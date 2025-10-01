Będą nowe mieszkania komunalne przy ul. 1 Sierpnia 30B w Warszawie. Wybrano projektanta

Plac Centralny w Warszawie gotowy Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Nowe mieszkania komunalne na Włochach w Warszawie

Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta poinformował o rozpoczęciu prac nad projektem nowego zespołu budynków komunalnych, który powstanie przy ulicy 1 Sierpnia 30B, w warszawskiej dzielnicy Włochy. Inwestycja obejmuje zaprojektowanie i budowę dwóch budynków o zróżnicowanej wysokości – od 5 do 11 kondygnacji – z usługami na parterze oraz z garażami podziemnymi, w układzie w kształcie litery „C”. Umowę na opracowanie projektu budynków komunalnych przy ul. 1 Sierpnia podpisano 30 września 2025 roku.

Projekt przygotuje warszawska pracownia Górecki Architekci Sp. z o.o., która wygrała konkurs ogłoszony przez Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta st. Warszawy

– poinformował Urząd Miasta.

Zgodnie z przyjętymi założeniami, w ramach inwestycji powstanie 384 mieszkania o łącznej powierzchni użytkowej 17 140 m² – w tym lokale dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Ponadto w budynkach zostaną uwzględnione lokale usługowe oraz przestrzeń garażowa.

Otoczenie osiedla zaprojektowano z dbałością o zieleń i funkcje społeczne: przewidziano park deszczowy, ogrody społeczne, dziedzińce rekreacyjne i place zabaw. Na etapie budowy zostaną zastosowane nowoczesne, ekologiczne technologie — m.in. powierzchnie przepuszczalne, zielone dachy, tarasy oraz miejsca z poidłami dla zwierząt.

i Autor: SZRM/ Materiały prasowe

Kropla w morzu potrzeb?

Choć projekt przy ulicy 1 Sierpnia stanowi istotny krok ku zwiększeniu miejskiego zasobu mieszkaniowego, jego skala nie rozwiąże ogólnego (i trwającego od lat) problemu. Warszawa zmaga się z chronicznym niedoborem mieszkań komunalnych. W wielu dzielnicach lista oczekujących na lokal komunalny liczy setki osób, a dostępność zasobów miasta nie nadąża za rosnącym zapotrzebowaniem.

Brak wystarczającej liczby mieszkań o przystępnych czynszach potęguje presję na rynek najmu prywatnego i ogranicza możliwości mieszkaniowe mniej zamożnych rodzin. Stąd też realizacja nawet jednej takiej inwestycji jak przy ul. 1 Sierpnia stanowi cenny element większej strategii — ale wymaga kontynuacji i rozszerzenia działań na kolejne lokalizacje, by sprostać realnym potrzebom mieszkańców Warszawy.

