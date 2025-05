Nowoczesne bramy garażowe: od zdalnego sterowania po rozpoznawanie tablic. Jaką bramę garażową wybrać?

Autor: skyNext / Getty Images Konstrukcja współczesnych bram garażowych zapewnia wygłuszenie pomieszczenia, komfort cieplny, cichą pracę, a także wyposażenie w zabezpieczenia np. przeciw włamaniu czy przytrzaśnięciu dzięki zastosowaniu odpowiednich czujników.

Nowoczesne bramy garażowe oprócz ciekawego wzornictwa oferują szereg funkcji ułatwiających użytkowanie. Zdalne sterowanie i bezdotykowa obsługa to już standard – obecnie bramy garażowe można integrować z systemem sterowania budynkiem lub wyposażyć w system automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych. Jednak niezależnie od wybranych opcji, nadal istotny jest prawidłowy montaż i właściwa konserwacja, by brama garażowa mogła służyć jak najdłużej.

Jakie znaczenie ma prawidłowy montaż bramy garażowej?

Niezależnie od wybranego modelu bramy garażowej istotną rolę dla przyszłego użytkownika pełni odpowiedni montaż. Dzięki niemu skrzydło będzie stabilne, a przy otwarciu i zamknięciu nie powinno występować skrzypienie czy niepożądane ocieranie. Brama garażowa to złożona konstrukcja, dlatego powinna być instalowana przez fachowców.

Przed montażem należy dokładnie zmierzyć otwór wjazdowy w świetle oraz w szczególności wysokość nadproża, szerokość węgarków czy długość pomieszczenia. Warto pamiętać, że staranny montaż przekłada się na komfort użytkowania, co jest istotne w przypadku bramy garażowej, która zwykle jest otwierana/zamykana minimum 1 raz dziennie. Oprócz właściwego montażu nie należy zapominać o konserwacji, w szczególności napędów.

Jak klasyfikuje się bramy garażowe ze względu na sposób otwierania?

Obecnie na rynku dostępna jest niezwykle szeroka oferta bram garażowych. Dostępne są produkty dostosowane do różnych kształtów otworów wjazdowych. Oprócz gotowych, katalogowych produktów klient w wielu przypadkach ma także możliwość personalizacji rozwiązań.

Bramy garażowe możemy podzielić ze względu na kilka kryteriów, jednak głównymi parametrami doboru pozostają sposób otwierania oraz konstrukcja skrzydła.

Wyróżniamy produkty:

Segmentowe – złożone z kilku stalowych lub aluminiowych paneli:

Górne – prowadnice zamontowane u góry pod sufitem, podczas otwierania brama garażowa podnoszona jest pionowo do góry,

– prowadnice zamontowane u góry pod sufitem, podczas otwierania brama garażowa podnoszona jest pionowo do góry, Boczne (przesuwne) – prowadnice wzdłuż ściany, w której zamontowane jest skrzydło lub na ścianie prostopadłej – podczas otwierania skrzydło przesuwa się poziomo wzdłuż ściany budynku,

– prowadnice wzdłuż ściany, w której zamontowane jest skrzydło lub na ścianie prostopadłej – podczas otwierania skrzydło przesuwa się poziomo wzdłuż ściany budynku, Fasadowe – dostosowane wyglądem do elewacji budynku, wkomponowane w fasadę na tyle, że są jej integralną częścią.

Bramy segmentowe są aktualnie najczęściej wybieranym produktem z rynkowej oferty. Ich największą zaletą jest kompaktowa konstrukcja, dzięki której wymagają minimalnej ilości wolnej przestrzeni podczas otwierania. Skrzydło wsuwa się do góry po prowadnicach i zawija pod sufitem garażu.

Przy braku wystarczającej ilości miejsca pod sufitem, można zastosować wersję boczną bramy garażowej, która sprawdzi się m.in. w garażach z ukośnym dachem. Mechanizm działania jest taki sam, z tą różnicą, że skrzydło wsuwa się po prowadnicach na sąsiednią ścianę. To powoduje, że bramy segmentowe są tak uniwersalne i pasują do większości garaży.

