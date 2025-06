Spis treści

Nowe linie produkcyjne Essity w Polsce

Essity to szwedzki koncern z branży higienicznej i ochrony zdrowia. W ciągu ostatnich trzech lat w swoim zakładzie w Oławie uruchomili 4 nowe linie produkcyjne o wartości 550 milionów złotych. Efektem jest zwiększenie produkcji i 70 nowych miejsc pracy. Jeśli nazwę koncernu - Essity - słyszycie po raz pierwszy, nie martwcie się - 90 proc. produkcji zakładu trafia na eksport, choć wraca do Polski jako marki własne innych firm. Ich produkty kupicie np. w drogeriach sieci DM.

Na nowych liniach w Polsce powstają m.in. pieluszki dla dzieci oraz artykuły dla osób z inkontynencją.

A w latach 2020-2024 popyt na takie artykuły wzrastał średnio o 12 proc. rocznie w kraju i o 5 proc. w Europie. A według danych Eurostatu i Głównego Urzędu Statystycznego w ciągu najbliższych 25 lat Polska stanie się jednym z najszybciej starzejących się krajów na naszym kontynencie.

- Z wydajnością na poziomie 8 milionów sztuk dziennie, nowe maszyny są czterokrotnie szybsze w porównaniu z technologiami sprzed dwóch dekad, a jednocześnie znacznie bardziej energooszczędne i precyzyjne - mówią przedstawiciele firmy.

Szczegółów, dotyczących nowych linii i tego, kto ją dla nas zrobił, nie ujawniamy - zastrzega Michał Domagała, dyrektor fabryki Essity. I dodaje: To linie zaprojektowane specjalnie dla nas i pod nowy produkt. Nasi przedstawiciele współpracowali z dostawcą już od momentu projektu. Aby zainstalować nowe linie, musieliśmy zlikwidować dwie stare.

Premiera produktu Tena Silhouette

Jedną z marek Essity na polskim rynku jest Tena. To jeden z dwóch największych w Polsce producentów artykułów higienicznych dla osób z inkontynencją z ponad 40-procentowym udziałem w rynku. W tym roku Essity wprowadza na rynek Tena Silhouette – bieliznę chłonną przypominającą modowy produkt premium.

Kolejną innowacją jest Tena Smart Care, system łączący produkt z technologią cyfrową. To produkt wykorzystywany np. w zakładach opieki długoterminowej. Specjalny czujnik wskazuje, kiedy należy zmienić pieluchę.

Fabryka Essity w Oławie

Essity działa w Polsce od 30 lat - od lat 90. Fabryka w Oławie urosła wielokrotnie. Firma ma tu 36 ha terenu, ale na razie wykorzystuje 18 ha. Ma więc przestrzeń na rozbudowę.

- Przez te lata zmieniała się technologia i zmieniały się potrzeby. W 1998 roku w Oławie pod Wrocławiem wybudowano fabrykę, która obecnie jest dla Essity jednym z najważniejszych, innowacyjnych i zrównoważonych zakładów - mówią w Essity.

Od 2024 roku fabryka w Oławie wykorzystuje ponad 6500 paneli słonecznych, które pokrywają 5 proc. jej całkowitego zapotrzebowania na energię elektryczną. Pozostała część pochodzi z dostaw certyfikowanej zielonej energii. To element globalnej strategii Essity: zero emisji netto do 2050 roku. Dlatego też w ciągu ostatnich 10 lat w fabryce zredukowano ilość odpadów o 14 proc.

W przypadku artykułów dla osób z inkontynencją oraz pieluch dla dzieci spadek emisji CO₂ zmniejszył się od 2008 roku w granicach 30-40 proc. w zależności od produktu. Wszystkie artykuły wytwarzane w Oławie posiadają certyfikaty jakości, bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju (EU Ecolabel, FSC, BRCGS, IFS, OEKO-TEX). Ponad 60 proc. opakowań powstaje z materiałów pochodzących z recyklingu lub papieru z certyfikatem FSC.

W Oławie firma angażuje się w działania na rzecz lokalnej społeczności. Od lat wspiera szpitale, szkoły i organizacje pozarządowe, pomaga dotkniętym wojną w Ukrainie czy ofiarom powodzi w Polsce. Od 2012 roku firma jest głównym sponsorem Biegu Koguta.

Produkty Essity są sprzedawane w około 150 krajach pod ich markami (jak Tena czy tork) oraz lokalnymi jak Actimove, Cutimed, JOBST, Knix, Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Modibodi, Nosotras, Saba, Tempo, TOM Organic i Zewa. W 2024 r. firma osiągnęła sprzedaż netto w wysokości około 146 mld koron szwedzkich (13 mld USD). Zatrudnia 36 000 pracowników. Siedziba główna Essity jest w Sztokholmie. Firma jest notowana na Sztokholmskiej Giełdzie NASDAQ.

W Polsce Essity zatrudnia ok. 900 osób: ponad 700 pracowników w oławskiej fabryce oraz ok. 200 osób w biurze w Warszawie i w terenie. Na rynku polskim firma wcześniej znana była jako SCA.

