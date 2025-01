Targi Grupy SBS wystartują po raz 10. Jubileuszowa edycja przyniesie moc atrakcji i fachowej wiedzy! Co czeka na odwiedzających w tym roku?

Grupa SBS przygotowuje się do kolejnej edycji Targów. W tym roku będą one wyjątkowe, bo zorganizowane po raz dziesiąty. Jubileuszowe Targi Grupy SBS, poza dużą dawką fachowej wiedzy, dostarczą wiele atrakcji. Co tym razem będzie się działo w Strykowie koło Łodzi i dlaczego warto się tam pojawić?

Spis treści

Przed nami 10. edycja Targów Grupy SBS

Już niebawem czeka nas kolejna, jubileuszowa edycja Targów Grupy SBS. Wydarzenie to miało swój początek w 2007 roku i początkowo było organizowane raz na dwa lata. Od 2023 roku Targi są gratką dla odwiedzających co roku.

Od pierwszej edycji Targów organizowana jest Akcja Autokarowa, która zapewnia wygodny transport na wydarzenie, umożliwia uczestnictwo w atmosferze zabawy i edukacji oraz gwarantuje bezpieczny powrót do domu. Od tego czasu stanowi stały element wszystkich targowych wydarzeń organizowanych i współorganizowanych przez Grupę SBS.

Aby wziąć w niej udział, wystarczy zgłosić się do najbliższej Hurtowni Partnerskiej Grupy SBS aby zarezerwować sobie miejsce.

Autor: materiały organizatora

Co będzie się działo na Targach Grupy SBS?

Targi Grupy SBS to nie tylko wystawa, ale także bogaty program wydarzeń, konkursów i nowości przygotowanych zarówno przez wystawców, jak i zespół Grupy. W edycji 2025 na pewno pojawi się popularna Gra Targowa z producentami biorącymi udział w Programie Lojalnościowym INTEGRIS+.

Planujemy dla Was też nasz tradycyjny konkurs na najlepsze hasło promujące Targi – więc możecie już teraz zacząć nad nim myśleć. Pogoda na pewno nam dopisze, zadbamy o to! Czujcie się jak zawsze zaproszeni na przysmaki z grilla i zimne napoje pod chmurką

- zachęcają organizatorzy.

Podczas dwóch dni targowych będzie okazja także m.in. do:

Spotkania najważniejszych dostawców z branży instalacyjno-sanitarno-grzewczej i sieci zewnętrznych,

Zobaczenia wszystkie nowości produktowe zebrane w jednym miejscu,

Fachowych rozmów i wymiany informacji techniczno-handlowych pomiędzy instalatorami, pracownikami hurtowni, projektantami i przedstawicielami szkół oraz uczelni technicznych.

Lista wystawców jest długa i nadal się powiększa. Znajdują się na niej m.in. firmy:

Autor: materiały organizatora

Kiedy i gdzie odbędą się 10. Targi Grupy SBS?

Tegoroczna edycja tego wyjątkowego wydarzenia odbędzie się 13 i 14 maja. Targi Grupy SBS tradycyjnie odbędą się w Strykowie koło Łodzi. Nie może Was tam zabraknąć!