Bramy segmentowe charakteryzują się bardzo dobrymi parametrami izolacyjności cieplnej, co jest szczególnie istotne w garażach będących częścią budynku mieszkalnego.

Roletowe/rolowane:

Z kasetą – wygląd i mechanizm analogiczny do rolet zewnętrznych – skrzydło złożone jest z wielu profili, chowane w kasecie zamontowanej nad wjazdem,

– wygląd i mechanizm analogiczny do rolet zewnętrznych – skrzydło złożone jest z wielu profili, chowane w kasecie zamontowanej nad wjazdem, Podsufitowe – kompaktowa konstrukcja składająca się z wąskich prowadnic, montowana pod sufitem, idealna do bardzo małych garaży.

W przypadku braku miejsca zarówno pod sufitem w garażu, jak i przed nim, dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie bramy roletowej. Mechanizm działania jest taki jak w roletach zewnętrznych – skrzydło nawijane jest na wał umieszczony w kasecie montowanej na zewnątrz nad otworem wjazdowym. Wariantem bez widocznej kasety jest minimalistyczna konstrukcja podsufitowa montowana wewnątrz garażu. Tego rodzaju bramy garażowe mają nieco gorsze parametry cieplne niż bramy segmentowe.

Rozwierane – skrzydła otwierane na zewnątrz, podobnie jak drzwi:

Jednoskrzydłowe – skrzydło o max. długości ok. 2,5 m, odpowiednie jako wejście techniczne,

– skrzydło o max. długości ok. 2,5 m, odpowiednie jako wejście techniczne, Dwuskrzydłowe – z jednym skrzydłem otwieranym za pomocą klamki, a drugim stałym (ale także z możliwością otwarcia). Szerokość dostosowana do wjazdu dla auta.

Bramy rozwierane to najbardziej podstawowe, pozbawione mechanizmów produkty, a także najprostsze w konstrukcji i montażu. Otwieranie i zamykanie realizowane jest ręcznie. Tego typu brama garażowa wymaga zapewnienia odpowiednio dużej przestrzeni na swobodne otwieranie skrzydeł. Stosowana jest zwykle w garażach starszego typu. Jest to zdecydowanie najbardziej ekonomiczne rozwiązanie.

Uchylne – skrzydło w jednej płaszczyźnie otwierane jest uchylnie do góry i wsuwane w prowadnice zamontowane pod sufitem garażu.

Wybór pośredni między bramą segmentową a rozwieraną. Wymaga zapewnienia wolnej przestrzeni przed wjazdem, tak by dało się wysunąć skrzydło, które następnie wsuwane jest w podsufitowe prowadnice. Brama uchylna świetnie się sprawdzi w wolnostojących, nieogrzewanych garażach. Dostępne są wersje z izolacją lub bez, można je ocieplić samodzielnie przy pomocy styropianu.

Jak klasyfikuje się bramy garażowe ze względu na sposób sterowania?

Bramy garażowe mogą być otwierane ręcznie – z wykorzystaniem zamka czy rygla lub automatycznie – za pomocą pilota lub telefonu, jeśli dostępna jest funkcja Wi-Fi. Systemy zdalnego sterowania stają się coraz bardziej zaawansowane, dotyczy to również segmentu bram garażowych. Aby możliwe było automatycznie otwarcie skrzydła, konieczne jest zastosowanie napędu elektrycznego, który odbiera sygnał od nadajnika (pilota) i niezwłocznie rozpoczyna otwieranie lub zamykanie. Dzięki szybkiemu programowaniu otwarcie następuje w ciągu kilkudziesięciu sekund. Obecnie piloty przeznaczone do bram garażowych przystosowane są do obsługi nawet czterech urządzeń, które można zintegrować w jednym systemie, w skład którego będą wchodzić np. drzwi wejściowe, rolety zewnętrzne, furtka i brama garażowa.

