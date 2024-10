Dobry dekarz nieustannie się uczy i doskonali swoje umiejętności - mówi Andrzej Bylski - SuperDekarz

Laureatem XV edycji programu SuperDekarz, organizowanego przez Braas, został Andrzej Bylski, zajmując 1 miejsce w rankingu SuperDekarz i regionie północ oraz zdobywając tytuł Mistrza Akcesoriów. Opowiada, co dla niego oznacza ta nagroda? Jakie ma swoje ulubione "dachowe" produkty i rozwiązania? Jak widzi przyszłość branży dekarskiej w Polsce?

Program SuperDekarz to inicjatywa Braas - producenta pokryć dachowych, należącego do międzynarodowej Grupy BMI. Konkurs organizowany od 2008 roku ma na celu integrację środowiska dekarskiego i zrzesza najlepszych dekarzy z całej Polski. Uczestnicy rywalizują o miejsca w rankingu przez zgłaszanie projektów, które zrealizowali z wykorzystaniem produktów i rozwiązań Braas. Statuetki SuperDekarz stanowią ukoronowanie całorocznej pracy rzemieślników i są efektem lat doświadczenia w branży oraz nieustannego doskonalenia umiejętności. Muratorplus.pl jest patronem medialnym konkursu SuperDekarz.

Po raz kolejny zdobył Pan tytuł SuperDekarza - gratulacje! Co dla Pana oznacza ta nagroda?

Andrzej Bylski: Dziękuję! Bycie SuperDekarzem to dla mnie duża odpowiedzialność, ale także powód do dumy. Klienci czują się pewniej wiedząc, że mają do czynienia z profesjonalistą. Dla mnie to ogromna motywacja, by spełniać oczekiwania nawet najbardziej wymagających inwestorów.

Jakie cechy, Pana zdaniem, wyróżniają dobrego dekarza?

A.B.: Dobry dekarz nieustannie się uczy i doskonali swoje umiejętności. Wiedza i doświadczenie zdobyte na przestrzeni lat to podstawa, ale równie ważne są regularne szkolenia. Branża dekarska ciągle się rozwija, pojawiają się nowe technologie i materiały, a my musimy być na bieżąco. Właśnie dlatego tak ważne są dla mnie certyfikaty, jak np. ten zdobyty w BMI Academy. To nie tylko potwierdzenie umiejętności, ale także ogromny atut i przewaga na rynku.

Praca dekarza bywa trudna i wymagająca. Jakie wyzwania napotyka Pan na co dzień?

A.B.: Rzeczywiście, wyzwań jest sporo. Przede wszystkim praca na wysokości, do której trzeba się przyzwyczaić. Ważne jest też zachowanie wszelkich zasad bezpieczeństwa. Każdy dach jest inny i wymaga indywidualnego podejścia. Ostatecznie dach musi być nie tylko bezpieczny, ale także funkcjonalny i estetyczny.

Co najbardziej ceni Pan w produktach BMI Braas?

A.B.: Z BMI współpracuję już od 15 lat, co daje mi pewność, że ich produkty są niezawodne. Dachówki i akcesoria, takie jak taśmy kalenicowe Figaroll czy Wakaflex, spełniają wszystkie normy bezpieczeństwa i są bardzo trwałe. Dzięki temu nie muszę się martwić o reklamacje czy naprawy, a to oszczędza czas zarówno mnie, jak i moim klientom. W skali roku buduję około 40 dachów, więc jakość i niezawodność produktów ma dla mnie kluczowe znaczenie.

Czy ma Pan jakiś ulubiony produkt lub rozwiązanie Braas?

A.B.: Trudno wybrać jeden produkt, ale na pewno cenię sobie Kompletny System Dachowy Braas. Wszystkie elementy systemu idealnie do siebie pasują, co znacznie ułatwia pracę. Wszystko to przekłada się na trwałość i wytrzymałość dachu, co jest kluczowe w naszej pracy. Jednym z bardziej popularnych wśród moich klientów modeli dachówek jest ceramiczny Rubin - dobrze się pracuje z tą dachówką, ułożone z nią dachy są piękne i przez lata ich wygląd pozostaje taki sam.

