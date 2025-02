Wesele bez cennika? W Piastowie to możliwe. Nowa inicjatywa Cyrku Motyli

Czasem wystarczy jedna idea, by zmienić otaczającą rzeczywistość. Udowadnia to ksiądz Rafał Główczyński, znany w mediach społecznościowych jako Ksiądz z osiedla. Po letniej edycji warszawskiego Cyrku Motyli, otworzył klubokawiarnię, tym razem w Piastowie. To nie jest zwykły lokal – nie ma tu cennika, a każdy płaci tyle, ile może.

Miejsce, gdzie każdego stać

Pomysł na Cyrk Motyli (ig: cyrk_motyli_piast) narodził się z obserwacji i rozmów z ludźmi, którzy często czuli się wykluczeni z powodów finansowych.

Zawsze to do mnie mocno trafiało, gdy spotykałem rodziny i słyszałem, jak na przykład dziecko prosiło, aby pójść na lody, a rodzice odmawiali ze względu na brak pieniędzy. Doświadczenie takich sytuacji, kiedy to właśnie rodzice ze smutkiem musieli odmawiać dziecku wyjścia na lody albo zwyczajnie do kawiarni, było impulsem do stworzenia tej inicjatywy.

– opowiada ksiądz Rafał Główczyński, pomysłodawca Cyrku Motyli, w środowisku internetowym znany jako Ksiądz z osiedla (ig: ksiadz_z_osiedla)

Pierwsze spotkania odbywały się latem w Warszawie nad Wisłą. Wydarzenie przyciągnęło tłumy, a zasady były proste: brak cennika, brak alkoholu i brak telefonów.

Finansowo przedsięwzięcie nie przyniosło zysku – na koncie zostało jedynie 365 złotych, ale pomysł nie został porzucony. W listopadzie ubiegłego roku ksiądz Rafał, przy wsparciu lokalnej społeczności, otworzył pod tą samą nazwą klubokawiarnię w Piastowie przy al. Tysiąclecia 2b.

Jak to bez cennika?

Już podczas letniej edycji Cyrku Motyli brak narzuconych cen budził zaskoczenie.

- To zawsze powodowało pytanie: kim wy jesteście? Ciężko było odpowiedzieć. Mówiliśmy, że jesteśmy tu dla was, a każdy płaci tyle, ile może. Super, że jesteście. Chcemy wam po prostu zapewnić miejsce do spędzania czasu. Zabierzcie bliskich, znajomych, rodzinę. My po prostu chcemy dawać uśmiech, nic więcej - opowiada pomysłodawca przedsięwzięcia.

W klubokawiarni w Piastowie obowiązują takie same zasady - płacisz, ile możesz. Menu wprawdzie nie jest wyszukane, ale nie o nie przecież w tym wszystkim chodzi.

Dla kogo powstał Cyrk Motyli?

To przestrzeń, która przełamuje bariery finansowe i społeczne, sprawiając, że każdy może czuć się tu swobodnie. Jest miejscem dla wszystkich, niezależnie od wieku czy sytuacji życiowej.

Młodzi ludzie często narzekają na rosnące ceny w kawiarniach i restauracjach, co ogranicza ich możliwość spotkań.

- Mówili mi, że chętnie poszliby na miasto, tylko że ceny są wszędzie za wysokie – wspomina ksiądz Rafał.

Cyrk Motyli daje im alternatywę – przyjazne miejsce spotkań bez cennika, gdzie mogą uczestniczyć w piątkowych koncertach i spotkaniach czy sobotnich potańcówkach dla młodzieży.

Seniorzy to kolejna ważna grupa, dla której bezpłatna przestrzeń okazała się niezwykle cenna. Wiele starszych osób mówiło:

- Czujemy się niepotrzebni, jakbyśmy już tylko wszystkim przeszkadzali – relacjonuje duchowny.

Tutaj mogą uczestniczyć w dedykowanych spotkaniach we wtorki, a także w specjalnych kursach tańca czy balach dla seniorów.

Rodziny z dziećmi to nieodłączny element społeczności Cyrku Motyli. Dlatego w poniedziałki odbywają się bezpłatne obiady dla rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami, a w niedziele organizowane są animacje i spotkania dla rodziców z pociechami.

Jest jeszcze jedna wyjątkowa grupa – rodzice nastolatków.

- Oni zazwyczaj nie chodzą do klubów, a na wydarzenia dla seniorów są jeszcze za młodzi. Chciałem stworzyć dla nich nową przestrzeń – mówi ksiądz Rafał.

Dlatego w lokalu odbywają się sobotnie imprezy dla dorosłych i kursy tańca, które mają być alternatywą dla klasycznych klubów.

Klubokawiarnia jest otwarta codziennie – w tygodniu od 14:00 do 22:00, a w weekendy od 10:00 do północy, oferując przestrzeń do odpoczynku, rozmów i integracji.

