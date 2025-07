Spis treści

Budowa tunelu średnicowego pod Łodzią

W Łodzi trwa jedna z największych kolejowych inwestycji w Polsce – budowa kolejowej linii średnicowej. Jest warta ponad 2 miliardy złotych. To kontynuacja budowy dworca Łódź Fabryczna, który z dworca końcowego stanie się przelotowym. Najważniejszą częścią tej inwestycji jest budowa tunelu średnicowego pod Łodzią. Tunel połączy pod ziemią dworzec w Łodzi Fabrycznej z Łodzią Kaliską i Łodzią Żabieńcem.

Generalnym wykonawcą tunelu jest obecnie forma PBDiM Mińsk Mazowiecki. Firma przejęła kontrakt po Energopolu Szczecin, który pierwotnie był głównym wykonawcą, ale ogłosił upadłość.

Wykonawcy i inwestycji grozi bankructwo. Potrzebne pieniądze

Podczas niedawnej rozmowy w Radiu Łódź, prezes PBDiM, Mariusz Serżysko podkreślał, że jeśli inwestor, PKP PLK nie podejmie szybko oczekiwanych przez wykonawcę działań, całej inwestycji grozi bankructwo, bo firma już dołożyła do kontraktu około pół miliarda złotych. Jak twierdzi prezes, do dziś zamawiający (PKP PLK) dostarczył tylko około 10 procent waloryzacji kosztów, co tylko w nieznacznym stopniu pokryło rzeczywiste koszty realizacji inwestycji. Trwają mediacje między inwestorem PKP PLK oraz wykonawcą PBDiM. Chodzi o waloryzację kontraktu, której koszty znacznie wzrosły po pandemii Covid oraz wybuchu wojny na Ukrainie.

W 2023 złożyliśmy wniosek o mediację, o wzrost tych kosztów. I od roku ten proces mediacji jest na zaawansowanym poziomie. Jednak od roku nie zbliżyliśmy się do zamknięcia tych mediacji. Należy je przyspieszyć, żeby te środki, o które aplikujemy, które są niezbędne dla nas i dla naszych partnerów biznesowych, wpłynęły na kontrakt i żeby ten kontrakt mógł być dokończony na koniec czwartego kwartału 2027 roku, i żeby była deklaracja podjęcia ruchu w roku 2028 – mówił w Radiu Łódź prezes PBDiM Mariusz Serżysko.

Problemy techniczne także wstrzymały budowę tunelu średnicowego w Łodzi

Wzrost kosztów to także efekt poważnych problemów technicznych i administracyjnych na placu budowy. Przypomnijmy, że maszyna TBM drążąca tunel – Katarzyna, od prawie roku stoi, po zawaleniu się części kamienicy w centrum Łodzi, gdy TBM przechodziła pod budynkiem.

Mimo tego, że maszyna jest technicznie gotowa do wznowienia pracy we wrześniu (testy zakończono pomyślnie w czerwcu), kluczową kwestią jest konieczność wykonania dodatkowych fundamentów na budynkach pod adresem 1 Maja 19 i 21.

- To trudna sprawa, ponieważ teren ten nie należy do zamawiającego ani wykonawców, lecz do ponad 100 mieszkańców, którzy muszą wyrazić zgodę na ingerencję w budynki – powiedział prezes PBDiM.

Budynki na trasie drążenia tunelu - mogą runąć

Na trasie tunelu PBDiM wskazało 35 budynków, które powinny być rozebrane ze względu na bardzo zły lub grożący zawaleniem stan. Jak twierdził w radiu prezes, wspólnie z inwestorem podjęto decyzję o tym, by ich nie burzyć, aby uniknąć konieczności zapewnienia mieszkańcom lokali zastępczych, za które płaci wykonawca. Zamiast tego zdecydowano się na zabezpieczanie budynków od spodu. Na trasie tunelu wciąż znajduje się co najmniej kilkanaście budynków w złym lub awaryjnym stanie, co stwarza ryzyko kolejnych przestojów. Wymaga to dalszych uzgodnień między inwestorem, wykonawcą a właścicielami kamienic. Firma pokrywa koszty relokacji i pobytu mieszkańców z zagrożonego rejonu w hotelach, co trwa już prawie rok.

Kiedy tunel średnicowy pod Łodzią będzie gotowy?

Jakie są obecnie ramy czasowe i perspektywy ukończenia budowy tunelu? To "gorące" dziś pytanie zadają sobie zapewne nie tylko wykonawcy ale i inwestor.

Pierwotnie tunel miał zostać ukończony w 2022 roku, następnie termin przesunięto na 2025 rok. Obecnie, Mariusz Serżysko z PBDiM deklaruje, że jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem i zostaną podjęte "niezbędne decyzje" ze strony inwestora, pociągi realnie mogą zacząć jeździć pod powierzchnią Łodzi na koniec czwartego kwartału 2027 roku lub na przełomie lat 2027/2028.

Jest to jednak uzależnione od przyspieszenia mediacji i rozwiązania problemów techniczno-administracyjnych związanych z drążeniem tunelu pod budynkami.

Czy tak się stanie? Czas pokaże.

Tymczasem podobna sytuacja ma miejsce na zupełnie innej budowie, tym razem drogi ekspresowej S3, gdzie wykonawca także oczekuje szybkiej waloryzacji kosztów. Jak twierdzi buduje ekspresówkę za prywatne pieniądze, bo GDDKiA za nią nie płaci.