Rodzaje sterowania bram garażowych:

Ręczne – najprostsze, najtańsze i w swojej prostocie niezawodne rozwiązanie. Do wad można zaliczyć czasami duży ciężar skrzydła do dźwignięcia oraz konieczność bezpośredniego podejścia niezależnie od zewnętrznych warunków atmosferycznych.

– najprostsze, najtańsze i w swojej prostocie niezawodne rozwiązanie. Do wad można zaliczyć czasami duży ciężar skrzydła do dźwignięcia oraz konieczność bezpośredniego podejścia niezależnie od zewnętrznych warunków atmosferycznych. Radiowe – z wykorzystaniem pilota, działa poprzez transmisję radiową. Sygnał do napędu wysyłany jest z przycisku pilota. Zaletą tego rozwiązania jest wygodne sterowanie bez konieczności wysiadania z auta, łatwe w montażu i stosunkowo tanie, działanie nie wymaga Internetu. Wady to: ograniczony zasięg, możliwość zgubienia pilota lub rozładowanie baterii.

Zdalne – poprzez Wi-Fi, Bluetooth czy sieć GSM – sterowanie z poziomu aplikacji w telefonie. Możliwość zintegrowania z systemem smarthome. Działanie niezależne od lokalizacji, z funkcją udostępnienia osobom trzecim. Wady to uzależnienie od sieci internetowej oraz potencjalne ryzyko ataku hackerskiego. Takie rozwiązanie wiąże się też z większymi kosztami.

– poprzez Wi-Fi, Bluetooth czy sieć GSM – sterowanie z poziomu aplikacji w telefonie. Możliwość zintegrowania z systemem smarthome. Działanie niezależne od lokalizacji, z funkcją udostępnienia osobom trzecim. Wady to uzależnienie od sieci internetowej oraz potencjalne ryzyko ataku hackerskiego. Takie rozwiązanie wiąże się też z większymi kosztami. Przyciskiem lub klawiaturą – klawiatura montowana wewnątrz lub na zewnątrz garażu, często jako opcja dodatkowego sterowania. Do zalet zalicza się brak konieczności posiadania pilota, dodatkowe zabezpieczenie w postaci kodu PIN. Minusem jest konieczność bezpośredniego podejścia do bramy w celu otwarcia niezależnie od warunków pogodowych, a także możliwość zagubienia/zapomnienia kodu.

– klawiatura montowana wewnątrz lub na zewnątrz garażu, często jako opcja dodatkowego sterowania. Do zalet zalicza się brak konieczności posiadania pilota, dodatkowe zabezpieczenie w postaci kodu PIN. Minusem jest konieczność bezpośredniego podejścia do bramy w celu otwarcia niezależnie od warunków pogodowych, a także możliwość zagubienia/zapomnienia kodu. Z wykorzystaniem monitoringu – otwieranie za pomocą funkcji rozpoznawania tablic rejestracyjnych lub twarzy. Zaletą tego rozwiązania jest wysoki poziom bezpieczeństwa ze względu na zadziałanie tylko po rozpoznaniu określonych numerów tablic rejestracyjnych oraz możliwość podglądu i zapisu historii zdarzeń, wymaga jednak stałego zasilania i połączenia z siecią. Do wad zaliczyć można wysokie koszty instalacji.

Pętlą magnetyczną – otwieranie po wykryciu ciężaru pojazdu w rejonie pętli, zamknięcie po odjeździe auta. To wygodna opcja bez pilota (działa automatycznie), dodatkowo jest bezobsługowa i nie wymaga serwisowania. Minusem jest brak wykrywania np. rowerzystów, motocyklistów czy pieszych. Jest to rozwiązanie wygodne, lecz budzące wątpliwości pod kątem bezpieczeństwa – wpuszczony zostanie każdy pojazd, który pętla wykryje.

