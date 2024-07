Lato przyniesie wiele zmian w życiu Polaków – jedne cieszą inne zatrważają. Co szykuje nam druga połowa roku?

Autor: Szymon Starnawski 1 lipca 2024 r. wchodzą liczne zmiany, które będą miały wpływ na życie Polaków

Druga waloryzacja minimalnej krajowej, podwyżki cen energii to tylko dwie z szeregu ważniejszych zmian jakie zostaną wprowadzone od 1 lipca 2024 r. Co jeszcze się zmienia od początku drugiej połowy roku?

Podwyżka minimalnego wynagrodzenia za pracę

Druga w tym roku waloryzacja nie będzie tak wysoka, jak ta na początku roku. Minimalna krajowa wzrasta z 4242 zł brutto do 4300 zł brutto.

To pociąga za sobą wzrost minimalnej stawki godzinowej za pracę z 27,70 zł brutto na 28,10 zł brutto.

Wysokość minimalnej krajowej ma wpływ na inne wynagrodzenia i świadczenia. Wraz z nią wzrastają:

dodatek za pracę w nocy,

podstawa wymiaru zasiłku chorobowego z tytułu pracy w pełnym wymiarze czasu pracy z 3660,42 zł na 3710,47 zł,

wynagrodzenie za przestój – wzrost taki jak minimalnej krajowej

maksymalna wysokość kwoty odprawy pieniężnej (15-krotność minimalnej krajowej) z 63 630 zł na 64 500 zł,

maksymalna wysokość miesięcznego świadczenia na praktykach absolwenckich (dwukrotność minimalnej krajowej) z 8484 zł do 8600 zł.

Podwyżki w budżetówce

Hucznie zapowiadane i dobrze wyglądające w statystykach podwyżki w budżetówce okazują się nie w pełni satysfakcjonujące dla zainteresowanych – dotyczą bowiem kwot pensji zasadniczej, która często jest sporo niższa.

Od 1 lipca wyższe pensje otrzymają pracownicy samorządów. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów z 2 maja 2024 r. przewiduje podwyższenie minimalnych stawek wynagrodzeń zasadniczych w jednostkach samorządowych od 700 do 1000 zł, czyli do 4000 zł w I kategorii zaszeregowania (dotychczas 3300 zł) i do 6200 zł w XX kategorii zaszeregowania (dotychczas 5200 zł).

Od 1 lipca 2024 r. do comiesięcznego wynagrodzenia pracowników socjalnych zatrudnionych w MOPS i GOPS i innych placówkach lokalnych zajmujących się opieką społeczną trafi 1000 zł brutto dodatku. Średnia pensja netto pracowników tej grupy to 3000 – 3900 zł, ale są tacy, którzy w 2023 r. dostawali na rękę tylko ok. 2700 zł.

Podwyżki w służbie zdrowia

1 lipca, jak co roku wzrasta najniższe wynagrodzenie dla personelu medycznego i pomocniczego zatrudnionych w podmiotach medycznych; wzrost reguluje przeciętne wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku poprzednim. Wysokość przeciętnej pensji za rok 2023 wyniosła 7155,48 zł brutto i jest wyższa od tej z 2022 r. o 809,33 zł, co oznacza, że od 1 lipca 2024 r. pracownicy służby zdrowia otrzymają rewaloryzację swoich zarobków. Podstawą do wyliczenia jest iloczyn współczynnika pracy z tabeli płac i przeciętnego wynagrodzenia brutto. Wzrost dla pracowników ze współczynnikiem pracy równym 1 oznacza podwyżkę o 809,33 zł. Niższy lub wyższy współczynnik to odpowiednio niższa lub wyższa podwyżka. W zależności od stanowiska podwyżki wyniosą od 526,06 zł do 1173,53 zł.

Opodatkowanie sprzedaży przez internet

1 lipca wchodzi w życie ustawa o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw. To dostosowanie się prawne do unijnej dyrektywy 2021/514 zwanej DAC7 wprowadzającej zasady sprawozdawczości operatorów platform cyfrowych na potrzeby podatków dochodowych.

Do odprowadzenia należnego podatku zostaną zobowiązani handlowcy prowadzący działalność i oferujący towary czy usługi za pośrednictwem platform sprzedażowych, np. OLX, Allegro, Vinted, Amazon. Dotyczy to także ofert osób prywatnych, które nie prowadzą działalności, ale używają platform do sprzedaży. Dotyczy to użytkowników, którzy na danej platformie będą mieli na swoim koncie więcej niż 30 transakcji w okresie sprawozdawczym (rok) lub osiągnęli dzięki sprzedaży w internecie wynagrodzenie przekraczające kwotę 2000 euro.

Nowy podatek w Polsce w 2024. Ustawa z podpisem prezydenta. Wprowadza zmiany w handlu internetowym

Podwyżka cen energii

Rząd nie zdecydował się na całkowite odmrożenie cen prądu od 1 lipca 2024 r. i wyznaczył górną granicę ceny 1 MWh na 500 zł bez limitu zużycia dla odbiorców indywidualnych. Cena dotychczasowa pomimo obowiązującej taryfy URE wynosiła 412 zł za 1 MWh do limitu zużycia 1,5 MWh dla zwykłego odbiorcy (1,8 MWh dla niepełnosprawnych, 2 MWh dla rolników i Karty Dużej Rodziny); po przekroczeniu limitu obowiązywała cena wyższa – 693 zł za MWh.

Według szacunków URE miesięczny opłata za prąd dla gospodarstw domowych zużywających do 2 MWh rocznie wzrośnie o 33,8 zł brutto.

Gospodarstwa domowe o niższych dochodach otrzymają bon energetyczny, jednorazowe świadczenie pieniężne, które ma zrekompensować podwyżkę.

W przypadku gazu rząd nie wyznaczył ceny maksymalnej rezygnując z utrzymania zamrożonej stawki, która dla odbiorców indywidualnych wynosiła 200,17 zł za 1 MWh (cena taryfowa wynosiła od 1 marca 290,97 zł). Zdecydowano o innym sposobie regulacji. Prezes URE wystąpił do firm dystrybutorów o propozycje kolejnej obniżki ceny taryfowej. 27 czerwca po korekcie Prezes URE zatwierdził nową taryfę gazową w kwocie 239 zł za MWh. Na obniżkę o 50 zł wpłynęły stabilizacja i obniżki gazu na giełdach. Odmrożona cena 1 MWh dla gospodarstw domowych wyniesie 239 zł, czyli 38,83 zł więcej niż dotychczasowa zamrożona. Podwyżka ceny gazu wyniesie więc 19%.

Podwyżki za badanie techniczne samochodu nie będzie?

Od 1 lipca 2024 r. miała podobno drastycznie wzrosnąć cena usługi badania technicznego aut. Propozycja diagnostów w wysokości 430 zł (wzrost z 98 zł) nie zyskał aprobaty Ministerstwa Infrastruktury. Kwota miała być uzależniona od minimalnego wynagrodzenia i wynosić 1/10 jego kwoty. Na razie jednak od 1 lipca podwyżki nie będzie.

