnętrznej stronie komór tunelu rozmieszczone są co ok. 86 m nisze alarmowe i hydrantowe.

w środku obiektu jest też zatoka postoju awaryjnego.

Inwestycję tunelową uzupełniają dwa budynki techniczne, dwa budynki dyspozytorni i Centrum Zarządzania Tunelem zlokalizowane na węźle Skomielna Biała. W tym Centrum dyspozytorzy pracują całodobowo.

Autor: GDDKiA/Krzysztof Nalewajko, Materiały prasowe Centrum Zarządzania Tunelem zlokalizowane na węźle Skomielna Biała. W tym Centrum dyspozytorzy pracują całodobowo.

Tunel na S7 jest naszpikowany elektroniką

Tunel pod Luboniem Małym na drodze ekspresowej S7, czyli popularnej zakopiance jest naszpikowany elektroniką.

W tunelu zamontowano m.in.

3156 źródeł światła. Mamy tu oświetlenie: wjazdowe, przejazdowe, orientacyjne, awaryjne, ewakuacyjne, antypaniczne, a także oświetlenie kanału świeżego powietrza, nisz elektrotechnicznych i budynków.

76 wentylatorów strumieniowych,

20 wentylatorów kurtyny powietrznej,

4 wentylatory napowietrzające,

11 kompletów układów różnicujących ciśnienie w przejściach pomiędzy tunelami.

Tunel na zakopiance jest także wyposażony w świetny monitoring. System monitoringu wizyjnego stanowią:

26 kamer obrotowych,

114 kamer do wideodetekcji,

30 kamer stałopozycyjnych.

Zapewniona jest łączność alarmowa i system ostrzegania pożarowego poprze 119 ręcznych ostrzegaczy pożarowych,

239 sztuk czujników dymu

4 czujniki liniowe ciepła, czyli przewody rozciągające się przez całą długość obydwu nitek tunelu.

Wewnątrz tunelu, w przejściach pomiędzy nitkami i w budynkach, znajduje się w sumie 178 głośników, z których w razie takiej konieczności słychać ostrzeżenia i polecenia jak należy się zachować.

W tunelu mieści się także system odcinkowego pomiaru prędkości. Na terenie obiektu obowiązuje ograniczenie do 70 km/h.

Zamontowaliśmy w nim m.in. odcinkowy pomiar prędkości i 170 kamer. Nasz sprzęt liczy również wszystkie pojazdy przejeżdżające przez tunel. Od 12 listopada ubiegłego roku do 11 listopada 2023 r. przejechało nim dokładnie 7 640 329 pojazdów. To daje średnio prawie 21 tysięcy pojazdów dziennie – informuje GDDKiA.

