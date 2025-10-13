Spis treści
Program "Mieszkanie bez wkładu własnego", po zmianach nazwany "Rodzinnym kredytem mieszkaniowym" nie jest instrumentem kierowanym do gospodarstw domowych o niskich dochodach. Likwiduje bariery braku środków na wkład własny wymagany dla uzyskania kredytu hipotecznego na zakup lub budowę mieszkania zaspokajającego potrzebę mieszkaniową.
Kredyt udzielany jest na minimum 15 lat, w walucie polskiej, dzięki czemu nie ma obawy o ryzyka kursowe. Udzielają go banki, które zawarły w tym zakresie umowę z BGK (listę banków można znaleźć na stronie www.bgk.pl).
Procedura udzielenia kredytu zależy od banku udzielającego kredytu. Co do zasady jest to taki sam kredyt hipoteczny jak kredyt udzielany z wkładem własnym. Jedyna różnica to obowiązek przedstawienia oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków do skorzystania z programu.
Mieszkanie bez wkładu własnego
Program Mieszkanie bez wkładu własnego umożliwia uzyskanie rodzinnego kredytu mieszkaniowego (wcześniej gwarantowany kredyt mieszkaniowy). Kredyt może być udzielony z gwarancją wkładu własnego lub bez takiej gwarancji, a po jego udzieleniu możliwe jest skorzystanie z tzw. spłaty rodzinnej. Po 1 marca 2023 weszły w życie zmiany w programie:
- większe limity cen mieszkań podlegających państwowej gwarancji,
- zniesienie limitu minimalnego, gwarantowanego wkładu do kredytu hipotecznego.
Jaki wkład własny w Mieszkaniu bez wkładu własnego?
Rodzinny kredyt mieszkaniowy może zostać udzielony:
- bez wkładu własnego kredytobiorcy,
- z wkładem własnym kredytobiorcy nie wyższym niż 200 tys. zł oraz nieprzekraczającym:
- 20% całkowitej kwoty wydatków, w celu pokrycia których jest udzielany (dla kredytów o zmiennej stopie procentowej)
- 30% całkowitej kwoty wydatków, w celu pokrycia których jest udzielany (dla kredytów o stałej stopie procentowej albo okresowo stałej stopie procentowej, dla którego stopa procentowa ma stały poziom przez co najmniej 5 lat)
- bez ograniczeń dotyczących wysokości wkładu własnego w przypadku, gdy wkładem własnym kredytobiorcy jest wyłącznie nieruchomość gruntowa, z tym że łączna wysokość wkładu własnego i rodzinnego kredytu mieszkaniowego nie może być wyższa niż 1 mln zł.
Dla kogo mieszkanie bez wkładu własnego?
Do programu Mieszkanie bez wkładu własnego mogą przystąpić osoby fizyczne, które mają dochody umożliwiające spłatę kredytu na mieszkanie, a jednocześnie nie mają środków na wymagany wkład własny lub chcą zaciągnąć kredyt z niedużym wkładem własnym. Mogą to być:
- single,
- osoby żyjące w nieformalnych związkach,
- małżeństwa.
Ważne dla osób żyjących w nieformalnych związkach! Mogą skorzystać z programu razem tylko wtedy, gdy wspólnie wychowują dziecko. Para, która nie ma dzieci nie może przystąpić do programu, ale każde z nich może to zrobić odrębnie, jako jednoosobowe gospodarstwa domowe.
Mieszkanie bez wkładu własnego - warunki
Z programu Mieszkanie bez wkładu własnego można skorzystać, o ile kredytobiorca oraz osoby wchodzące w skład gospodarstwa domowego kredytobiorcy:
- nie mają prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, a także w okresie pięciu lat poprzedzających złożenie wniosku nie dokonały zbycia takiego prawa w drodze darowizny,
- nie mogą korzystać ze spółdzielczego prawa dotyczącego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego;
- nie korzystają z innego gwarantowanego kredytu mieszkaniowego.
Są jednak wyjątki. Jeżeli do gospodarstwa domowego należy minimum dwoje dzieci, kredytobiorca oraz pozostali członkowie mogą być właścicielami mieszkania:
- nie większego niż 50 m², gdy dzieci jest dwoje,
- 75 m², gdy dzieci jest troje,
- 90 m², gdy dzieci jest czworo.
W przypadku rodzin wielodzietnych nie ma limitu dotyczącego metrażu. Jeżeli dojdzie do narodzin kolejnego dziecka BGK pomoże w spłacie części gwarantowanego kredytu mieszkaniowego.
Od czego zależy wysokość wsparcia?
Wysokość finansowania jest uzależniona od liczby dzieci w rodzinie. W miarę jak powiększać będzie się rodzina, BGK ma pomóc w spłacie części gwarantowanego kredytu mieszkaniowego. To tzw. spłata rodzinna, która wynosi:
- 20 tys. zł - w przypadku drugiego dziecka
- 60 tys. zł - w przypadku trzeciego dziecka,
- plus 60 tys. zł - w przypadku każdego kolejnego dziecka.
Kredyt mieszkaniowy nie tylko na mieszkanie
Trzeba wiedzieć, że program Mieszkanie bez wkładu własnego nie jest przeznaczony tylko na zakup własnego M. Wsparcie z programu można przeznaczyć także na budowę domu jednorodzinnego, a także zakup działki w celu budowy domu. Co więcej, wsparcie można otrzymać także na wykończenie mieszkania lub domu.
Do kiedy mieszkania bez wkładu własnego?
Rodzinne kredyty mieszkaniowe mają być udzielane do 31 grudnia 2030.