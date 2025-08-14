Skrócony czas pracy w Polsce np. z 5 do 4 dni w tygodniu i to przy pełnym wynagrodzeniu stał się faktem. Od 14 sierpnia 2025 pracodawcy w całej Polsce mogą zacząć testować nowy model pracy, bo póki co, to pilotaż krótszego czasu pracy. Kto może wziąć w nim udział? Zarówno przedsiębiorstwa, jak i instytucje publiczne. A ci pracodawcy, którzy spełnią określone warunki mogą liczyć nawet na 1 mln zł dofinansowania. Nabór wniosków potrwa do 15 września 2025.

- To pierwszy pilotaż skróconego czasu pracy w tej części Europy, pierwszy w naszym regionie, pierwszy na tak szeroką skalę pilotaż w Polsce. Chcemy zachęcać do skróconego czasu pracy, zachęcać do testowania rozwiązań w różnego typu organizacjach. W pilotażu będą mogli wziąć udział przedsiębiorcy, jednostki samorządowe, fundacje, stowarzyszenia, związki zawodowe – by każdy pracodawca mógł sprawdzić, co u niego działa - oznajmiła w kwietniu tego roku ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Plac Centralny w Warszawie gotowy Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Skrócony czas pracy w Polsce - dla kogo? Kto może dostać dofinansowanie?

Model krótszego czasu pracy mogą wdrożyć zarówno podmioty prywatne, jak i publiczne. Aby ubiegać się o finansowe wsparcie, należy spełnić 6 warunków:

Prowadzić działalność przez co najmniej 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Zatrudniać co najmniej 75 proc. pracowników na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Objąć projektem minimum 50 proc. pracowników. Utrzymać zatrudnienia na poziomie nie niższym niż 90 proc. stanu początkowego, określonego we wniosku. Utrzymać wynagrodzenia pracowników biorących udział w programie na poziomie nie niższym niż obowiązujący w dniu rozpoczęcia realizacji projektu pilotażowego, przez cały okres jego trwania. Warunki pracy i płacy pracowników nie mogą zostać obniżone.

Maksymalna wartość dofinansowania na jeden projekt pilotażowy to milion złotych. Co ważne, koszt projektu w przeliczeniu na jednego pracownika objętego pilotażem nie może przekroczyć 20 tys. złotych.

Pilotaż skróconego czasu pracy - ważne terminy

Realizacja projektu pilotażowego rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy i podzielona jest na 3 etapy:

Przygotowanie do wprowadzenia skróconego czasu pracy – trwa od podpisania umowy i kończy się 31 grudnia 2025 r.

Testowanie wprowadzenia skróconego czasu pracy – zaczyna się 1 stycznia 2026 i trwa do 31 grudnia 2026 r.

Podsumowanie pilotażu – kończy się najpóźniej 15 maja 2027 roku.

Jak złożyć wniosek do pilotażu skróconego czasu pracy?

Firmy zainteresowane wzięciem udziału w programie mogą przesłać swoje propozycje projektów przez generator wniosków udostępniony na stronie MRPiPS. Trzeba wiedzieć, że złożenie wniosku nie gwarantuje przyznania dofinansowania. Dokumenty przejdą proces oceny merytorycznej i formalnej. Lista projektów wybranych do realizacji programu zostanie opublikowana do 15 października. Kolejny etap to podpisywanie umów.

4 dni pracy, 6 godzin dziennie - jest wybór

Pilotaż przewiduje testowanie różnych modeli skróconego czasu pracy. To od pracodawcy zależy, czy wybierze:

mniejszą liczbę dni pracy w tygodniu,

mniejszą liczbę godzin pracy w poszczególne dni,

mniejszą liczbę godzin pracy poprzez dodatkowe dni wolne w miesiącu,

udzieli dodatkowego urlopu.

Pracodawcy mogą proponować też swoje autorskie modele skróconego czasu pracy - dostosowane do potrzeb swoich pracowników czy warunków i możliwości firmy.

Dlaczego testujemy skrócony czas pracy?

Decyzja o uruchomieniu programu poparta jest analizami przeprowadzonymi przez resort pracy. Wynika z nich, że krótszy czas pracy przekłada się na lepszy stan zdrowia pracowników, mniejsze ryzyko wypalenia zawodowego, ograniczenie absencji chorobowych i rzadsze błędy przy pracy, przy jednoczesnym braku negatywnego wpływu na wyniki finansowe firm.

Resort przypomina też, że "8-godzinny czas pracy wprowadzono w Polsce 107 lat temu, a wolne soboty ponad 50 lat temu. W tym czasie wiele się zmieniło. Nowe technologie znacząco podniosły efektywność pracy, wiele krajów już dziś skraca czas pracy".