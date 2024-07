Jakie ceny gazu od 1 lipca? O tyle wzrosną rachunki gospodarstw domowych z PGNiG

Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator Podwyżki cen gazu najbardziej odczują ci, którzy swoje domy ogrzewają gazem, najmniej tzw. kuchenkowicze, bo gazu zużywają znacznie mniej

Od 1 lipca obowiązują nowe ceny gazu. Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził wyższe taryfy na gaz dla gospodarstw domowych spółki PGNiG OD. Podwyżki cen gazu najbardziej odczują ci, którzy gazem ogrzewają swoje domy, bo gazu zużywają najwięcej. O ile wzrośnie przeciętny rachunek z gazowni? Jakie nowe ceny gazu od lipca 2024?

Kończy się rządowe mrożenie cen gazu dla gospodarstw domowych. Kończą się także rekompensaty dla dostawców gazu różnicy między cena z taryfy, a tą ustawowo zamrożoną na poziomie 200,17 zł za 1 MWh gazu netto. 27 czerwca prezes URE zatwierdził nowe taryfy na gaz dla gospodarstw domowych spółki PGNiG.

- Od 1 lipca 2024 roku wchodzimy w mechanizm stopniowego odmrażania cen energii elektrycznej i gazu dla gospodarstw domowych. Sytuacja na rynkach surowców (węgiel, gaz) wyraźnie się stabilizuje, co z kolei przekłada się spadek cen gazu w obrocie hurtowym" - wskazał w komunikacie prezes URE Rafał Gawin.

- Nie ma zatem uzasadnienia dla dalszego utrzymywania zamrożonych, nierynkowych stawek cen za sprzedaż i dystrybucję paliwa gazowego - dodał prezes URE.

Od 1 lipca będzie obowiązywała nowa skalkulowana taryfa, a nie cena maksymalna. Będzie wyższa niż dotychczas, a to oznacza wyższe rachunki za gaz.

Jakie nowe ceny gazu od lipca?

Odbiorcy gazu PGNiG OD zapłacą 239 zł za 1 MWh gazu. Jak można policzyć, podwyżka cen gazu wynosi więc ok. 19%.

Na tym jednak nie koniec podwyżki, bo to wzrost ceny za samo paliwo, a to około połowy rachunku z gazowni. Mamy jeszcze opłatę za dostarczenie gazu, realizowane przez Polską Spółkę Gazownictwa (PSG). Taryfy na dystrybucję PSG także były do tej pory zamrożone. Od lipca również idą w górę o ok. 27%.

Tabela. Wzrost miesięcznych płatności od 1 lipca 2024 r. dla odbiorców PGNiG OD korzystających z usług PSG (źródło: URE)

Taryfa średnia płatność miesięczna według miesięczna różnica w płatnościach zmiana płatności % cen i stawek opłat zamrożonych (zł) taryfy na okres od 1 lipca 2024 do 30 czerwca 2025 (zł) kol. 3/ kol. 2∗ 100-100 1 2 3 4 5 W-1.1 średnie zużycie 991,08 kWh/rok 28,03 33,56 5,53 19,73 W-2.1 średnie zużycie 7643,05 kWh/rok 166,95 201,26 34,31 20,55 W-3.6 średnie zużycie 22039,33 kWh/rok 468,23 566,29 98,06 20,94

Jak wzrosną rachunki za gaz od lipca?

URE podaje, że przeciętny miesięczny rachunek gospodarstwa domowego ogrzewającego się gazem (taryfa W-3.6) wzrośnie o 98,06 zł netto. Brutto będzie to 120,6 zł.

Gospodarstw domowe, które korzystają z gazu do gotowania oraz podgrzewania wody (taryfa W-2.1) od lipca zapłacą więcej o 24,32 zł netto. Brutto będzie to 42,2 zł.

Rachunki gospodarstw domowych, które korzystają z gazu tylko do gotowanie, tzw. kuchenkowicze wzrosną o 5,53 zł. Z VAT będzie to 6,8 zł.

Nowe taryfy dla PGNiG OD na sprzedaż paliw gazowych obowiązują od 1 lipca 2024 roku do 30 czerwca 2025 roku.