– otwieranie po wykryciu ciężaru pojazdu w rejonie pętli, zamknięcie po odjeździe auta. To wygodna opcja bez pilota (działa automatycznie), dodatkowo jest bezobsługowa i nie wymaga serwisowania. Minusem jest brak wykrywania np. rowerzystów, motocyklistów czy pieszych. Jest to rozwiązanie wygodne, lecz budzące wątpliwości pod kątem bezpieczeństwa – wpuszczony zostanie każdy pojazd, który pętla wykryje. Fotokomórką – zadziałanie wskutek przerwania promieni świetlnych przez podjeżdżający samochód. Z jednej strony to tani, wygodny, bezdotykowy system, z drugiej może generować fałszywe alarmy – wystarczy, że w pobliżu przebiegnie zwierzę. Należy też pamiętać, że niekorzystne warunki atmosferyczne mogą zakłócać działanie (np. gęsta mgła).

– zadziałanie wskutek przerwania promieni świetlnych przez podjeżdżający samochód. Z jednej strony to tani, wygodny, bezdotykowy system, z drugiej może generować fałszywe alarmy – wystarczy, że w pobliżu przebiegnie zwierzę. Należy też pamiętać, że niekorzystne warunki atmosferyczne mogą zakłócać działanie (np. gęsta mgła). Z poziomu systemu typu smarthome – wygodne rozwiązanie, zintegrowane z innymi elementami i systemami. Jest jednak zdecydowanie droższe, wymaga stałego dostępu do Internetu i odpowiedniej konfiguracji.

Czynniki wpływające na wybór systemu otwierania i sterowania

Decydując się na wybór konkretnego rozwiązania należy wziąć pod uwagę kilka czynników. Najistotniejsze są wymagania techniczne i przestrzenne, których w istniejącym budynku zwykle nie da się już zmienić. Wtedy parametry, takie jak ilość miejsca przed garażem, w samym pomieszczeniu, w przestrzeni pod sufitem czy na ścianie bocznej, determinują wybór. W nowopowstających budynkach nie ma tego problemu – możemy zaplanować bramę z szerokiej rynkowej oferty.

Innym czynnikiem jest komfort i wygoda użytkowania. Bramy garażowe z napędem sterowane za pomocą pilota będą zdecydowanie łatwiejsze w obsłudze niż te otwierane manualnie. Jednak należy pamiętać, że automatyka ma wpływ na cenę.

Koszt bramy garażowej to kolejny aspekt wpływający na decyzję. Oczywiście najtańsze będą modele najprostsze, wykonane ze słabszych materiałów. Kierując się ceną warto wziąć pod uwagę zużycie i konieczność konserwacji elementów napędu czy systemu automatyki.

Kolejny powód to bezpieczeństwo. Obecnie dostępne na rynku bramy garażowe są wyposażone w szereg zabezpieczeń przed kradzieżą i włamaniem – od blokad antywyważeniowych przez czujniki wyzwalające alarm w budynku aż po klawiatury na kod.

Estetyka bramy garażowej także wpływa na wybór. Aktualnie wachlarz modeli jest niezwykle szeroki, dzięki czemu każdy znajdzie coś dla siebie.

Trendy i nowoczesne rozwiązania

Nowoczesne bramy garażowe kojarzone są z maksymalną wygodą obsługi, a więc jak największym stopniem zautomatyzowania. Możliwe jest zdalne sterowanie bramą przez aplikację mobilną, a jeszcze bardziej innowacyjnym rozwiązaniem jest zintegrowanie systemu sterowania bramą z systemem sterowania budynkiem (smarthome). Bramy nowej generacji mogą być wyposażone w system rozpoznawania tablic rejestracyjnych lub twarzy.

Konstrukcja współczesnych bram garażowych zapewnia wygłuszenie pomieszczenia, komfort cieplny, cichą pracę, a także wyposażenie w zabezpieczenia np. przeciw włamaniu czy przytrzaśnięciu dzięki zastosowaniu odpowiednich czujników. Nowoczesne bramy charakteryzują się też ciekawym wzornictwem i wysokiej jakości materiałami. Podkreślają elewację budynku lub wtapiają się w nią, w zależności od preferencji klienta.

