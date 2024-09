Przygotowali 26 ton piasku i czekają. Fala powodziowa ma "iść" kilkanaście dni

Wstrzymana żegluga na odrzańskich drogach wodnych. Fala powodziowa w woj. zachodniopomorskim i Szczecinie

Fala powodziowa w Szczecinie

Przygotowali 26 ton piasku i czekają. Wody Polskie w Szczecinie szykują się na nadejście fali wezbraniowej w rejonie dolnej Odry. IMGW wydało ostrzeżenie III stopnia o możliwym wezbraniu z przekroczeniem stanów alarmowych od ujścia rzeki Warty do Gryfina. Żegluga na Odrze została zamknięta od poniedziałku 23 września.

24 września fala powodziowa dotrze do woj. zachodniopomorskiego

Z aktualnych prognoz wynika, że we wtorek 24 września 2024 fala powodziowa dotrze do województwa zachodniopomorskiego - wcześniej była mowa, że stanie się tak w środę. Obecnie kulminacja fali na Odrze zbliża się do wodowskazu Nowa Sól. Stan wody w Odrze wzrasta. Na szczęście nie ma ryzyka cofania wody z Bałtyku. Fala powodziowa może przechodzić przez Pomorze Zachodnie nawet przez kilkanaście dni.

Zakaz żeglugi i wchodzenia na wały

Już od poniedziałku 23 września wstrzymana została żegluga na wszystkich odrzańskich drogach wodnych. Właściciele wszystkich jednostek pływających stacjonujących na Odrze powinni odholować je w bezpieczne miejsce lub wyciągnąć na brzeg. Wydano tu też zakaz wchodzenia na wały.

Stopniowo wzrasta poziom wody w Odrze w Bielinku, gdzie do stanu ostrzegawczego brakuje 79 cm oraz w Gozdowicach. Tu do stanu ostrzegawczego brakuje 35 cm. Na pozostałych wodowskazach sytuacja od wczoraj nie zmieniła się – napisał w niedzielę w mediach społecznościowych wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. A na posiedzeniu sztabu kryzysowego dodał: Nie bagatelizujemy zagrożenia, jakie może ze sobą nieść wezbrana woda i przygotowujemy się na różne scenariusze.

Zamknięte dwie drogi lokalne, Kaleńsko-Szumiłowo i Chlewice-Porzecze

Skończył się monitoring wałów. Regionalny Zarząd Gospodatki Wodnej w Szczecinie informuje: Dokonano całkowitej kontroli wałów przeciwpowodziowych na granicznym odcinku rzeki Odry będącej w administracji RZGW w Szczecinie obszar narażony w pierwszej kolejności na przejście fali wezbraniowej.

Prewencyjnie zamknięte będą dwie lokalne drogi: Kaleńsko-Szumiłowo i Chlewice-Porzecze, które zwyczajowo są podmywane przy wysokich stanach wody - informuje serwis naszemiasto.pl

Jaz Widuchowa otwarty

Mamy w regionie stan suszy hydrologicznej, nasz potencjał retencyjny jest naprawdę bardzo duży - uspokaja Michał Durka, dyrektor Wód Polskich w Szczecinie.

Jednak już kilka dni temu nastąpiło całkowite otwarcie Jazu Widuchowa w celu zabezpieczenia przed wodami wezbraniowymi.

Podtopieniu mogą jednak ulec zabudowania w miejscowościach:

Kaleńsko,

Stary Błeszyn,

Stare Łysogórki,

Siekierki,

Stara Rudnica,

Stary Kostrzynek.

W Gryfinie na ul. Targowej i ul. Czechosłowackiej strażacy OSP i żołnierze przygotowują worki z piaskiem i budują obwałowania. W miejscowości Piasek strażacy OSP zajmują się zabezpieczeniem klap zwrotnych na wałach.

Dolna Odra. Zdjęcia.

