Mieszkania komunalne w Warszawie. Jak można dostać mieszkanie od gminy w stolicy?

13:23

Autor: Szymon Starnawski Mieszkania komunalne w Warszawie - jak takie dostać?

Mieszkania komunalne to szansa na własne M dla osób i rodzin o niskich zarobkach. Chętnych jest zawsze więcej niż lokali. Ile trzeba zarabiać, żeby dostać mieszkanie komunalne w Warszawie? Kto może się o takie mieszkanie starać i ile się na nie czeka?

Spis treści

Potrzeby mieszkaniowe są ogromne, zresztą nie tylko w Warszawie. Wielu nie stać nawet na wynajem mieszkania, nie mówiąc już o kupnie na własność. Wyjściem może być mieszkanie właśnie komunalne.

Czym są mieszkania komunalne?

Są to lokale należące do gminy, które przeznaczone są dla osób o niskich dochodach. To jedna z form pomocy socjalnej, jaką świadczą gminy na rzecz swoich mieszkańców. Jednak przydział i jego zasady od lat budzą kontrowersje i oskarżenia o kumoterstwo i przyznawanie lokali nie według zapotrzebowania a znajomości. Mieszkań tego typu zamiast przybywać, systematycznie ubywa. Jednym z powodów zmniejszania się ich liczby są zbyt niskie czynsze, które nie pokrywają potrzeby przyszłych remontów.

Szczególnym rodzajem mieszkań komunalnych są lokale socjalne. W odróżnieniu od komunalnych są one przyznawane osobom bezrobotnym lub bezdomnym. Mają przeważnie niższy standard od komunalnych; mogą np. nie mieć ciepłej wody, czy prywatnej kuchni lub łazienki (wspólne pomieszczenia sanitarne i socjalne).

Mieszkania komunalne są przyznawane bezterminowo, lokale socjalne mają zawsze określony termin na jaki są przyznane.

Jak dostać mieszkania komunalne w Warszawie. Ważne dokumenty

Ubiegając się o mieszkanie komunalne w Warszawie, należy spełnić szereg wymogów i wypełnić potrzebne dokumenty. Wszystkie są dostępne w Wydziałach Spraw Mieszkaniowych urzędu gminy. Można także je pobrać i wydrukować z internetowej strony miasta.

Podstawowym jest wniosek o pomoc mieszkaniową, który zawiera podstawowe dane wnioskodawcy i ewentualnie jego rodziny, która razem z nim tworzy gospodarstwo domowe.

Do niego dołączane są zaświadczenia i oświadczenia o dochodach, które posłużą do obliczenia dochodu. Kwota dochodu na osobę w gospodarstwie jedno- lub wieloosobowym to jedno z podstawowych kryteriów przyznania mieszkania komunalnego.

Wniosek o pomoc mieszkaniową musi być uzupełniony m.in. o:

oświadczenie o poprzednich miejscach zameldowania stałego lub czasowego,

informację o warunkach mieszkaniowych zstępnych (dzieci, wnuki) i wstępnych (rodzice, dziadkowie)

zaświadczenia o pobieraniu nauki przez dzieci (osoby studiujące do 25. roku życia),

zaświadczenia o niepełnosprawności osób w gospodarstwie domowym.

Podczas składania wniosku w wydziale obsługi mieszkańców w urzędzie gminy trzeba również przedłożyć do wglądu dowody osobiste wnioskodawcy i osób składających oświadczenia. W razie potrzeby urzędnik poprosi o uzupełnienie dokumentacji.

Ile trzeba zarabiać, żeby dostać mieszkanie komunalne?

Podstawowym kryterium, które umożliwia uzyskanie lokalu komunalnego jest dochód gospodarstwa domowego. Wyliczany jest na podstawie dostarczonych zaświadczeniach o dochodach dla każdej pracującej osoby w gospodarstwie domowym (w przypadku osób bezrobotnych wymagane jest zaświadczenie z rejonowego Urzędu Pracy lub ZUS o nieodprowadzaniu składek). Dochód to średnie miesięczne dochody gospodarstwa domowego z 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku. W przypadku innych źródeł dochodu należy dostarczyć oświadczenia:

o uzyskiwaniu przychodu z działalności gospodarczej,

o uzyskiwaniu przychodu z działalności opodatkowanej w formie ryczałtu lub karty podatkowej,

o posiadaniu tytułu prawnego do gospodarstwa rolnego; w przypadku dochodów z niego potrzebna jest decyzja o wymiarze podatku rolnego.

Do dochodu wlicza się przychody podlegające opodatkowaniu, jak też inne dochody, od których nie jest odprowadzany podatek dochodowy, takie jak:

renty inwalidów wojennych i wojskowych i ich rodzin,

świadczenia pieniężne, dodatek kompensacyjny, ryczałt energetyczny i inne świadczenia przysługujące żołnierzom służby wojskowej przymusowo zatrudnianych w kopalniach, kamieniołomach itp.,

dodatki dla osób represjonowanych w okresie wojennym i powojennym,

świadczenia wypłacane osobom przymusowo zatrudnianych w obozach pracy III Rzeszy i ZSRR,

alimenty na rzecz dzieci,

stypendia doktoranckie,

należności z tytułu wynajmu pokoi gościnnych wynajmowanych na obszarach wiejskich,

świadczenia rodzicielskie.

Pełna lista świadczeń, ekwiwalentów, diet i innych dochodów, które nie podlegają podatkowi dochodowemu, powiększają dochód w przypadku starań o lokal komunalny a także inne informacje jest dostępna na stronie internetowej UM Warszawa.

W przypadku rodziny wymagane jest także oświadczenie o stanie majątkowym członków gospodarstwa domowego.

Ile się czeka na mieszkanie komunalne w Warszawie?

Decyzja o przyznaniu mieszkania komunalnego jest wydawana w terminie do 2 miesięcy. Jednak najczęściej już po przydzieleniu lokalu i wpłaceniu kaucji nie można się wprowadzić. Mieszkanie oczekuje na remont, którego zakres może być różny. W wielu przypadkach od okresu podpisania do wprowadzenia się mija ponad rok.

Limity dochodowe - jak są obliczane?

Obliczenie maksymalnych kwot dochodu uprawniających do uzyskania lokalu z zasobów gminnych Warszawy dla różnych kategorii osób następuje na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwie mazowieckim podanego w komunikacie GUS.

Kwoty zmieniają się każdego roku. Są zależne od liczby osób w gospodarstwie domowym oraz innych czynników. Z kryteriów podwyższających limit mogą skorzystać, np. osoby niepełnosprawne, rodziny wielodzietne, osoby będące wychowankami domów dziecka, pracowników szkół, osoby po 65. roku życia.

Mieszkania komunalne w Warszawie – limity dochodu 2024

najem socjalny – od 1971,00 zł dla jednoosobowego gospodarstwa do 4467,59 zł dla gospodarstwa czteroosobowego,

najem socjalny dla dłużników od 2759,40 zł (jednoosobowe) do 6254,63 zł (czteroosobowe),

mieszkania komunalne od 4730,39 zł (jednoosobowe) do 10 722,22 zł (czteroosobowe),

mieszkania komunalne m.in. dla niepełnosprawnych, wychowanków domów dziecka od 5518,79 zł (jednoosobowe) do 12 509,26 zł (czteroosobowe),

mieszkania komunalne m.in. dla pracowników szkół, osób po 65. roku życia utrzymujących się z emerytury od 6307,19 zł (jednoosobowe) do 14 296,30 zł (czteroosobowe).

Szczegóły są dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta.

źródło: UM Warszawa

