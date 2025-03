Za nami 53. edycja Turnieju Budowlanego "Złota kielnia". Poznaliśmy nazwiska najlepszego finalisty i praktyka

Znamy zwycięzców tegorocznej edycji Turnieju Budowlanego "Złota Kielnia". Konkurs, którego patronem medialnym jest serwis muratorplus.pl odbył się już po raz 53. Do rywalizacji przystąpili uczniowie z 81 szkół z całej Polski. Do kogo trafił tytuł najlepszego praktyka i finalisty?

"Złota Kielnia" to konkurs skierowany do uczniów szkół zawodowych, kształcących się w zawodach budowlanych. Turniej ten jest organizowany od 1971 roku, a w tym czasie jego formuła i regulamin ulegały modyfikacjom. Niezmienne jest jednak cel: zadaniem uczestników jest realizacja zadań sprawdzających ich wiedzę zawodową i umiejętności praktyczne w wyuczonym zawodzie.

Niedawno dobiegła końca 53. edycja "Złotej Kielni" pod honorowym patronatem Ministra Rozwoju i Technologii, Ministra Edukacji oraz Prezesa Polskiej Izby Budownictwa. Muratorplus.pl objął wydarzenie swoim patronatem medialnym.

Zaproszenie do udziału wysłano do ok. 100 szkół z całego kraju.

Etapy konkursu "Złota Kielnia"

W pierwszym etapie, który odbywał się do 6 grudnia, w 81 szkołach, które zgłosiły chęć udziału w konkursie, przeprowadzone zostały wewnętrzne eliminacje. Przystąpiło do nich 2637 uczniów szkół branżowych kształcących w zawodach: murarz-tynkarz, dekarz, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w roboty malarsko-tapeciarskie, roboty posadzkarskie i okładzinowe, montaż suchej zabudowy.

8 stycznia 2025 roku, w sześciu okręgach: Mińsku Mazowieckim, Gliwicach, Kędzierzynie-Koźlu, Lublinie, Poznaniu i Toruniu przeprowadzono finał w sześciu kwalifikacjach. Nad jego prawidłowym przebiegiem czuwali pełnomocnicy Komitetu Głównego: Kazimierz Skibowski, Edyta Ostaficzuk , Agnieszka Rozwadowska, Hanna Janaszak, Melania Wahl-Gerlich i Małgorzata Wierzbowska.

Jury ustaliło wyniki i wyłoniło 36 finalistów – czyli 6 najlepszych uczniów w każdej kwalifikacji. Ci wzięli udział w finale centralnym, który odbył się w dniach 11-14 lutego 2025 roku w Poznaniu.

Organizatorami finału byli: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Edukacji Budowlanej i Kultury Fizycznej, Komitet Główny Turnieju Budowlanego „Złota Kielnia”, a partnerami przy organizacji byli: Zespół Szkół Budowlanych w Poznaniu oraz targi Budownictwa „ Budma 2025”.

Przebieg finału centralnego Turnieju "Złota Kielnia"

Pierwszego dnia finaliści wzięli udział w części teoretycznej, czyli testu z wiedzy zawodowej teoretycznej, składającego się z 40. pytań.

W kolejnych dwóch dniach, na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, odbyła się rywalizacja praktyczna, poprzedzona szkoleniem BHP. Prace praktyczne oceniane były przez powołane jury i przedstawicieli firm sponsorujących poszczególne zawody.

Drugiego dnia finału uczestnicy wraz z opiekunami udali się na zwiedzanie Targów „Budma24”, a trzeciego uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielem Castoramy oraz uczestniczyli w szkoleniu firmy NIVEL SYSTEM.

Kto zwyciężył 53. edycję Turnieju Budowlanego "Złota Kielnia"?

Czwarty dzień wydarzenia to uhonorowanie najlepszych uczestników Turnieju. W gali udział wzięli uczestnicy finału, ich opiekunowie, zaproszeni goście, przedstawiciele sponsorów oraz organizatorzy.

Wśród gości byli m.in. Tomasz Lewandowski Wiceminister Rozwoju i Technologii, Jarosław Maciejewski Wicewojewoda Wielkopolski, Filip Bittner Wiceprezes Zarządu MTP, Dariusz Muślewski Dyrektor Grupy Produktów MTP, Agnieszka Dmochowsk- dyrektor wykonawczy biura Polskiej Izby Budownictwa, dr Sławomir Drelich i Konrad Romaniuk -Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, przedstawiciele sponsorów i firm budowlanych.

Tytuł najlepszego praktyka otrzymał Damian Kwiatkowski z ZS Nr1 w Wieluniu (uzyskał najwyższą ilość punktów w części praktycznej), który otrzymał nagrodę Ministra Rozwoju i Technologii oraz Prezesa Polskiej Izby Budownictwa .

Miano najlepszego finalisty, uzyskując najwyższą ilość punktów, zdobył Damian Kwiatkowski z ZS Nr1 z Wielunia. Na jego ręce trafiły Statuetka i Dyplom Ministra Edukacji, a także nagroda Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole i tytuł laureata .

Puchar Ministra Rozwoju i Technologii dla najlepszej szkoły otrzymał ZS Nr1 w Mińsku Mazowieckim.

Pan Jacek Graczyk z Zespołu Szkół Nr1 w Wieluniu został wyróżniony statuetką dla mentora najlepszego finalisty.

Nagrody dla finalistów ufundowali: FAKRO Sp. z o.o.,Blachotrapez Sp. z o.o., Akademia Techniczna PPG, Wienerberger, Giacomini, KingKlinker, NivelSystem, Toruńskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Edukacji Budowlanej i Kultury Fizycznej, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Polska Izba Budownictwa.

Partnerami 53. edycji Turnieju byli: Międzynarodowe Targi Poznańskie, Targi Budownictwa „Budma 2025”, Wielkopolska Edukacja Zawodowa, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, firma „Murarstwo Posadzkarstwo Czesław Przybyła”, a współorganizatorem Zespół Szkół Budowlanych w Poznaniu.