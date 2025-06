Jak zdjęcia i szczegółowa ewidencja czasu pracy chronią Twoje zyski

13:05 Materiał sponsorowany

Autor: Remato

Sposób dokumentowania prac budowlanych coraz bardziej przesuwa się w stronę rozwiązań cyfrowych. Od zbrojenia betonu do ostatniej warstwy farby - każdy etap projektu budowlanego zostawia po sobie ślad. Jak ten ślad jest rejestrowany, przechowywany i przeglądany?

Spis treści

W przeszłości wielu wykonawców opierało się na formularzach papierowych, galeriach w telefonach, a nawet własnej pamięci, aby śledzić codzienny postęp prac i monitorować jej prawidłowe wykonanie. Dziś, gdy przepisy są coraz bardziej rygorystyczne, a inwestorzy oczekują większej przejrzystości, narzędzia cyfrowe stały się niezbędne. Wśród nich: dokumentacja zdjęciowa i automatyczna rejestracja czasu pracy.

To może nie brzmieć jak rewolucja - przecież robienie zdjęć i notowanie godzin to codzienność. Jednak połączone z lokalizacją GPS i użyte we właściwy sposób, potrafią całkowicie odmienić zarządzanie budową. Te dwa narzędzia mogą całkowicie odmienić zarządzanie placem budowy.

Dlaczego zdjęcia mają znaczenie?

Robienie zdjęć przy wykonaniu prac to nic nowego. Kierownicy od lat dokumentują postępy - jedni do raportów, inni dla własnych potrzeb. Problemem nie jest samo robienie zdjęć, lecz to, co dzieje się z nimi później.

W wielu firmach zdjęcia trafiają do czatów na WhatsAppie, prywatnych folderów w telefonach lub na zapomnianym dysku. Bez struktury, kontekstu i odpowiedniego backupu, takie zdjęcia są trudne do odnalezienia i niemal bezużyteczne w przypadku sporu, kontroli lub incydentu BHP.

„Mieliśmy zdjęcia, ale nie mogliśmy udowodnić, kiedy zostały zrobione ani kto je zrobił.” - to częsta frustracja wielu wykonawców.

Tu z pomocą przychodzą aplikacje takie jak Remato - aplikacja do robienia zdjęć na budowie, która automatycznie łączy zdjęcia z konkretnym projektem budowlanym, zapisując wszystko w chmurze. Dzięki temu pełna historia wykonanych prac jest zawsze łatwo dostępna. Za pomocą Remato zdjęcia z budowy są automatycznie przetwarzane w dokumentację budowlaną, stanowiąc dowód prawidłowo wykonanych prac.

Co jest nie tak z obecnym sposobem zarządzania zdjęciami?

W wielu przypadkach zdjęcia są robione spontanicznie, potem wysyłane przez WhatsAppa, zapominane w galerii lub wrzucane do przypadkowych folderów. Brakuje im struktury -powiązania z czasem, zadaniami czy pracownikami.

Ten brak organizacji staje się problemem, gdy ktoś - kierownik, klient lub inspektor - prosi o dowód wykonania prac.

Aplikacja Remato została stworzona z myślą o zapracowanych zespołach. Jedno kliknięcie wystarczy, by pracownicy mogli zrobić, oznaczać i przechować zdjęcia w wysokiej rozdzielczości, które automatycznie zostaną powiązane z prawidłowym projektem budowlanym.

Autor: Remato Bałagan z porozrzucanymi wiadomościami, nieodebranymi telefonami i zdjęciami z budowy w pięciu różnych miejscach — klasyczny dzień bez centralnej dokumentacji

Jak to działa w praktyce:

Szybki dostęp do aparatu - Masz rękawice, mało czasu, złą pogodę - otwierasz aplikację i klikasz „aparat”, bez szukania po menu.

Masz rękawice, mało czasu, złą pogodę - otwierasz aplikację i klikasz „aparat”, bez szukania po menu. Działa offline - Zdjęcia zapisują się lokalnie i przesyłają, gdy masz zasięg. Nic nie ginie, nawet w najgłębszej piwnicy!

- Zdjęcia zapisują się lokalnie i przesyłają, gdy masz zasięg. Nic nie ginie, nawet w najgłębszej piwnicy! Inteligentne tagowanie - Każde zdjęcie przypisuje się automatycznie do odpowiedniego projektu budowlanego.

- Każde zdjęcie przypisuje się automatycznie do odpowiedniego projektu budowlanego. Narzędzia do edycji - Można dodać kontekst (to co jest istotne) do zdjęcia; zaznaczyć usterki, problemy lub dodać notatki bezpośrednio na zdjęciu.

