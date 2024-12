Przyszłość budownictwa na targach BUDMA 2025 w Poznaniu

Targi BUDMA to niewątpliwie jedno z najważniejszych wydarzeń branży budowlanej w Polsce i Europie. Co roku tysiące profesjonalistów przyjeżdża do stolicy Wielkopolski, aby zapoznać się z nowinkami technologicznymi, trendami oraz najnowszymi rozwiązaniami w zakresie materiałów budowlanych, maszyn i technologii. BUDMA 2025, która odbędzie się w dniach 11-14 lutego na Międzynarodowych Targach Poznańskich.

„Zielona Przyszłość Budownictwa”

Hasło przewodnie targów BUDMA to kontynuacja tematyki rozpoczętej w 2024 roku – „Zielona Przyszłość Budownictwa”. Branża budowlana dostosowuje się do globalnych wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi, zrównoważonym rozwojem i rosnącą świadomością ekologiczną. Podczas najbliższych targów uczestnicy będą mieli szansę zapoznać się z nowoczesnymi, energooszczędnymi technologiami oraz materiałami budowlanymi, które mają na celu minimalizowanie negatywnego wpływu branży budowlanej na środowisko.

Technologie takie, jak panele fotowoltaiczne, systemy zarządzania energią, nowoczesne izolacje oraz materiały o niskim śladzie węglowym, staną się fundamentem nowego standardu budownictwa. To właśnie te rozwiązania będą miały kluczowy wpływ na kształtowanie „zielonej przyszłości” w sektorze budowlanym.

Nowe Wydarzenia na targach: PREFTEC i ARCHI-STRADA

PREFABRYKACJA to przyszłość nowoczesnego, uniwersalnego budownictwa. Rynek prefabrykacji przeżywa dynamiczny rozwój, będąc jednym w kluczowych segmentów inżynierii budowlanej w dzisiejszych czasach. Technologia ta staje się coraz bardziej popularna ze względu na szereg korzyści, do których zaliczyć należy skrócenie czasu budowy – gotowe elementy produkowane są w kontrolowanych warunkach fabrycznych, co minimalizuje wpływ warunków atmosferycznych na budowie. To również niższe koszty – dzięki mniejszej liczbie pracowników i szybszej realizacji inwestycji prefabrykacja jest bardziej ekonomiczna. Produkcja prefabrykatów w fabrykach pozwala również na dokładną kontrolę jakości oraz redukcję odpadów budowlanych. Te i inne czynniki spowodowały, że podczas najbliższych targów BUDMA pawilon 3A wypełni się wystawcami, którzy zaprezentują swoją ofertę materiałów, sprzętu, technologii, jak również gotowych produktów i usług dla budownictwa prefabrykowanego i modułowego.

– Prefabrykacja to przyszłość współczesnego budownictwa, zwłaszcza w kontekście trendów i wymagań, jakie stawia Unia Europejska – mówi Marek Beśka. – Prezes Stowarzyszenia Energooszczędnych Domów Gotowych - Obecne zmiany legislacyjne, w tym nowe dyrektywy związane z cyrkularnością materiałów i efektywnością energetyczną, dodatkowo przyspieszają rozwój prefabrykacji. Niestety, jak pokazują nasze doświadczenia, świadomość tych korzyści, zarówno wśród inwestorów, jak i deweloperów, jest wciąż niewielka. Często spotykamy się z przekonaniem, że prefabrykacja to „wielka płyta” z przeszłości lub technologie zarezerwowane dla prostych budynków. W rzeczywistości, współczesne prefabrykowane rozwiązania są nowoczesne, estetyczne i dostosowane do najwyższych standardów zrównoważonego budownictwa.

Wśród wystawców segmentu PREFTEC swoją najnowszą ofertę produktową zaprezentują takie firmy jak: Ante-Holz, B. Pro, Homag, Izodom, Knauf, Kronospan, Sodra, Steico, Sylva, Velux oraz wiele innych. Aktualna lista wystawców znajduje się TUTAJ.

ARCHI-STRADA to nowy projekt poświęcony zielonej architekturze i wzornictwu. Podczas wydarzenia uczestnicy będą mogli spotkać się z uznanymi architektami, a także wziąć udział w networkingu w gronie projektantów, inwestorów i producentów. W ramach ARCHI-STRADY, w dniach 11-12 lutego 2025, odbędzie się Forum Designu i Architektury poświęcone tematyce drewna jako ekologicznego surowca, a także uniwersalnego materiału budowlanego w kontekście zastosowania w tradycyjnym, jak i nowoczesnym budownictwie i architekturze.

