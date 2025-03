Kierowcy zostawili na bramkach tej autostrady ponad pół miliarda złotych. Zarzadzanie autostradą A4 przynosi spółce spore zyski

Zobacz galerię 5 zdjęć Autor: SAM Autostrada A4 Kraków - Katowice to odcinek koncesyjny, zarządzany przez Stalexport Autostradę Małopolską

Zarządzanie płatnym odcinkiem autostrady, to całkiem dobry interes. Stalexport, koncesjonariusz płatnego odcinka autostrady A4 Katowice – Kraków pokazał sprawozdanie finansowe za 2024 rok. Spółka wypracowała zysk o 20 procent wyższy od tego przed rokiem. Same przychody z poboru opłat w 2024 roku wyniosły 573 062 mln zł, a to o prawie 14 procent więcej niż przed rokiem.

Ruch na A4 wciąż rośnie - opłaty za przejazd także

W 2024 roku średnie natężenie ruchu na A4 Katowice-Kraków osiągnęło poziom 48 285 pojazdów. Grupa Kapitałowa w tym okresie wypracowała przychody na poziomie około 578,9 mln zł, co oznacza wzrost o blisko 14 proc. w stosunku do roku poprzedniego, z kolei zysk netto osiągnął poziom około 139,7 mln zł i był o ponad 20 proc. wyższy niż przed rokiem. Wynik EBITDA wzrósł o blisko 29 proc., osiągając ok. 272,6 mln zł.

Okazuje się, że pomimo ciągłych remontów, jakie przez ostatni rok oglądali kierowcy na tym odcinku autostrady, ruch wciąż tu rośnie.

W przypadku samochodów osobowych średni dobowy ruch wzrósł z 40 085 pojazdów w 2023 roku do 40 170 pojazdów w 2024 roku. Natomiast przychody z poboru opłat od samochodów osobowych w 2024 roku wyniosły 370 973 mln zł. , czyli wzrosły o 16,2 procent w stosunku do 2023 roku (319 358 mln zł).

Przypomnijmy, że w kwietniu 2023 r. oraz w kwietniu 2024 r. wzrosły opłaty za przejazd A4, a 16 stycznia 2024 r. zniesiono preferencyjną stawkę opłat dla pojazdów innych niż motocykle.

Z kolei dla samochodów ciężarowych średniodobowy ruch wzrósł o 0,6 proc., tj. z 8 066 pojazdów w 2023 roku do 8 115 pojazdów w 2024 roku. Natomiast przychody z poboru opłat dla samochodów ciężarowych w 2024 roku wyniosły 202 089 mln zł, czyli wzrosły o 9,8 proc. w stosunku do 2023 roku (184 101 mln zł).

Przypomnijmy, że także od 1 kwietnia 2025 roku na płatnym odcinku A4, zarządzanym przez Stalexport Autostradę Małopolską podrożeją opłaty za przejazd.

Stalexport chce rozbudowywać autostradę A4 o trzeci pas

W 2024 roku nakłady inwestycyjne Staleksportu wyniosły 239,4 mln zł, a do końca okresu koncesji na ten cel trafi ponad 400 mln zł – podaje spółka w sprawozdaniu za 2024 rok. Wartość kontraktów zawartych w latach 2023-2024 na prace modernizacyjne wyniosła około 540 mln złotych. Prace skupią się na wymianie nawierzchni oraz pracach inwestycyjnych. Spółka ustaliła również wysokość dywidendy.

Stalexport Autostrada Małopolska konsekwentnie prowadzi ostatni etap prac modernizacyjnych przed zakończeniem koncesji w marcu 2027 roku.

Przedstawiciele grupy kapitałowej Stalexport, deklarują też współpracę ze stroną publiczną w projektowaniu i rozbudowie autostrady o trzeci pas ruchu.

Jesteśmy gotowi do dalszej współpracy ze strona publiczną, w szczególności biorąc pod uwagę, że kluczowe z perspektywy polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, jest bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo transportu - mówi Andrzej Kaczmarek, prezes Stalexport Autostrady S.A.

Według raportu spółki do kasy Skarbu Państwa trafiło w 2024 roku 126,5 mln zł. Łącznie w ostatnich latach od roku 2018 kwota tych płatności przekroczyła 503 mln zł netto. Stanowi to wkład do budżetu państwa, niezależnie od wpłaconych przez spółki Grupy Kapitałowej kwot podatków VAT i CIT, które wyniosły w roku 2024 blisko 85 mln zł.

Stalexport wypłaci 155 mln zł dywidendy

Zysk netto Spółki w roku 2024 wzrósł o 41 proc. do poziomu ok 157,3 mln zł, co jak tłumaczą przedstawiciele spółki, jest efektem skutecznego zarządzania finansami. Stalexport Autostrady S.A. od roku 2016 jest stabilną spółką dywidendową, regularnie nagradzającą zaufanie Akcjonariuszy wypłatami. Zarząd Spółki wystąpił do Rady Nadzorczej z wnioskiem o przeznaczenie 155,8 mln zł na wypłatę dywidendy tj. 63 groszy na jedną akcję. Rada Nadzorcza zaopiniowała ten wniosek pozytywnie.

Stalexport w 2027 roku przestanie być koncesjonariuszem płatnego odcinka A4 Katowice – Kraków i przekaże wyremontowaną do tego czasu drogę pod zarząd Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Spółka już teraz rozgląda się jednak za kierunkiem rozwoju swojej dalszej działalności.

W obliczu zbliżającego się końca koncesji, aktywnie analizujemy kierunki dalszego rozwoju Stalexport Autostrady S.A. Wykorzystując blisko 30-letnie doświadczeniew realizacji jednego z największych w Polsce projektów koncesyjnych oraz wsparcie Grupy Mundys, jesteśmy gotowi podjąć nowe wyzwania w sektorze infrastruktury. Liczymy w tym zakresie na otwartość strony publicznej – zapowiada Andrzej Kaczmarek, prezes Stalexport Autostrady S.A.

Stalexport - co to za spółka?

Stalexport Autostrady S.A. pełni nadrzędną rolę w Grupie Kapitałowej koncentrującej swoją działalność na modernizacji i rozbudowie infrastruktury autostradowej. Filarami Grupy są: Stalexport Autostrada Małopolska S.A., koncesjonariusz autostrady A4 pomiędzy Katowicami a Krakowem oraz VIA4 S.A., operator tego odcinka. Organizacja wchodzi w skład włoskiej grupy kapitałowej Mundys, która posiada 61,2 proc. udziałów w kapitale zakładowym spółki. Stalexport Autostrady S.A., poza działalnością związaną z budową i eksploatacją autostrad płatnych, zajmuje się także wynajmem powierzchni biurowych w budynku w Katowicach, którego jest współwłaścicielem. Prowadzi również działalność związaną z wynajmem powierzchni biurowych i miejsc parkingowych.

