Od 6 do 200 tys. zł na remont po nawałnicy! Dobrze wiedzieć o tym zasiłku

Zasiłek celowy 2024 - komu się należy i na co? Ile wynosi zasiłek celowy w 2024?

Czym jest zasiłek celowy? Na co jest przyznawany. Jest tak naprawdę kilka możliwości

Zasiłek celowy to świadczenie uznaniowe - o przyznaniu decyduje odpowiednie uzasadnienie wniosku. Zasiłek celowy przyznawany jest na konkretny cel, np. remont domu czy mieszkania. Jak można go dostać i na co? Ile wynosi? Czy zasiłek celowy jest jednorazowy? Wyjaśniamy.

Zasiłek celowy 2024 - na co można dostać?

Zasiłek celowy to świadczenie socjalne przyzwane na konkretny cel. Z założenia zasiłek ma pokryć częściowo lub też w całości niezbędną potrzebę bytową. Dofinansowanie można dostać m.in. na żywność czy leczenie, przedmioty użytku domowego, ale także na opał czy ogrzewanie.

Ile wynosi zasiłek celowy?

Ustawa nie określa wysokości zasiłku celowego. Kwota ustalana jest na podstawie sytuacji materialnej wnioskodawcy oraz celu na jaki jest przyznany. Znaczenie mają tu również możliwości finansowe ośrodka, który udziela wsparcia.

Komu przysługuje zasiłek celowy? Kryterium dochodowe

W przyznaniu świadczenia brane są pod uwagę dochody. Wynoszą one miesięcznie:

600 zł w przypadku osoby w rodzinie,

776 zł w przypadku osoby prowadzącej jednoosobowe gospodarstwo domowe.

Zwiększenie tych progów proponuje Rada Ministrów od 2025 roku. Dla jednoosobowego gospodarstwa domowego ma to być 1010 zł, dla osoby w rodzinie - 823 zł.

Są jednak przypadki, w których zasiłek celowy przyznawany jest niezależnie od dochodu.

Zasiłek celowy na remont i odbudowę domu

Trzeba wiedzieć, że zasiłek celowy może być przyznany również na remont, naprawy w domu czy jego odbudowę, jeśli został on np. zniszczony na skutek klęski żywiołowej lub zdarzenia losowego, jakim jest np. nawałnica. A jest to obecnie dość częste zjawisko. Jeśli więc ulewa zalała nam mieszkanie, wichura zerwała dach naszego domu, możemy starać się o zasiłek celowy.

Jak można przeczytać na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w takim przypadku zasiłek może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.

Decyzja o jego przyznaniu oraz ocena okoliczności uzasadniających przyznanie należy ostatecznie do gminy.

Ile można dostać w ramach zasiłku celowego na remont?

Wysokość zasiłku celowego w przypadku szkód spowodowanych „zdarzeniami klęskowymi” wynosi:

do 6 tys. zł na tzw. pomoc doraźną, w tym drobne prace remontowe,

na tzw. pomoc doraźną, w tym drobne prace remontowe, do 100 tys zł na remont lub odbudowę budynku gospodarczego zaspokajaniu niezbędnych potrzeb bytowych (pomoc nie przysługuje w przypadku innego przeznaczenia budynku gospodarczego (inwentarskiego), np. w ramach działalności rolniczej na cele produkcji rolnej przeznaczonej do sprzedaży rynkowej lub związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym wykorzystywanych, jako np. garaże, lokale usługowe, itp.)

na remont lub odbudowę budynku gospodarczego zaspokajaniu niezbędnych potrzeb bytowych (pomoc nie przysługuje w przypadku innego przeznaczenia budynku gospodarczego (inwentarskiego), np. w ramach działalności rolniczej na cele produkcji rolnej przeznaczonej do sprzedaży rynkowej lub związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym wykorzystywanych, jako np. garaże, lokale usługowe, itp.) do 200 tys. zł - na remont lub odbudowę budynku czy lokalu mieszkalnego.

Wysokość świadczenia zależy od oszacowanej zakresu zniszczeń lub uszkodzeń. Maksymalna wysokość zasiłku może być przyznana, jeśli budynek uległ zniszczeniu w co najmniej 80%. Szkody i ich procentowy udział szacuje osoba posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości albo komisja do spraw szacowania strat, powołana przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), w której bierze udział pracownik organu nadzoru budowlanego wykonujący zadania służbowe.

Specjalny zasiłek celowy - uzasadnienie

Specjalny zasiłek celowy, zgodnie z treścią art. 41 pkt 1 Ustawy z dnia z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Z 2015 r. poz 163 ze zm.), może być przyznany w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie, której dochody przekraczają kryterium dochodowe. Podjęcie decyzji o przyznaniu świadczenia jest możliwe tylko po przeprowadzeniu przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego z osobą lub rodziną, która ubiega się o wskazaną formę pomocy.

Gdzie złożyć wniosek o zasiłek celowy?

Wniosek o zasiłek celowy składa się się w:

urzędzie miasta lub gminy, właściwym ze względu na miejsce swojego zamieszkania,

miejskim lub gminnym ośrodku pomocy społecznej (MOPS), który z ramienia gminy, zajmuje się wypłatą zasiłków.

Pomoc udzielana jest na wniosek osoby uprawnionej lub z urzędu złożony nie później niż w terminie 30 dni od dnia wystąpienia zdarzenia o charakterze klęski żywiołowej. Wniosek może zostać złożony również ustnie do protokołu poza siedzibą ośrodka pomocy społecznej,w szczególności w miejscu zdarzenia klęskowego

Pamiętajmy, iż zasiłek celowy ma charakter fakultatywny. W orzecznictwie sądów administracyjnych podkreśla się, iż decyzje dotyczące zasiłków celowych mają charakter uznaniowy, co oznacza, iż nawet spełnienie niezbędnych warunków nie skutkuje obowiązkiem przyznania świadczenia.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 901)

Ustawa z dnia 18.04.2002 r. o stanie klęski żywiołowej (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1897)

