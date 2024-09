Budynek po powodzi. Nadzór budowlany podaje wytyczne dotyczące powrotu do zalanych budynków

12:25

Budynek po powodzi może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców - zwraca uwagę Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Jednocześnie podaje wytyczne, jak postępować w przypadku powrotu do domów i innych budynków dotkniętych powodzią. Lepiej je poznać, zanim wejdzie się do domu zalanego przez powódź.

Spis treści

Powódź 2024: Zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny na rzece Odrze

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego opracował wytyczne w związku z wystąpieniem powodzi na terenie województw dolnośląskiego, śląskiego i opolskiego, oraz ogłoszeniem stanu klęski żywiołowej. W głównej mierze skierowane są do tych wszystkich osób, które po ewakuacji powracają do swoich domów. Urząd podkreśla, jak należy się zachować i na co zwrócić uwagę zanim jeszcze wejdzie się do budynku po powodzi. Chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo.

Wracasz do budynku po zalaniu? Sprawdź, zanim wejdziesz

Jeśli na budynku nie ma taśm bądź informacji, które wskazują na zakaz wstępu, pozostań na zewnątrz i w bezpiecznej odległości od budynku sprawdź:

czy woda nie podmyła lub nie odsłoniła fundamentów,

czy grunt bezpośrednio przy budynku nie został wypłukany,

czy nie pojawiły się nowe rysy na ścianach (szczególnie pionowe),

czy ściany nie są wybrzuszone lub odchylone od pionu.

Uwaga! Jeśli zauważyłeś tego rodzaju zmiany, natychmiast powiadom powiatowego inspektora nadzoru budowlanego na terenie, na którym mieści się budynek.

Co trzeba sprawdzić zaraz po wejściu do budynku?

W przypadku braku zewnętrznych oznak uszkodzenia lub zniszczeń można ostrożnie wejść do budynku. Wewnątrz w pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy:

ściany wewnętrzne nie są odspojone od ścian zewnętrznych (nie ma między nimi rys),

nie ma widocznych rys na suficie (szczególnie rys równoległych do ścian) i czy nie jest on ugięty,

okna i drzwi otwierają się łatwo (mogło nastąpić osiadanie obiektu),

nie są naruszone schody i czy nie nastąpiło ich przesunięcie,

więźba dachowa jest w należytym stanie (czy nie jest uszkodzona).

Jeśli zauważalne są któreś z ww. zmian, trzeba zawiadomić powiatowego inspektora nadzoru budowlanego.

Korzystanie z instalacji gazowej i elektrycznej

GUNB przypomina o zachowaniu szczególnej ostrożności przy korzystaniu z instalacji, szczególnie elektrycznej i gazowej.

Do porządkowania domu można przystąpić tylko wtedy, jeśli nie stwierdzono żadnych uszkodzeń. Warto też, na ile to możliwe, odszukać dokumentacji budowy i użytkowania budynku. Taka dokumentacja może się przydać służbom nadzoru budowlanego.

Źródło: GUNB

Autor: GUNB