- Można dodać kontekst (to co jest istotne) do zdjęcia; zaznaczyć usterki, problemy lub dodać notatki bezpośrednio na zdjęciu. Opcje eksportu - Pobieranie lub wysyłanie zestawów zdjęć z informacjami o czasie, lokalizacji, zadaniu i znakiem wodnym — gotowe dla inwestora lub audytora bezpośrednio z aplikacji Remato.

Zwykłe zdjęcie z telefonu staje się wiarygodnym dowodem tego, co wydarzyło się danego dnia na budowie – bez wysiłku, dzięki aplikacji Remato.

Główne zastosowania zdjęć z budowy?

To dobre pytanie. W końcu zrobienie kilku zdjęć dziennie może się wydawać zbędne, jeśli nikt ich nie ogląda. Lecz w praktyce, uporządkowana dokumentacja zdjęciowa, okazuje się niezwykle przydatna. Oto najczęstsze i najbardziej wartościowe zastosowania zdjęć z budowy:

Przejrzysta dokumentacja postępów prac. Wizualna dokumentacja codziennej pracy pomaga sprawdzić, co zostało wykonane, co jest opóźnione i co jeszcze wymaga uwagi — redukując chaos i kosztowne poprawki.

Wizualna dokumentacja codziennej pracy pomaga sprawdzić, co zostało wykonane, co jest opóźnione i co jeszcze wymaga uwagi — redukując chaos i kosztowne poprawki. Dowód wykonanych prac do rozliczeń. Zdjęcia służą jako weryfikowalny dowód przy rozliczaniu etapów prac lub uzasadnianiu faktur.

Zdjęcia służą jako weryfikowalny dowód przy rozliczaniu etapów prac lub uzasadnianiu faktur. Dokumentacja BHP i zgodność z przepisami. Zdjęcia z oznaczeniem czasu oraz lokalizacji to najszybszy i najprostszy sposób potwierdzenia wykonania prac zgodnie z wymaganiami.

Zdjęcia z oznaczeniem czasu oraz lokalizacji to najszybszy i najprostszy sposób potwierdzenia wykonania prac zgodnie z wymaganiami. Szybsze rozwiązywanie sporów . Czy to pęknięta ściana, czy brak dostawy — jedno zdjęcie z datą rozstrzyga spór szybciej niż seria e-maili.

. Czy to pęknięta ściana, czy brak dostawy — jedno zdjęcie z datą rozstrzyga spór szybciej niż seria e-maili. Uproszczone raportowanie. Wszystkie zdjęcia są automatycznie rejestrowane, możliwe do przeszukiwania i eksportowania do raportów PDF — gotowe dla klienta, inspektora lub do wewnętrznych przeglądów.

Wszystkie zdjęcia są automatycznie rejestrowane, możliwe do przeszukiwania i eksportowania do raportów PDF — gotowe dla klienta, inspektora lub do wewnętrznych przeglądów. Lepsza komunikacja. Zespoły i klienci pozostają na bieżąco dzięki wizualnym aktualizacjom — nawet jeśli nie są na miejscu. Koniec zgadywania i dzwonienia z pytaniami o status.

W każdej z tych sytuacji zdjęcia stanowią weryfikowaną część dokumentacji budowlanej.

Autor: Remato Aplikacja Remato do zdjęć z budowy – Rób zdjęcia, oznaczaj i zapisuj je z GPS, datą i kontekstem projektu

Potwierdzenie z praktyki: co mówią nasi klienci

Zalety uporządkowanej dokumentacji zdjęciowej to nie tylko teoria — odegrały kluczową rolę w ochronie interesów wielu wykonawców.

Przykład: Klient Remato, podwykonawca zajmujący się zabezpieczaniem przejść instalacyjnych (uszczelnianie otworów w ścianach ogniowych). Kierownik budowy zgłosił poważny problem — kabel miał być nieuszczelniony, co mogło naruszać przepisy przeciwpożarowe. Wcześniej mogłoby to oznaczać konieczność bezpłatnej naprawy lub nawet utratę reputacji.

Jednak ten podwykonawca codziennie używał funkcji zdjęć w Remato. Kilka kliknięć wystarczyło, by znaleźć zdjęcie z dokładnym czasem wykonania, na którym otwór jeszcze nie istniał. Okazało się, że nowy kabel został dodany później przez elektryka. Dzięki zdjęciom nie tylko uniknął winy, ale mógł dodatkowo zafakturować nowy otwór jako osobne zlecenie — oszczędzając czas, koszty i nerwy.

