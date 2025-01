Magazyn energii Festool SYS-PowerStation to przyszłość mobilnej pracy a teraz w super promocji CASHBACK 2 200PLN

Autor: Festool

W dzisiejszych czasach rosnące wymagania w zakresie mobilności i efektywności pracy powodują, że profesjonaliści w różnych branżach szukają innowacyjnych rozwiązań. Festool SYS-PowerStation jest odpowiedzią na te potrzeby, oferując niezależne źródło energii, które łączy funkcjonalność, moc i kompaktowość. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej temu rewolucyjnemu urządzeniu oraz promocji CASHBACK, w której Festool zwraca 2 200 PLN każdemu, kto kupi i zarejestruje ten produkt na koncie MyFestool.

Co to jest Festool SYS-PowerStation?

Festool SYS-PowerStation to przenośny magazyn energii zaprojektowany z myślą o profesjonalistach pracujących w terenie, lub tam gdzie dostęp do tradycyjnych źródeł zasilania jest ograniczony lub niemożliwy. Urządzenie to działa na zasadzie akumulatora litowo-jonowego o wysokiej pojemności, dostarczając energię elektryczną do narzędzi, sprzętu i innych urządzeń elektrycznych.

SYS-PowerStation może zasilać urządzenia o łącznej mocy do 3680 W (chwilowo nawet do 18 000 W), co czyni go porównywalnym z tradycyjnymi generatorami spalinowymi – ale bez emisji spalin, hałasu czy konieczności użycia paliwa.

Kluczowe cechy i zalety

1. Mobilność i kompaktowość Festool SYS-PowerStation został zaprojektowany w formacie kompatybilnym z systemem Systainerów, co umożliwia jego łatwe przechowywanie i transport. Waży jedynie 16,5 kg, co sprawia, że jest znacznie lżejszy niż tradycyjne generatory.

2. Wysoka wydajność energetyczna Magazyn energii posiada akumulator o pojemności 1500 Wh, co pozwala na wielogodzinną pracę bez konieczności ładowania. Może on zasilać szeroką gamę urządzeń, od elektronarzędzi, przez oświetlenie, po sprzęt biurowy.

3. Uniwersalność SYS-PowerStation wyposażono w standardowe gniazdo 230 V, co sprawia, że można do niego podłączyć niemal każde urządzenie elektryczne. Dzięki temu jest idealnym rozwiązaniem dla stolarzy, monterów, budowlańców oraz innych fachowców pracujących w terenie.

4. Ekologia i cisza W przeciwieństwie do generatorów spalinowych, SYS-PowerStation nie emituje szkodliwych substancji ani hałasu, co jest kluczowe w pracy w zamkniętych przestrzeniach lub miejscach o restrykcyjnych wymogach ekologicznych.

5. Szybkie ładowanie Urządzenie można ładować za pomocą tradycyjnego gniazda elektrycznego, a proces ten zajmuje około 3 godzin. Pozwala to na szybkie przygotowanie magazynu energii do kolejnych zadań.

Przykłady zastosowań

Festool SYS-PowerStation doskonale sprawdza się w różnych sytuacjach, takich jak:

Praca w terenie: na placu budowy bez dostępu do sieci elektrycznej.

na placu budowy bez dostępu do sieci elektrycznej. Warsztaty mobilne: dla stolarzy i monterów pracujących bezpośrednio u klienta.

dla stolarzy i monterów pracujących bezpośrednio u klienta. Eventy i imprezy plenerowe: zasilanie oświetlenia, nagłośnienia czy sprzętu gastronomicznego.

zasilanie oświetlenia, nagłośnienia czy sprzętu gastronomicznego. Awaryjne źródło energii: podczas przerw w dostawie prądu w domu lub biurze.

Dlaczego warto zainwestować w Festool SYS-PowerStation?

Inwestycja w SYS-PowerStation to nie tylko oszczędność czasu i pieniędzy, ale także poprawa komfortu i bezpieczeństwa pracy. Urządzenie to eliminuje konieczność korzystania z długich przedłużaczy czy ciężkich generatorów, oferując niezależne źródło energii zawsze pod ręką. Do tego klienci Festool otrzymują profesjonalną obsługę posprzedażową.

Pełna ochrona serwisowa

SYS-PowerStation jak wszystkie elektronarzędzia Festool podlega pełnej ochronie serwisowej. Po zarejestrowaniu na koncie MyFestool, w ciągu 100 od daty zakupu, każde narzędzie, w tym SYS-PowerStation podlega Gwarancji all-inclusive. Wynikają z niej same korzyści:

- pełna ochrona serwisowa, w tym szybkie zlecanie napraw w aplikacji Festool;

- ubezpieczenie na wypadek kradzieży – wystarczy, że po zgłoszeniu tego przykrego faktu na Policję zwrócisz się do dowolnego dystrybutora i wniesiesz niewielką opłatę – dostaniesz nowe narzędzie;

- gwarancja dostępności części zamiennych przez 10 lat, lub wymiana na nowy sprzęt jeśli Festool nie będzie w stanie zapewnić części do zepsutego sprzętu.

Szczegółowe warunki gwarancji znajdują się na stronie internetowej Festool w punkcie „Serwis“.

MAX 450 – nowa usługa serwisowa Festool

W Festool nie tylko narzędzia, ale i akcje serwisowe są na najwyższym poziomie, wszystko po to, aby korzystanie z narzędzi było nie tylko efektywne, ale również ekonomiczne i zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju. Festool to firma, w której jakość narzędzi idzie w parze z wyjątkową obsługą klienta. W ramach usługi MAX450 maksymalny koszt naprawy narzędzia pogwarancyjnego wyniesie nie więcej niż 450 PLN netto. Oznacza to, że jeżeli koszty naprawy wynikające z kosztorysu będą mniejsze niż 450 PLN netto, klient pokryje tylko rzeczywisty koszt naprawy. Natomiast w przypadku, gdy kwota z kosztorysu przekroczy 450 zł netto, klient nie będzie zobowiązany zapłacić więcej niż 450 zł netto.

Przekonany? To wróćmy do akcji CASHBACK

Promocja Cashback trwa do 31.05.2025 r. Każdy, kto do tego czasu kupi magazyn energii SYS-PowerStation, zarejestruje go na koncie MyFestool i zgłosi się do akcji CASHBACK, może liczyć na zwrot w wysokości 2200 zł.

Proste zasady

Oto 3 kroki do otrzymania zwrotu:

Kupujesz SYS-PowerStation do 31.05.2025 r. Rejestrujesz urządzenie do 30.06.2025 r. Festool weryfikuje podane informacje, a Ty czekasz na przelew.

Podsumowanie

Festool SYS-PowerStation to nowoczesny magazyn energii, który rewolucjonizuje pracę w terenie. Łączy w sobie moc, wydajność i mobilność, oferując wygodę i niezależność w każdym miejscu. Dla profesjonalistów ceniących jakość i niezawodność, jest to inwestycja, która szybko się zwraca, zapewniając maksymalną efektywność i komfort pracy. A tym, którzy do końca maja kupią go w promocji CASHBACK, Festool zwróci 2 200PLN. Warto!

