Polska będzie miała nową kopalnię, drugą taką na świecie. Powstanie niedaleko elektrowni atomowej

Autor: The joy of all things - Own work, CC BY-SA 4.0 Kopalnia polihalitu Woodsmith - na Pomorzu powstanie trzecia na świecie kopalnia cennego minerału

Na Pomorzu oprócz elektrowni atomowej w gminie Choczewo powstanie druga strategiczna inwestycja przemysłowa. W powiecie puckim KGHM przygotowuje się do budowy kopalni polihalitu, cennego minerału, który jest wydobywany na razie tylko w jednym miejscu na świecie. Polska ma szansę stać się jednym z potentatów jego wydobycia.

Historia polihalitu w Polsce

Złoża polihalitu zostały odkryte w powiecie puckim w 1964 r. W kolejnych latach Państwowy Instytut Geologiczny przeprowadził rozpoznawcze prace wiertnicze, w wyniku których udokumentowane zostały złoża polihalitu w rejonie wsi Chłapowo, Mieroszyno, Swarzewo i Zdrada.

W 2014 r. koncesję na wydobycie minerału na Pomorzu otrzymała KGHM. Prace badawcze w miejscach rozpoznanych kilkadziesiąt lat wcześnie rozpoczęły się już w 2015 r. Według szacunków Polskiego Instytutu Geologicznego złoża soli kamiennej w tym rejonie to ok. 686 mln. ton, natomiast soli potasowych, wapniowych i magnezowych należących do grupy polihalitów jest tu blisko 600 mln. ton. Pokłady minerałów leżą na głębokości 700 - 1000 m. Wydobycie polihalitu może uniezależnić Polskę od importu polihalitu, cennego dla rolnictwa składnika nawozów.

Polihalit - co to jest?

To minerał złożony z siarczanów potasu, wapnia i magnezu. Ma bardzo wszechstronne zastosowanie. Jest bardzo cennym składnikiem naturalnych ekologicznych nawozów stosowanych w rolnictwie. Dostarcza roślinom różnorodnych upraw niezbędnych mikro- i makroelementów. Poprawia napowietrzenie, zwiększa żyzność i zmniejsza kwasowość gleby. Usuwa zanieczyszczenia z wody, jest dodatkiem do pasz, a także ma zastosowanie w produkcji przemysłowej, np. szkła i papieru.

Jedyna kopalnia polihalitu na świecie znajduje się w Wielkiej Brytanii w hrabstwie North Yorksire. W tym samym rejonie powstaje obecnie druga kopalnia tego minerału. W jej budowie brała udział spółka zależna KGHM.

KGHM – doświadczenia z Wielkiej Brytanii

W 2018 r. DMC Mining Services spółka zależna KGHM podpisała umowę z Sirius Minerals na wykonanie szybów w ramach programu wydobycia polihalitu na terenie parku narodowego North York Moors w Wielkiej Brytanii. To był jeden z największych kontraktów w histrorii DMC. Kontrakt obejmował zgłębienie czterech szybów: produkcyjnego, materiałowo-zjazdowego o głębokości 1,6 tys. metrów oraz w dwóch w podziemnym systemie transportu urobku o głębokości 350 m. Były to prace w początkowej fazie budowy Woodsmith Mine, drugiej na świecie kopalni polihalitu w Wielkiej Brytanii.

Przygotowania do budowy

W 2021 r. na Kongresie Gospodarczym w Karpaczu ówczesny prezes KGHM Marcin Chludziński mówił o pracach koncernu na Pomorzu i chęci jak najszybszego uruchomienia wydobycia. Złoża pozwalają na rozpoczęcie produkcji w ilości 2,5 mln. ton rocznie przez okres przynajmniej 25 lat.

Samo przygotowanie inwestycji to jednak długotrwały proces, nie mówiąc o samej budowie.

Prawdopodobnie prace badawcze i projektowe potrwają jeszcze ok. 4 - 5 lat. Budowa może ruszyć ok. 2029- 2030 r. i prawdopodobnie będzie trwała ok. 9 lat. Tak długi czas związany jest m.in. z bardzo głębokim położeniem złóż. Sama kopalnia składać się będzie z podziemnej części wydobywczej oraz zakładu przetwórczego zlokalizowanego już na powierzchni. Koszt budowy szacowany jest na 7 - 10 mld zł.

Mieszkańcy będą informowani na bieżąco

Już od pewnego czasu władze powiatu rozpoczęły akcję informacyjną o inwestycji. Przewiduje się cykl spotkań informacyjnych, na których będą przybliżane szczegóły powstania kopalni. To wielka szansa dla całego powiatu puckiego. Projekt i budowa to 3,5 tys. miejsc pracy bezpośrednio związanych z inwestycją oraz ok. 2 tys. w branżach współpracujących.

Kontrowersje wywołuje przyszła lokalizacja zakładu, gdyż złoża występują w rejonie o dużej atrakcyjności turystycznej wokół Władysławowa. To budzi obawy władz powiatu i gmin a także przedsiębiorców związanych zawodowo z obsługą ruchu turystycznego. Doświadczenia z budowy kopalni polihalitu na terenie parku narodowego w North Yorkshire w Wielkiej Brytanii pokazują, że tego typu inwestycja może odbywać się z poszanowaniem środowiska naturalnego. Większość instalacji będzie ukryta bardzo głęboko pod ziemią. Sam polihalit należy do minerałów, które nie tylko nie szkodzą naturze, ale pozytywnie wpływają na jej rozwój. KGHM uspokaja, że planowane są prace koncepcyjne mające na celu wybór lokalizacji minimalizującej uciążliwości dla środowiska i mieszkańców.