Wzorem poprzedniej edycji nie zabraknie wybitnych gości o bogatym dorobku zawodowym: Asko Takala to fiński architekt i partner w helsińskim biurze architektonicznym Kirsti Sivén & Asko Takala Architects, które od początku swojego istnienia koncentrowało się na wykorzystaniu drewna. Wśród publikowanych przez firmę projektów o międzynarodowej sławie, znajduje się m.in. Ekoviikki Ecological Housing, Lilla Åleryd Housing, czy budynek laboratoryjny dla Fińskiego Instytutu Zdrowia i Opieki Społecznej w Helsinkach. Mateusz Mastalski to polski architekt, związany z pracownią o światowej sławie - Henning Larsen. Biuro wyróżnia się swoją innowacyjnością dostosowaną do potrzeb użytkowników oraz szeroko znanymi projektami, m.in. gmach Sali koncertowej Harpa w Reykjaviku.

Debaty i Prezentacje

BUDMA 2025 to również intensywny program wydarzeń merytorycznych. Podczas tegorocznych targów odbywać się będą prelekcje i panele dyskusyjne, które zgłębiać będą najważniejsze zagadnienia dla przyszłości branży budowlanej. Wykłady będą prowadzone przez praktyków oraz przedstawicieli instytucji, które kształtują kierunki rozwoju budownictwa w Polsce i na świecie. Podczas najbliższych targów BUDMA 12 lutego odbędzie się FORUM EPPA. Jest to wyjątkowe wydarzenie skierowane do sektora budowlanego, które zdefiniuje przyszłość sektora stolarki i budownictwa. Jego organizatorem jest Europejskie Stowarzyszenie Producentów Systemów Profili Okiennych z PVC. Zachęcamy do zapoznania się z programem FORUM EPPA!

Bogaty program wydarzeń dla fachowców

Targi BUDMA to także szereg interesujących wydarzeń towarzyszących, zarówno merytorycznych jak i praktycznych, gdzie będzie można poszerzyć wiedzę i podnieść swoje kwalifikacje. Będziemy mogli zobaczyć pokazy prac budowlanych i wykończeniowych fachowców i praktyków DIY oraz porad i szkoleń organizowanych przez współpracujące z targami BUDMA organizacjami. W ramach strefy testów Grupy Prace Wykończeniowe wykonawcy, handlowcy i praktycy będą mieli okazję przetestować produkty i narzędzia światowych marek pod okiem specjalistów udzielających cennych porad i wskazówek.

– Jako Grupa Prace Wykończeniowe wraz z naszymi Partnerami takimi jak Rockwool, Norgips, Fakro, Bluedolphin, Rawlplug, Makita i wiele innych, którzy są w czołówce najpopularniejszych firm nie tylko w Polsce ale i na świecie, będziemy Państwu prezentować najnowsze technologie dostępne na rynku. Na największej strefie testów nasi doradcy techniczni będą Państwu pokazywać jak łatwo, szybko i poprawnie przygotować pomieszczenie do malowania, malować i szpachlować agregatem i wałkiem, ocieplać poddasze, wstawiać okna oraz schody strychowe używając do tego odpowiednich narzędzi i systemów zamocowań, a nawet jak można samemu udekorować ściany w domu tynkami dekoracyjnymi.

Natomiast w przestrzeni szkoleniowo-praktycznej Stowarzyszenia Branży Wykończeniowej – fachowcy będą mieli okazję wziąć udział w szkoleniu i pokazach z obróbki i montażu okładzin ceramicznych, megaformatowych, wykorzystując przy tym profesjonalne materiały i narzędzia budowalne. Partnerami strefy są: Botament, Kubala, L&Ł, MC Bauchemie, Wertec i inni.

Wydarzenie Towarzyszące – WinDoor - Tech

Podczas BUDMY równolegle odbywające się będą targi WinDoor-Tech, na których prezentowane będą najnowsze technologie w produkcji okien, drzwi, bram i fasad, a także rozwiązania dla automatyzacji i cyfryzacji procesów produkcyjnych. Zwiedzający będą mieli możliwość uczestnictwa w debatach oraz spotkaniach biznesowych z liderami branży stolarki otworowej. Więcej o WINDOOR-TECH przeczytaj TUTAJ.

Targi BUDMA 2025 w Poznaniu to wydarzenie, które z pewnością będzie jednym z najważniejszych punktów w kalendarzu branży budowlanej. Dzięki bogatej ofercie wystawowej, nowym wydarzeniom oraz intensywnemu programowi merytorycznemu. BUDMA 2025 stanie się miejscem spotkań liderów branży, innowatorów, decydentów oraz praktyków, którzy mają wpływ na przyszłość budownictwa. Targi BUDMA 2025 to wydarzenie, którego nie można przegapić!

Bilety na targi dostępne online: KUP BILET.