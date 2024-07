Jakie nowe ceny prądu od lipca? Ile kosztuje 1 kWh w 2024?

Autor: gettyimages Wiadomo, ile za prąd będziemy płacić od 1 lipca 2024

Nowe ceny prądu już obowiązują! Jak szacuje URE rachunki za prąd gospodarstw domowych wzrosną od lipca średnio o 34 zł, ale tylko tych, których roczne zużycie nie przekracza 2 MWh, a nie jest to dużo. Urząd Regulacji Energetyki przedstawił wyliczenia nowych cen prądu. O ile wzrosną?

Spis treści

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził nowe taryfy prądu - sprzedaży i usługi dystrybucji prądu. To oznacza, że zmienią się ceny prądu dla korzystających z taryf, czyli tzw. sprzedawców z urzędu oraz dla pozostałych grup odbiorców. Ceny prądu zmieniają się od 1 lipca 2024.

- Od 1 lipca 2024 r. wchodzimy w mechanizm stopniowego odmrażania cen sprzedaży energii dla gospodarstw domowych. Sytuacja na rynkach surowców (węgiel, gaz) wyraźnie się stabilizuje, co przekłada się na mniejszą długoterminową zmienność cen energii elektrycznej w obrocie hurtowym, a to z kolei pozytywnie wpływa na kształtowanie cen za energię elektryczną – powiedział Rafał Gawin, Prezes URE.

– Nie ma zatem uzasadnienia dla dalszego utrzymywania zamrożonych, nierynkowych stawek cen za energię elektryczną i gaz - dodał Rafał Gawin.

Ceny prądu od 1 lipca 2024. Jaka cena za 1 MWh?

Przypomnijmy, że do końca czerwca 2024 odbiorców indywidualnych obowiązywała cena netto za sprzedaż energii na zamrożonym przez ustawodawcę poziomie 412 zł/MWh (do określonych limitów zużycia prądu). Zgodnie z Ustawą o bonie energetycznym od lipca 2024 cena prądu wzrasta do 500 zł/MWh (bez względu na poziom zużycia energii).

Na całkowitą wysokość rachunku za energię elektryczną składają się: koszty zakupu energii oraz koszty jej dystrybucji (transportu).

Ten drugi składnik rachunku od 1 lipca zostanie odmrożony, co oznacza, że opłata za dostarczenie energii ze stawki 289 zł/MWh wzrośnie do 430 zł/MWh.

Jednocześnie opłata ta w drugiej połowie 2024 zostanie pomniejszona o tzw. stawkę opłaty mocowej, która w 2024 r. dla gospodarstw domowych wynosi od 2,66 do 14,9 zł netto miesięcznie (stawka jest ryczałtowa, a jej wysokość zależy od wielkości rocznego zużycia energii elektrycznej przez danego odbiorcę). Opłata mocowa do 31 grudnia 2024 będzie wynosiła 0 zł.

Warto dodać, że jeszcze wyższą stawkę za prąd będą płacić samorządy, małe i średnie firmy oraz podmioty użyteczności publicznej – dla nich od lipca cena maksymalna rośnie do 693 zł/MWh.

Ile będzie kosztować 1 kWh od lipca 2024?

Jak obliczono, w sumie od 1 lipca cena 1 kilowatogodziny wyniesie 1,15 zł.

Jakie podwyżki rachunków za prąd?

Jak wylicza na swojej stronie URE, od 1 lipca do 31 grudnia 2024 r., rachunek za energię elektryczną w gospodarstwie domowym, którego roczne zużycie nie przekracza 2 MWh, wzrośnie średnio o 27,5 zł netto miesięcznie, czyli o jakieś 34 zł brutto.

Wskazuje też, że blisko 90 proc. odbiorców energii elektrycznej w gospodarstwach domowych korzysta z grupy taryfowej G11, w której średnie roczne zużycie wynosi 1,8 MWh. Dla gospodarstw domowych o takim zużyciu miesięczny wzrost rachunku nie przekroczy 30 zł brutto.

Podwyżki rachunków wyniosą więc średnio 20-25% w stosunku do I półrocza 2024 r.

Nie jest to mało, dlatego też rząd przewidział pakiet osłonowy w postaci bonu energetycznego. Świadczenie będzie wypłacane na konto po złożeniu wniosku. Wsparciem ma być objętych 3,5 mln gospodarstw domowych o najniższych dochodach.

Tak wzrosną rachunki za prąd w II połowie 2024

Dla kogo bon energetyczny? Kryteria przyznawania

Od 1 lipca 2024 wchodzi w życie także bon energetyczny, czyli ochrona dla najuboższych. Jednorazowe dofinansowanie do prądu dostanie prawie 3,5 mln takich gospodarstw domowych. Wsparcie przyznawane będzie na wniosek składany w urzędzie gminy, a nabór wniosków o bon energetyczny rozpocznie się na początku sierpnia 2024 i potrwa do końca września 2024 r. Bon mogą uzyskać osoby nieprzekraczające progu dochodowego:

do 2500 zł/mies. na osobę w jednoosobowym gospodarstwie domowym,

do 1700 zł/mies. na osobę w wieloosobowym gospodarstwie domowym.

Mając dochód powyżej tych limitów, również można złożyć wniosek, jednak wówczas przyznana kwota wsparcia będzie niższa (zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”). Wysokość bonu energetycznego zależy od liczby osób w gospodarstwie domowym:

1 osoba – 300 zł,

2 lub 3 osoby – 400 zł,

4 lub 5 osób – 500 zł,

6 lub więcej osób – 600 zł.

Co ważne, dla osób ogrzewających się energią elektryczną kwota wsparcia jest dwukrotnie wyższa. Takie osoby mogą zatem uzyskać od 600 do 1200 zł jednorazowego wsparcia. Bony będą wypłacane do lutego 2025 r.

Źródło: PAP, URE