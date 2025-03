Nowe otwarcie targów Dom, Ogród i Ty w Kielcach. Zapisz datę!

Nowe otwarcie targów Dom, Ogród i Ty! Na Targach Kielce znajdziesz inspiracje dla domu i ogrodu oraz poznasz ofertę deweloperów i architektów

Zobacz galerię 6 zdjęć Autor: materiały prasowe/Targi Dom, Ogród i Ty Targi Dom, Ogród i Ty powracają w nowej odsłonie! Tegoroczna edycja odbędzie się 26-27 kwietnia 2025 r.

Targi Dom, Ogród i Ty powracają w nowej odsłonie! Tegoroczna edycja, odbywająca się 26-27 kwietnia br. pod patronatem Muratora Plus, to nie tylko tradycyjna wystawa pełna inspiracji do domu i ogrodu, ale również zupełnie nowe wydarzenia, które wyznaczają nowe kierunki w branży. Po raz pierwszy odbędą się: Salon Domów Modułowych – przestrzeń prezentująca przyszłość budownictwa, Świętokrzyski Kongres Architektów i Projektantów Wnętrz – platforma wymiany wiedzy i inspiracji dla profesjonalistów oraz Świętokrzyski Festiwal Deweloperów, który przybliży najnowsze inwestycje mieszkaniowe i rynek nieruchomości. Do tego wyjątkowe strefy tematyczne i bogaty program towarzyszący sprawiają, że Targi Kielce w ostatni weekend kwietnia będą miejscem, które trzeba odwiedzić.

I Salon Domów Modułowych – przyszłość budownictwa na wyciągnięcie ręki

Jedną z najważniejszych nowości tegorocznej edycji będzie I Salon Domów Modułowych. To odpowiedź na rosnące zainteresowanie szybkimi, ekologicznymi i nowoczesnymi technologiami budownictwa mieszkaniowego. Podczas wydarzenia zaprezentowane zostaną kompleksowe rozwiązania z zakresu prefabrykacji – od gotowych modułów mieszkalnych, przez domki mobilne, po nowoczesne technologie energooszczędne i systemy inteligentnego zarządzania domem.

Zwiedzający będą mogli porównać oferty producentów, zobaczyć gotowe moduły i skonsultować się z ekspertami. To przestrzeń, w której innowacja spotyka się z funkcjonalnością, a marzenie o szybkim i wygodnym domu może przerodzić się w realny projekt.

I Świętokrzyski Kongres Architektów i Projektantów Wnętrz – przestrzeń dla profesjonalistów

Po raz pierwszy w historii targów odbędzie się również Świętokrzyski Kongres Architektów i Projektantów Wnętrz, który zgromadzi czołowych przedstawicieli branży projektowej. W programie znajdą się panele dyskusyjne, wykłady, prezentacje trendów i innowacyjnych rozwiązań, a także networking branżowy.

To doskonała okazja do wymiany wiedzy, poznania nowych kierunków w aranżacji przestrzeni oraz zainspirowania się najlepszymi praktykami z rynku. Kongres będzie otwarty zarówno dla profesjonalistów, jak i pasjonatów designu, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę.

I Świętokrzyski Festiwal Deweloperów – inwestycje w zasięgu ręki

Świętokrzyski Festiwal Deweloperów to nowy punkt na mapie wydarzeń targowych w Kielcach. Inwestorzy, osoby planujące zakup nieruchomości oraz wszyscy zainteresowani rynkiem mieszkaniowym będą mogli zapoznać się z aktualną ofertą deweloperów, porozmawiać z doradcami finansowymi, poznać trendy mieszkaniowe i możliwości finansowania inwestycji.

Festiwal będzie również miejscem premier nowych inwestycji oraz prezentacji nowoczesnych osiedli mieszkaniowych i projektów domów jednorodzinnych.

Klasyczna siła inspiracji – dom, ogród i wnętrza

Oczywiście nie zabraknie tego, co od lat stanowi fundament targów Dom, Ogród i Ty – czyli bogatej wystawy produktów do domu, ogrodu i wnętrz. Odwiedzający znajdą tu wszystko, co potrzebne do budowy, remontu i aranżacji przestrzeni – od materiałów budowlanych, przez wyposażenie wnętrz, po meble ogrodowe, narzędzia i dekoracje.

