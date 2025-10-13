Trzeba wiedzieć o rodzinnym kredycie mieszkaniowym Program "Mieszkanie bez wkładu własnego", po zmianach nazwany "Rodzinnym kredytem mieszkaniowym" nie jest instrumentem kierowanym do gospodarstw domowych o niskich dochodach. Likwiduje bariery braku środków na wkład własny wymagany dla uzyskania kredytu hipotecznego na zakup lub budowę mieszkania zaspokajającego potrzebę mieszkaniową. Kredyt udzielany jest na minimum 15 lat, w walucie polskiej, dzięki czemu nie ma obawy o ryzyka kursowe. Udzielają go banki, które zawarły w tym zakresie umowę z BGK (listę banków można znaleźć na stronie www.bgk.pl). Procedura udzielenia kredytu zależy od banku udzielającego kredytu. Co do zasady jest to taki sam kredyt hipoteczny jak kredyt udzielany z wkładem własnym. Jedyna różnica to obowiązek przedstawienia oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków do skorzystania z programu.

Mieszkanie bez wkładu własnego

Program Mieszkanie bez wkładu własnego umożliwia uzyskanie rodzinnego kredytu mieszkaniowego (wcześniej gwarantowany kredyt mieszkaniowy). Kredyt może być udzielony z gwarancją wkładu własnego lub bez takiej gwarancji, a po jego udzieleniu możliwe jest skorzystanie z tzw. spłaty rodzinnej. Po 1 marca 2023 weszły w życie zmiany w programie:

większe limity cen mieszkań podlegających państwowej gwarancji,

zniesienie limitu minimalnego, gwarantowanego wkładu do kredytu hipotecznego.

Jaki wkład własny w Mieszkaniu bez wkładu własnego?

Rodzinny kredyt mieszkaniowy może zostać udzielony:

bez wkładu własnego kredytobiorcy,

z wkładem własnym kredytobiorcy nie wyższym niż 200 tys. zł oraz nieprzekraczającym:

- 20% całkowitej kwoty wydatków, w celu pokrycia których jest udzielany (dla kredytów o zmiennej stopie procentowej)

- 30% całkowitej kwoty wydatków, w celu pokrycia których jest udzielany (dla kredytów o stałej stopie procentowej albo okresowo stałej stopie procentowej, dla którego stopa procentowa ma stały poziom przez co najmniej 5 lat)

bez ograniczeń dotyczących wysokości wkładu własnego w przypadku, gdy wkładem własnym kredytobiorcy jest wyłącznie nieruchomość gruntowa, z tym że łączna wysokość wkładu własnego i rodzinnego kredytu mieszkaniowego nie może być wyższa niż 1 mln zł.

Dla kogo mieszkanie bez wkładu własnego?

Do programu Mieszkanie bez wkładu własnego mogą przystąpić osoby fizyczne, które mają dochody umożliwiające spłatę kredytu na mieszkanie, a jednocześnie nie mają środków na wymagany wkład własny lub chcą zaciągnąć kredyt z niedużym wkładem własnym. Mogą to być:

single,

osoby żyjące w nieformalnych związkach,

małżeństwa.

Ważne dla osób żyjących w nieformalnych związkach! Mogą skorzystać z programu razem tylko wtedy, gdy wspólnie wychowują dziecko. Para, która nie ma dzieci nie może przystąpić do programu, ale każde z nich może to zrobić odrębnie, jako jednoosobowe gospodarstwa domowe.

Mieszkanie bez wkładu własnego - warunki

Z programu Mieszkanie bez wkładu własnego można skorzystać, o ile kredytobiorca oraz osoby wchodzące w skład gospodarstwa domowego kredytobiorcy:

nie mają prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, a także w okresie pięciu lat poprzedzających złożenie wniosku nie dokonały zbycia takiego prawa w drodze darowizny,

nie mogą korzystać ze spółdzielczego prawa dotyczącego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego;

nie korzystają z innego gwarantowanego kredytu mieszkaniowego.

Są jednak wyjątki. Jeżeli do gospodarstwa domowego należy minimum dwoje dzieci, kredytobiorca oraz pozostali członkowie mogą być właścicielami mieszkania:

nie większego niż 50 m², gdy dzieci jest dwoje,

75 m², gdy dzieci jest troje,

90 m², gdy dzieci jest czworo.

W przypadku rodzin wielodzietnych nie ma limitu dotyczącego metrażu. Jeżeli dojdzie do narodzin kolejnego dziecka BGK pomoże w spłacie części gwarantowanego kredytu mieszkaniowego.

Od czego zależy wysokość wsparcia?

Wysokość finansowania jest uzależniona od liczby dzieci w rodzinie. W miarę jak powiększać będzie się rodzina, BGK ma pomóc w spłacie części gwarantowanego kredytu mieszkaniowego. To tzw. spłata rodzinna, która wynosi:

20 tys. zł - w przypadku drugiego dziecka

60 tys. zł - w przypadku trzeciego dziecka,

plus 60 tys. zł - w przypadku każdego kolejnego dziecka.

Kredyt mieszkaniowy nie tylko na mieszkanie

Trzeba wiedzieć, że program Mieszkanie bez wkładu własnego nie jest przeznaczony tylko na zakup własnego M. Wsparcie z programu można przeznaczyć także na budowę domu jednorodzinnego, a także zakup działki w celu budowy domu. Co więcej, wsparcie można otrzymać także na wykończenie mieszkania lub domu.

Murator Remontuje #2: Jak zamontować instalację wodną w łazience? Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

Do kiedy mieszkania bez wkładu własnego?

Rodzinne kredyty mieszkaniowe mają być udzielane do 31 grudnia 2030.