Od kiedy obowiązują nowe przepisy?

Pod koniec maja 2025 roku Sejm uchwalił nowelizację ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego (Dz.U. 2025, poz. 758), wprowadzającą obowiązek publikowania cen ofertowych mieszkań wraz z historią ich zmian oraz raportowania tych danych do rządowego rejestru.

Nowe przepisy weszły w życie 11 lipca 2025 roku i dotyczyły inwestycji, których sprzedaż rozpoczęła się od tej daty. Natomiast 11 września 2025 roku kończy się okres przejściowy, a przepisy obejmą wszystkich deweloperów oraz wszystkie projekty – bez względu na moment rozpoczęcia sprzedaży.

Zgodnie z nowymi regulacjami deweloperzy są zobowiązani do ujawniania cen ofertowych mieszkań (brutto, z uwzględnieniem VAT) oraz historii ich ewentualnych zmian. Dane trafiają do centralnego rejestru prowadzonego przez Ministra Cyfryzacji, co ma na celu zapewnienie łatwiejszego dostępu do spójnych i porównywalnych informacji na temat rynku pierwotnego.

Jakie zmiany wprowadzają nowe przepisy? W świetle nowych przepisów deweloper będzie zobowiązany do: podania ceny metra kwadratowego powierzchni użytkowej lokalu,

udostępnienia na stronie internetowej cen mieszkań, domów oraz pomieszczeń przynależnych, takich jak komórki lokatorskie czy miejsca postojowe,

ujawnienia historii zmian cen poszczególnych lokali,

wskazania wszystkich dodatkowych kosztów, które kupujący będzie zobowiązany ponieść na jego rzecz, np. opłat administracyjnych, kosztów rezerwacji, wyposażenia standardowego itp.

Jakie korzyści przynosi nowelizacja?

Upublicznienie cen ofertowych wraz z historią ich zmian eliminuje problem ukrywania cen oraz ich częstego i nieuzasadnionego korygowania. Gromadzenie tych danych w centralnym rejestrze zapewnia równy i szeroki dostęp do informacji dla wszystkich uczestników rynku.

Prezentacja cen została ujednolicona dzięki obowiązkowi podawania wartości brutto oraz udostępniania historii zmian.

Potencjalni klienci mogą łatwiej porównać ceny mieszkań między inwestycjami i deweloperami, a to ułatwia podjęcie świadomej decyzji o zakupie lokalu. Ponadto, nowelizacja przepisów prawnych może przyczynić się do budowania większego zaufania do deweloperów, co z kolei może wpłynąć na wzrost gotowości do zakupu.

Czego ustawa nie reguluje?

Należy jednak podkreślić, że prawo nie nakazuje ujawniania cen transakcyjnych – faktycznie zapłaconej kwoty przy podpisaniu aktu notarialnego.

Pan Krzysztof Tętnowski, prezes zarządu Tętnowski Development i inwestor osiedla Nowa Drożdżownia, komentuje nowe przepisy:

Jawność cen ułatwi klientom porównywanie ofert, a tym samym pozwoli zaoszczędzić czas i zorientować się w sytuacji rynkowej. Choć faktycznie jest to potrzebne, nie rozwiąże zasadniczych problemów rynku – nie wpłynie ani na dostępność gruntów, ani na koszty materiałów budowlanych czy robocizny, które pozostają kluczowymi czynnikami rynkowymi. W naszym przypadku publikowanie cen było zresztą standardem już od dawna, więc nowe przepisy w tym zakresie nie oznaczają dla nas dużej zmiany. Niestety nieprzemyślany technicznie przez ustawodawcę sposób ich raportowania zajmuje naszym pracownikom ogrom czasu, i nie widać w tym ducha deregulacji.

Jak nowe prawo wpłynie na ceny mieszkań?

Choć nowe przepisy wprowadzają korzystne zmiany dla kupującego, takiej jak większa przejrzystość i uporządkowanie sposobu prezentowania ofert, to niestety nie oznacza to automatycznego spadku cen.

Czynniki wpływające na ceny mieszkań to m.in.:

dostępność kredytów,

koszt zakupu gruntów,

ceny materiałów budowlanych,

koszty robocizny.

Popyt i dostępność mieszkań a ich wpływ na cenę

W pierwszych trzech miesiącach 2025 roku banki udzieliły ponad 48 tysięcy kredytów mieszkaniowych, na łączną kwotę ponad 20 miliardów złotych. To pokazuje, że mimo trudniejszej sytuacji gospodarczej, wiele osób wciąż chce i może kupować mieszkania dzięki dostępowi do finansowania. Duże zainteresowanie kredytami przekłada się bezpośrednio na rynek nieruchomości – rośnie popyt, a to z kolei napędza wzrost cen i utrzymuje dużą konkurencję wśród kupujących.

Rekordowa podaż nowych mieszkań w I kwartale 2025 roku (zgodnie z danymi JLL liczba dostępnych lokali przekroczyła 59 tys.) nie przynosi oczekiwanego spadku cen. Przyczyną tego jest wciąż wyższy popyt niż dostępność mieszkań w najbardziej pożądanych lokalizacjach i standardzie. W konsekwencji rosną ceny oraz tempo podejmowania decyzji zakupowych przez kupujących.

Bartłomiej Rzepa, członek spółki realizującej inwestycję Osiedle Symbioza, podsumowuje obecną sytuację:

W takim otoczeniu nawet pełna jawność transakcyjna nie byłaby w stanie zneutralizować wpływu taniego lub łatwo dostępnego kredytu — to dostępność finansowania nadal w dużej mierze wyznacza dynamikę cen mieszkań. Kredyt pozostaje głównym narzędziem napędzającym popyt, a jego szeroka dostępność sprawia, że rosnące ceny nie zniechęcają nabywców. Dla wielu osób liczy się przede wszystkim miesięczna rata, a nie nominalna wartość nieruchomości, co dodatkowo rozgrzewa rynek.

Jak zmienią się koszty materiałów budowlanych?

Dla deweloperów dużym wyzwaniem pozostają rosnące koszty po stronie podaży. Według danych prezentowych przez GUS z kwietnia 2025 roku, ceny produkcji budowlano-montażowej wzrosły o 3,4%. rok do roku i 0,2 w relacji m./m.

Pan Bartłomiej Rzepa podsumowuje:

Deweloperzy tak naprawdę nie są dziś w stanie budować taniej, wręcz przeciwnie. Ceny materiałów budowlanych rosną, podobnie jak koszty robocizny, gruntu i finansowania. Do tego dochodzą czynniki regulacyjne: wyższe standardy energetyczne czy przedłużające się procedury administracyjne, które generują dodatkowe koszty i wydłużają cykle inwestycyjne. W takim otoczeniu deweloperzy mają dość ograniczoną przestrzeń do obniżek czy promocji. Koszty po stronie producenta są zbyt wysokie, by zostawić dużo przestrzeni na takie działania.

