Kim jest „stary-nowy” najemca?

Producent i dystrybutor zabawek Simba Toys Polska przedłużył umowę najmu blisko 8 550 mkw. powierzchni w kompleksie logistycznym MLP Pruszków II. Około 300 mkw. z tej powierzchni zostanie przeznaczone na cele biurowe. W transakcji pośredniczyła agencja doradcza AXI IMMO.

Współpraca z MLP Group rozpoczęła się w styczniu 2021 roku, kiedy Simba Toys Polska wprowadziła się do kompleksu MLP Pruszków II. Spółka należy do niemieckiego koncernu Simba Dickie Group, który znajduje się wśród pięciu największych producentów i dystrybutorów zabawek w Europie. W ofercie grupy znajdują się m.in. lalki, samochodziki, zabawki interaktywne oraz wiele innych produktów.

Pan Tomasz Pietrzak, Leasing Director Poland w MLP Group S.A., komentuje współpracę z najemcą oraz charakterystykę obiektu:

Cieszymy się, że firma Simba Toys Polska kontynuuje współpracę z MLP Group i pozostaje w kompleksie MLP Pruszków II na kolejne lata. Przedłużenie umowy potwierdza, że nasze centra logistyczne spełniają najwyższe standardy oraz odpowiadają na potrzeby dynamicznie rozwijających się firm z branży dystrybucji i logistyki. MLP Pruszków II to jedno z naszych kluczowych centrów logistycznych, wyróżniające się strategiczną lokalizacją oraz nowoczesnymi, ekologicznymi rozwiązaniami. Dziękujemy firmie Simba Toys Polska za zaufanie i wybór naszego obiektu jako długoterminowej bazy operacyjnej. Wierzymy, że dalsza współpraca będzie przynosić obu stronom wymierne korzyści i przyczyni się do rozwoju działalności w Polsce.

Pan Karol Osiecki, Dyrektor ds. rozwoju w sektorze magazynowym, AXI IMMO, podkreśla wzajemne zaufanie firm oraz dobrą współpracę:

Przedłużenie umowy najmu przez firmę Simba Toys Polska to efekt konsekwentnie budowanej, partnerskiej współpracy oraz profesjonalnego podejścia dewelopera do obsługi najemców. Kluczowe znaczenie miały tu nie tylko warunki komercyjne, ale także jakość relacji oraz elastyczność we wspólnym działaniu. Dla najemcy równie istotnym argumentem była stabilność zatrudnienia – lokalizacja parku w pobliżu Warszawy umożliwia utrzymanie sprawdzonego zespołu pracowników i wygodny dojazd z okolicznych miejscowości.

Charakterystyka centrum logistycznego MLP Pruszków II

MLP Pruszków II to największy kompleks Grupy w regionie. Znajduje się pod Warszawą, w gminie Brwinów, około 5 km od Pruszkowa. Realizowany jest na działce o powierzchni 93,5 ha i przeznaczony na magazyny oraz lekką produkcję. Jego docelowa łączna powierzchnia najmu wyniesie 427 tys. mkw. Część budynków uzyskała certyfikat BREEAM, potwierdzający zastosowanie proekologicznych rozwiązań.

Dogodne połączenia komunikacyjne zarówno z centrum Warszawy, jak i z trasami łączącymi stolicę z innymi miastami, zapewniają dobre warunki dla dystrybucji krajowej i zagranicznej. Obiekt zlokalizowany jest pomiędzy drogą lokalną nr 760 a odcinkiem autostrady A2. W pobliżu przebiegają linie kolejowe o znaczeniu międzynarodowym.

Na terenie parku znajduje się przystanek autobusowy oraz samoobsługowa stacja wynajmu rowerów Nextbike.

Najważniejsze odległości:

3,5 km do autostrady A2 (węzeł w Pruszkowie – Żbikowie),

5 km do Pruszkowa,

22 km do centrum Warszawy,

24 km do Lotniska Chopina w Warszawie,

290 km do centrum Poznania.

Charakterystyka techniczna:

budynki klasy A,

siatka słupów: 12 m x 22,5 m,

nośność posadzki – 6 T/mkw.,

10 m wysokości netto,

świetliki i klapy dymowe,

system tryskaczy typu ESFR,

ogrzewanie gazowe,

panele fotowoltaiczne,

oświetlenie LED,

powierzchnia biurowa oraz socjalna na życzenie klienta,

ochrona całodobowa.

Park logistyczny MLP Pruszków II został zrealizowany zgodnie ze strategią „build & hold”, co oznacza, że po zakończeniu budowy obiekt pozostaje w portfelu Grupy MLP i jest przez nią zarządzany.

Źródło: MLP Group