Inny przypadek: klient Remato był stroną sporu sądowego o niedokończoną pracę. Druga strona kwestionowała wykonanie, jakość i czas. Odpowiedzialny pracownik, nie pracował już w firmie, a kontakt z nim był utrudniony. Wcześniej zdjęcia mogłyby być jedynie na jego telefonie. Dzięki Remato wszystkie zdjęcia z projektu zostały zapisane w chmurze, połączone z zadaniem, wykonawcą, datą oraz posiadały podpis za prawidłowe wykonanie zlecenia.

Dostęp do uporządkowanej dokumentacji okazał się kluczowy. Firma mogła przedstawić jasną, niepodważalną historię zdjęciową postępu, jakości prac oraz jej odbioru. Ostatecznie cyfrowy ślad pomógł wygrać sprawę wartą dziesiątki tysięcy złotych.

A teraz o czasie - cichy partner zdjęć

Zdjęcia pokazują, co zostało zrobione. Rejestracja czasu pokazuje, jak długo to trwało i kto to zrobił. Połączenie tych danych, w odpowiedni sposób, jest bezcenne! Bez tego kontekstu nawet najlepsze zdjęcie nie daje pełnego obrazu.

Autor: Remato Przykładowa Ewidencja czasu pracy: W tym przypadku czytelna

Remato łączy funkcję zdjęć z zaawansowanym rejestrowaniem czasu pracy oraz lokacją GPS. Pracownicy logują się za pomocą GPS lub kodów QR, a godziny przypisywane są do konkretnych zadań i projektów budowlanych. Przerwy, nadgodziny, zmiany - wszystko zostaje zarejestrowane!

To rozwiązanie niesie ze sobą kilka kluczowych korzyści:

Po pierwsze, eliminuje zgadywanie. Zamiast szacować godziny pracy lub analizować nieczytelne papierowe grafiki, wpisy czasu są weryfikowane i automatycznie uporządkowane — oszczędza to czas przy rozliczeniach i zmniejsza liczbę błędów.

Po drugie, kierownicy zyskują na bieżąco podgląd pracy zespołu. Dzięki Remato mogą natychmiast zobaczyć, kto pracuje, nad którym zadaniem i na której budowie — bez potrzeby dzwonienia i szukania ludzi. Każda godzina pracy jest powiązana z realnym postępem i widoczna w jednym centralnym panelu.

Po trzecie, Remato usprawnia komunikację na budowie. Wbudowany czat z funkcją automatycznego tłumaczenia oraz zamiany mowy w wielu językach na czytelny tekst pozwala pracownikom mówić w swoim języku. Aplikacja natychmiast przekształca wypowiedź na tekst i tłumaczy ją w czasie rzeczywistym. Dzięki temu zespoły mogą skutecznie współpracować - bez nieporozumień, barier językowych ani potrzeby przełączania się między aplikacjami. To mniej chaosu, szybsze reakcje i lepsza koordynacja na każdym etapie prac.

Wszystkie funkcje razem zapewniają nie tylko bardziej skuteczną ewidencję czasu pracy oraz raporty postępu prac, ale także bardziej połączoną, precyzyjną i odpowiedzialną organizację placu budowy, która zwiększa wydajność każdego pracownika!

Autor: Remato Śledź zespoły i prace w czasie rzeczywistym – wszystko na jednej mapie

Czy to pomaga w spełnieniu wymogów prawnych?

Zdecydowanie - i w wielu krajach staje się to wręcz koniecznością. Dziennik budowy to obowiązkowy dokument przy większości projektów. Wpisy powinny być jasne, aktualne i możliwe do obrony. Za pomocą Remato wiele z tych czynności dzieje się automatycznie. Zdjęcia są dodawane codziennie, przypisane do właściwego projektu budowlanego, połączone z rejestrem czasu i notatkami.

Jak zacząć: czy to trudne?

Dla firm, które obawiają się, że to może być zbyt skomplikowane; to naprawdę jest proste. Jednym z powodów, dla których Remato sprawdza się na budowie, jest jego prostota obsługi.

Aplikacja mobilna jest szybka, intuicyjna i dostosowana do realiów placu budowy: duże przyciski, działanie offline, zero bałaganu.

Konfiguracja sprowadza się do utworzenia projektów, dodania użytkowników i zadań. Pracownicy mogą zacząć z niej korzystać już pierwszego dnia - bez szkolenia.

Gdy dane zaczną się gromadzić - zdjęcia, godziny, postępy zadań - korzystają wszyscy. Biuro ma lepsze raporty. Kierownicy oszczędzają czas. Klienci dostają przejrzystość, której oczekiwali, a co najważniejsze: pracownicy w terenie są odciążeni od “biurokracji” której nienawidzą i mogą skupić się na tym, co naprawdę kochają robić.

Remato