- Mam nadzieję, że każdy, kto tu przyjdzie, zobaczy, że warto wyjść z domu i że to miejsce jest dla niego – podsumowuje organizator.

Kawiarnia w Piastowie

Niedawno otwarty lokal o powierzchni blisko 250 metrów kwadratowych daje ogromne możliwości aranżacyjne, które przyszłościowo mają odpowiadać na potrzeby wielu grup odbiorców.

Docelowo mają funkcjonować trzy w pełni wyposażone przestrzenie:

Strefa rodzinna (piwnica) – tu mogą spędzać czas rodzice z dziećmi.

Strefa gastronomiczna (parter) – gdzie serwowane są m.in. popcorn, wata cukrowa czy tosty.

Strefa integracyjna (piętro) – miejsce na spotkania, bale dla seniorów, kursy tańca i wydarzenia kulturalne.

Na szczęście dla nas ostatni najemcy prowadzili działalność gastronomiczną, więc wiele powierzchni jest właściwie zaadaptowanych. Mam tutaj między innymi na myśli kuchnię czy łazienki, które są w dobrym stanie.

Mimo wszystko lokal wymagał i nadal wymaga dalszych czynności adaptacyjnych. Ich koszt oszacowano na około 85 tysięcy złotych. Na ten cal prowadzona jest między innymi zbiórka, ale wiele prac opiera się na wsparciu konkretnych osób. Mowa tu przede wszystkim o mieszkańcach, którzy dobrowolnie oferowali zakup konkretnych elementów wyposażenia lub po prostu pomagają za darmo.

- Na początku zorganizowałem spotkanie, gdzie powiedziałem, że gdyby ktoś chciał pomóc w jakiejkolwiek formie, jeżeli chodzi o kompozycję wnętrza lub inne prace remontowe, to zapraszam serdecznie. Finalnie przyszło ponad czterdzieści osób. I to rzeczywiście był olbrzymi kapitał.

Koszty i finansowanie – realne wyzwanie

Prowadzenie Cyrku Motyli to nie tylko piękna idea, ale też konkretne wydatki, które muszą zostać pokryte, aby miejsce mogło działać. Choć warszawskie przedsięwzięcie zakończyło się przysłowiowym “wyjściem na zero”, to tutaj sytuacja jest nieco bardziej wymagająca.

Dochodzą koszty wynajmu lokalu, które wynoszą 8 tysięcy złotych za trzy miesiące, a także pensja dla osoby, która musi być na miejscu codziennie i czuwać nad organizacją.

Doliczając do tego rachunki i inne bieżące potrzeby, miesięczny koszt utrzymania miejsca wynosi około 30 tysięcy złotych.

Funkcjonowanie Cyrku Motyli zależy więc od tego, czy uda się pokryć te wydatki.

- Tak długo będziemy działać, jak długo będziemy w stanie się utrzymać – przyznaje ksiądz Rafał.

To spore wyzwanie, ale też szansa na stworzenie miejsca, które może przetrwać dzięki zaangażowaniu i wsparciu społeczności.

Wesele bez cennika - nowa inicjatywa

Cyrk Motyli rozszerza także swoją działalność o kolejną wyjątkową inicjatywę – wesela bez cennika. Ksiądz Rafał ogłosił w mediach społecznościowych, że w Piastowie zostanie udostępniona przestrzeń, w której pary mogą zorganizować swoje przyjęcie weselne bez ogromnych kosztów.

Dla chętnych zostaną udostępnione dwa poziomy, o łącznej powierzchni około 160 metrów kwadratowych, co według księdza pozwala na zaproszenie 40-50 gości, jednocześnie zachowując miejsce do tańca.

To odpowiedź na realne potrzeby młodych ludzi, którzy ze względów finansowych muszą rezygnować z marzeń o weselu.

- Wielu mówi mi, że chcieliby wziąć ślub i urządzić przyjęcie, ale mają kredyty na wszystko – na mieszkanie, na samochód. Po prostu ich na to nie stać – tłumaczy duchowny.

Organizacja wesela w tym modelu to duże wyzwanie, ale jednocześnie dowód na to, że jest taka możliwość. Przestrzeń już jest dostępna, a pierwsze pary mogą zgłaszać się, by skorzystać z tej niezwykłej możliwości.

To kolejny krok w budowaniu miejsca, które przełamuje bariery finansowe i społeczne, tworząc przestrzeń dostępną dla każdego, niezależnie od sytuacji życiowej.

Cyrk Motyli w Piastowie - zdjęcia

Zobacz galerię 17 zdjęć Autor: Kateryna Reshetniak 2 | Widok od strony wewnętrznego podwórka. Po prawej pawilon, który na czas modernizacji Drewniaka przejął funkcję placówki

