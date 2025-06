„Projekt zakłada, że w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku zarząd wspólnoty lub spółdzielnia lub osoba sprawująca zarząd nad daną nieruchomością są zobowiązani do zlecenia sporządzenia ekspertyzy dopuszczalności instalacji punktów ładowania, niezwłocznego informowania wnioskodawcy o zleceniu opracowania ekspertyzy, a następnie do udostępnienia ekspertyzy wnioskodawcy w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku bezskutecznego upływu terminu na zlecenie sporządzenia ekspertyzy, wnioskodawca zyskuje uprawnienie do samodzielnego zlecenia sporządzenia ekspertyzy, którą następnie przedstawia zarządowi wspólnoty lub spółdzielni lub osobie sprawującej zarząd nad daną nieruchomością.”