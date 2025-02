Zakłady Porcelany Stołowej Karolina idą na części. Dosłownie. Nikt nie chce kupić fabryki, syndyk wyprzeda ją w kawałkach

Macie w domu porcelanę z sygnaturą "Karolina"? Nie wyrzucajcie, nigdy więcej nie powstanie już nic tej marki. Mimo dwóch przetargów syndyk nie sprzedał zakładów w Jaworzynie Śląskiej. Co teraz? Fabryka porcelany zostanie sprzedana "na części". - Na początku wystawimy na sprzedaż zapasy magazynowe, później zaś hale produkcyjne. Być może w międzyczasie pojawi się inwestor, który będzie chciał kupić cześć zakładu i uruchomić w nim w jakimś zakresie produkcję – powiedział syndyk w sądzie.

Zakłady Porcelany Stołowej Karolina. II przetarg

Nikt nie chciał kupić fabryki porcelany Karolina w Jaworzynie Śląskiej w drugim przetargu. Przetarg obejmował nie tylko działki (ok. 5,5 ha, użytkowanie wieczyste), ale i hale produkcyjne, maszyny, pojazdy czy zapasy magazynowe. Cena: 41 mln, obniżona o 4 mln, bo to już był drugi przetarg. Przetarg odbył się 24 lutego 2025 w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu. Co teraz?

- Syndyk Ronald Kazimierz Olszewski z Wałbrzycha zapowiedział sprzedaż fabryki po kawałku i tym samym ostateczną likwidację zakładu. Tym samym kończy się historia białego złota w regionie wałbrzyskim - informuje serwis walbrzych.naszemiasto.pl. Syndyk dodał: - Nie ma sensu dłużej czekać. Cały proces trwa dokładnie rok. W tym czasie zakładem nie zainteresował się nikt.

Na początku wystawimy na sprzedaż zapasy magazynowe, później hale produkcyjne. Być może w międzyczasie pojawi się inwestor, który będzie chciał kupić cześć zakładu i uruchomić w nim, w jakimś zakresie, produkcję - powiedział syndyk w sądzie w poniedziałek.

To ze sprzedaży części majątku mają być pieniądze na zaległe wypłaty dla pracowników.

Upadłość fabryki porcelany w Jaworzynie Śląskiej

Kłopoty i upadłość fabryki Karolina to nie jest nowość. Sąd ogłosił upadłość już w lutym 2024.

Julia Dragović dla portalu urządzamy.pl w zeszłym roku przypominała historię zakładów. Fabryka powstała w 1860 roku w dawnym Königszelt. Pod koniec XIX wieku produkcję przeniesiono do obecnej Jaworzyny Śląskiej. Fabryka produkowała najwyższej jakości cenioną porcelanę, zaufaniem obdarzył ją nawet Disney - produkowano tu oficjalne figurki Myszki Miki.

Odnowiona dawna fabryka Porcelany Śląskiej

Po upaństwowieniu fabryki po II wojnie światowej w 1951 roku zaczęła produkcję pod polską nazwą - Zakłady Porcelany Stołowej Jaworzyna Śląska, a od 1957 roku do dnia dzisiejszego jako Zakłady Porcelany Stołowej „Karolina”.

W latach 90. XX wieku fabryka porcelany Karolina została sprywatyzowana. W 2022 roku spółka pracownicza sprzedała większościowy pakiet udziałów HM Investment Sp. Z.O.O, która jest właścicielem marki Gerlach S.A.

ZPS "Karolina" działające pod skrzydłami marki Gerlach, ogłosiły upadłość w połowie lutego 2024 roku - z problemami finansowymi miały się zmagać już od dłuższego czasu, jednak tak jak w przypadku wałbrzyskiego "Kristofa" ostatecznym ciosem okazała się pandemia, a następnie wzrost cen energii. Jeśli nie znajdzie się nowy kupiec, swoją produkcję zakończy ostatnia historyczna fabryka porcelany na Dolnym Śląsku.

Zakład z Jaworzyny oferujący interesujące wzory w PRL-u, miał w ostatnich latach dość ograniczony asortyment. Specjalizował się w białych, delikatnie żłobionych lub całkowicie prostych i minimalistycznych formach. Podstawowych serii ozdobionych wzorami jest kilka, nie są to jednak produkty dla kolekcjonerów czy poszukiwaczy wyróżniających się projektów.

Sygnatury porcelany, ceramiki, fajansu z PRL. Zobacz zdjęcia i poluj na targach staroci