Czy uważa Pan, że szkolenia w BMI Academy są istotnym elementem w rozwoju zawodowym dekarzy?

A.B.: Zdecydowanie tak. Szkolenia organizowane przez BMI są na bardzo wysokim poziomie, prowadzone przez doświadczonych ekspertów, którzy dzielą się swoją wiedzą w przystępny sposób. To nie tylko solidna dawka teorii, ale także praktyczne umiejętności, które pozwalają nam lepiej wykonywać swoją pracę. BMI Academy daje nam dostęp do najnowszych rozwiązań technologicznych, co jest nieocenione w tej branży.

Dlaczego, Pana zdaniem, warto wziąć udział w programie SuperDekarz?

A.B.: Program SuperDekarz to nie tylko rywalizacja o tytuł, ale także świetna okazja do budowania relacji z kolegami po fachu. Dzięki udziałowi w programie mogłem nawiązać wiele wartościowych kontaktów, a także rozwijać swoje umiejętności oraz wymieniać doświadczenia z innymi dekarzami. To także motywacja, by być lepszym z roku na rok. Dla każdego, kto kocha to, co robi, program SuperDekarz jest dobrym wyborem.

Co doradziłby Pan młodym dekarzom, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę w tej branży?

A.B.: Przede wszystkim nie należy się zniechęcać. Na rynku są bardziej doświadczeni dekarze, ale to nie oznacza, że nie można osiągnąć sukcesu. Trzeba ciężko pracować, ale także inwestować w szkolenia i czerpać inspirację od kolegów po fachu. Każdy ukończony kurs to krok do przodu, a w połączeniu z determinacją można naprawdę wiele osiągnąć.

Czy zauważa Pan, że klienci są teraz bardziej świadomi?

A.B.: Zdecydowanie tak. Klienci coraz częściej są dobrze poinformowani i wiedzą, czego oczekują. Chcą mieć pewność, że dach będzie spełniał wszystkie wymagania funkcjonalne, ale też estetyczne. Dlatego tak ważne jest, aby jako dekarze byliśmy na bieżąco z nowymi technologiami i produktami, które oferuje rynek.

Jak Pan postrzega przyszłość branży dekarskiej w Polsce?

A.B.: Branża dekarska w Polsce ma przed sobą duże perspektywy rozwoju. Rośnie świadomość zarówno klientów, jak i samych dekarzy, co do znaczenia jakości pracy i wybieranych materiałów. Myślę, że w przyszłości ta tendencja będzie się jeszcze bardziej umacniać. Widzę tu duży potencjał dla produktów Braas, które już teraz spełniają wysokie standardy rynkowe.

Co, Pana zdaniem, wyróżnia Polskich SuperDekarzy?

A.B.: Myślę, że wyróżnia nas pasja do pracy, chęć ciągłego doskonalenia i otwartość na nowe wyzwania. SuperDekarze to nie tylko osoby, które wykonują swoją pracę dobrze, ale też ci, którzy chcą być najlepsi, rozwijać się, brać udział w konkursach i szkoleniach, a przede wszystkim dzielić się swoimi doświadczeniami z innymi.

Jakie są Pana plany na przyszłość?

A.B.: Planuję dalszy rozwój firmy oraz przekazanie synowi umiejętności dekarskich, aby w przyszłości mógł zagwarantować naszym klientom jak najlepszą jakość wykonania i usługi. Zamierzam także wspierać współpracowników i młodszych kolegów po fachu. Wspólne rozwijanie tej branży to coś, co uważam za bardzo ważne. Uważam, że inwestowanie w pracowników oraz ich rozwój jest kluczem do sukcesu, dlatego chętnie angażuję się w działania, które promują naukę i doskonalenie zawodowe wśród wszystkich członków zespołu.