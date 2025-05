Dom, Ogród i Ty 2025: Kielce pulsowały inspiracjami dla domu i ogrodu!

14:13 Materiał sponsorowany

Targi Kielce na dwa dni zamieniły się w epicentrum inspiracji dla wszystkich, którzy marzą o pięknym domu i funkcjonalnym ogrodzie. Wydarzenie DOM, OGRÓD i TY 2025, które odbyło się 26 i 27 kwietnia, przyciągnęło tłumy zwiedzających spragnionych nowości, trendów i praktycznych porad. Patronat medialny nad tym wydarzeniem objął serwis Muratorplus.pl

Spis treści

Hale wystawiennicze wypełniły się zielenią, kreatywnymi aranżacjami i pozytywną energią. Odwiedzający mieli okazję skorzystać z bezpłatnych konsultacji z architektami, projektantami wnętrz oraz ekspertami finansowymi, którzy pomagali w wyborze najlepszych rozwiązań kredytowych i ubezpieczeniowych.

Zielona rewolucja i domy przyszłości

Jednym z największych hitów tegorocznej edycji była strefa zieleni, która zainspirowała wielu do stworzenia własnego raju na balkonie lub w ogrodzie. Nie zabrakło również nowości technologicznych, takich jak Salon Domów Modułowych, prezentujący nowoczesne, prefabrykowane konstrukcje, systemy smart home oraz ekologiczne rozwiązania dla nowoczesnych domów.

Gwiazdy na scenie

Scena targowa gościła znane osobistości, które dzieliły się swoją wiedzą i doświadczeniem. Marek Jezierski, prowadzący program "Rok w ogrodzie", opowiadał o wyzwaniach związanych ze zmianami klimatycznymi i zachęcał do eksperymentowania w ogrodzie. Darek Stolarz, znany majsterkowicz, poprowadził warsztaty dla dzieci w duchu zero waste, a także zaprezentował efektowny projekt "lewitującej szuflady".

Trendy prosto z Mediolanu i praktyczne porady

Fani pięknych wnętrz mogli poszerzyć swoją wiedzę podczas Świętokrzyskiego Kongresu Architektów i Projektantów Wnętrz. Topowe projektantki, takie jak Agnieszka Krasowska, Ola Guzera, Katarzyna Ubysz oraz Monika Juszczel, dzieliły się swoimi spostrzeżeniami na temat najnowszych trendów prosto z Mediolanu. Hubert Niebudek z Gotowe do Zamieszkania przybliżył uczestnikom tajniki tworzenia kosztorysu remontowego.

Sztuka i inspiracje

Na targach nie zabrakło również sztuki. Strefa Sztuki, zorganizowana we współpracy ze Związkiem Polskich Artystów Plastyków Okręgu Kieleckiego oraz Fundacją im. Michała Zduniaka, prezentowała różnorodne prace oraz instalację rzeźbiarską Sławomira Micka.

Spotkania z wyjątkowymi osobowościami

Wydarzenie było okazją do spotkań z inspirującymi osobami. Magda Motrenko z kanału "Wnętrza Zewnętrza" dzieliła się pomysłami na ekologiczne aranżacje wnętrz, a Krzysztof Lijewski, trener Industrii Kielce i były reprezentant Polski w piłce ręcznej, opowiadał o roli domu i ogrodu jako przestrzeni do regeneracji.

DOM, OGRÓD i TY 2025 w Targach Kielce to udane połączenie wiedzy, inspiracji i pozytywnej atmosfery. Targi pokazały, że dom i ogród to nie tylko przestrzeń, ale przede wszystkim styl życia, pasja i sposób na wyrażenie siebie. Do zobaczenia na kolejnej edycji!

Murowane starcie Taras – bez dachu czy zadaszony? MUROWANE STARCIE