Szczególnym zainteresowaniem cieszyć się będą nowoczesne rozwiązania technologiczne: inteligentne systemy domowe, ekologiczne źródła energii, roboty koszące, mobilne sauny czy nowoczesne żaluzje ogrodowe. Na miłośników zieleni czeka szeroka oferta roślin, sadzonek, krzewów i drzewek ozdobnych – idealna okazja, by ożywić swój ogród na wiosnę.

Gwiazdy na Targach Dom, Ogród i Ty – spotkaj znanych ekspertów na żywo

Tegoroczna edycja Targów Dom, Ogród i Ty w Targach Kielce przyciąga nie tylko bogatą ofertą wystawców, ale także obecnością wyjątkowych gości specjalnych. Na scenie targowej pojawią się Darek Stolarz – znany projektant mebli i stolarz z programów telewizyjnych, oraz Magda Motrenko – autorka popularnego kanału „Wnętrza Zewnętrza”.

Każdego dnia wydarzenia Darek Stolarz poprowadzi warsztaty stolarskie, podczas których zaprezentuje techniki pracy z drewnem i podzieli się swoją wiedzą z uczestnikami. Magda Motrenko opowie natomiast o trendach w aranżacji przestrzeni zewnętrznych i udzieli praktycznych porad dotyczących ogrodów, balkonów i tarasów.

Obie postacie będzie można również spotkać osobiście – porozmawiać, zdobyć autograf i zrobić pamiątkowe zdjęcie. To niepowtarzalna okazja, by czerpać inspirację prosto od ekspertów i pasjonatów.

Wydarzenia towarzyszące – jeszcze więcej możliwości

Równolegle z targami Dom, Ogród i Ty odbędą się trzy inne wydarzenia towarzyszące, które znacząco poszerzają tematyczną ofertę targów:

CAMPER & TRAVEL – Targi Caravaningu i Turystyki Aktywnej – idealna przestrzeń dla miłośników podróży, camperów, przyczep kempingowych i aktywnego wypoczynku. Od 25 do 27 kwietnia w halach spotkają się pasjonaci karawaningu, firmy produkujące pojazdy i przyczepy, ale także sprzęt biwakowy. To także doskonała okazja do zapoznania się z najnowszymi trendami turystyce kamperowej oraz aktywnego wypoczynku.

Expo2Bee – Ogólnopolskie Targi Pszczelarskie – wydarzenie dedykowane pasjonatom pszczelarstwa, ekologicznego stylu życia i naturalnych produktów. Na targach zaprezentują się firmy oferujące maszyny, akcesoria pszczelarskie, miód, kosmetyki na bazie produktów pszczelich, usługi związane z apiterapią oraz domki do apiterapii. Dodatkowo, odbędą się wykłady na temat zastosowań tych produktów w kosmetyce, zdrowym żywieniu i zabiegach wellness&spa.

SLOWTRAVEL – Targi Turystyki Zdrowotnej – prezentacja ofert sanatoriów, uzdrowisk, turystyki regeneracyjnej i zdrowotnej z całej Polski. Targi Turystyki Zdrowotnej SlowTravel to przestrzeń, w której goście będą mogli zapoznać się z najlepszymi ofertami agroturystycznymi z województwa świętokrzyskiego. Wydarzenie to idealna okazja do znalezienia inspiracji na spędzenie czasu w sposób zgodny z naturą, z dala od zgiełku wielkich miast. Na gości czeka wiele atrakcji – od prezentacji regionalnych produktów, po prelekcje i warsztaty związane z ekologicznym turystyką i zrównoważonym rozwojem.

Targi Dom, Ogród i Ty to wyjątkowe połączenie inspiracji, wiedzy i relaksu. Niezależnie od tego, czy budujesz dom, planujesz remont, szukasz ogrodowych nowości czy po prostu chcesz spędzić inspirujący weekend 26–27 kwietnia 2025 roku to Targi Kielce są miejscem, którego nie możesz przegapić. Więcej informacji o programie i wystawcach już wkrótce na stronie organizatora. Do zobaczenia!

