100 milionów złotych na zabytki zniszczone przez wielką wodę. Jest obietnica

Zabytki po powodzi z dofinansowaniem. Rząd obiecał 100 mln zł na remonty i odbudowę

15:03

Zniszczone przez wodę obiekty zabytkowe otrzymają pomoc z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pieniądze będą pochodzić z programu „Ochrona zabytków na rok 2025”. Wsparcie na remonty będzie udzielana po oszacowaniu strat i przygotowaniu dokumentacji.

Powódź we wrześniu 2024 r. spowodowała uszkodzenia wielu zabytków. Są wśród nich budowle powszechnie kojarzone, jak klasztor i kościół Franciszkanów w Kłodzku, ale również znane bardzo niewielkiej liczbie osób. Wszystkie wymagają fachowego remontu, a ten jest w przypadku starych budowli o wiele bardziej kosztowny niż obiektów współczesnych.

Powódź 2024: Zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny na rzece Odrze

Kto może liczyć na pomoc?

Na wsparcie remontów budynków i innych obiektów wpisanych do rejestru zabytków mogą liczyć wszyscy ich właściciele, zarówno instytucjonalni jaki i prywatni oraz jednostki samorządowe. Wszystkie uszkodzone przez powódź zabytki mają szansę na rządowe dofinansowanie.

Jak będzie udzielana pomoc?

Właściciele zabytków skorzystają z pomocy profesjonalnych ekspertów z różnych dziedzin ochrony zabytków. Włączeni w pomoc zostaną regionalni rzeczoznawcy Instytutu Dziedzictwa Narodowego. Będą współdziałać z Wojewódzkimi Urzędami Ochrony Zabytków i Wojewódzkimi Konserwatorami Zabytków. Specjaliści będą oceniać stan budowli uszkodzonych przez powódź bezpośrednio na miejscu. Ich zadaniem będzie sporządzenie ekspertyz, w których zostaną oszacowane straty i opracowane zalecenia do podjęcia prac remontowych. Szczegóły programu są aktualnie w opracowaniu.

Pomoc w odbudowie zabytków - od kiedy?

Na ratowanie obiektów materialnego dziedzictwa historycznego poszkodowanego w wyniku powodzi rząd chce przeznaczyć 100 mln. zł. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego chce, aby program wsparcia remontu obiektów zabytkowych ruszył już od stycznia 2025 r. Do tego czasu mają być już sporządzane raporty i ekspertyzy popowodziowe przez wyznaczonych przez urząd rzeczoznawców.

Jaka jest skala zniszczeń zabytków?

Wezbrane wody powodziowe największe szkody wyrządziły w dolinach Białej Lądeckiej i Nysy Kłodzkiej. Na liście są obiekty zabytkowe o znaczeniu regionalnym, jak również z listy najcenniejszych w Polsce. Do tej pierwszej grupy należy np. kaplica św. Onufrego w Stroniu Śląskim, do drugiej m.in. most gotycki w Lądku-Zdroju.

Powódź wyrządziła też szkody w innych regionach. W wielu miejscach obiekty zabytkowe zostały jedynie podtopione. Nawet jeśli uszkodzeń nie będzie widać od razu to z pewnością pojawią się one po pewnym czasie. Dlatego potrzebna jest profesjonalna ocena stanu zabytku po zalaniu i zaproponowanie możliwych rozwiązań remontowych.

