Remont łazienki prawie za darmo? To możliwe, dzięki dofinansowaniu!

Dofinansowanie do remontu łazienki - ile wynosi? Kto może je dostać? Jak uzyskać dofinansowanie do łazienki?

Kiedy można dostać dofinansowanie do remontu łazienki? W jaiej wysokości?

Wyjaśniamy, kto może otrzymać dofinansowanie do remontu łazienki i na jakich warunkach. Jeśli chcemy wykonać remont łazienki, możemy skorzystać z refundacji z PFRON. Jak działa takie dofinansowanie? Ile można dostać z PFRON na remont?

Remont łazienki może być zrefundowany

Najwięcej wyzwań dla osoby niepełnosprawnej ruchowo pojawia się w pełnej barier łazience. Jest to bardzo ważne, by była ona dopasowana dla niepełnosprawnego, gdyż ułatwia proste czynności i pozwala na pewną samodzielność. Odpowiednio przygotowana powinna być toaleta, a także zamontowane poręcze, które ułatwia siadanie i wstawanie. Z kolei prysznic z brodzikiem najlepiej, by był bez progów i barier, również z zamontowanymi uchwytami, które ułatwiają utrzymanie równowagi. Zaadoptowanie łazienki dla osoby mającej trudności z poruszaniem się często oznacza, że należy przeprowadzić generalny remont. Jest to kosztowne, dlatego można starać się o dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Kto może skorzystać z dofinansowania PFRON?

O dopłatę do remontu łazienki mogą się starać osoby posiadające orzeczenie o lekkim, umiarkowanym i znacznym stopniu niepełnosprawności, a także orzeczenie o niezdolności do pracy. Osoby, które wnioskują o pomoc powinny być również właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości. Jeśli mieszkanie jest wynajmowane, to wymagana jest zgoda właściciela lokalu na przeprowadzenie remontu.

Jak uzyskać dofinansowanie?

By otrzymać zwrot kosztów remontu łazienki należy wypełnić wniosek dostępny na stronie lokalnego, powiatowego oddziału PFRON. Do wniosku należy dołączyć dodatkowe dokumenty. Każdy oddział ma własne, nieco inne wymagania, na pewno jednak należy przygotować:

kopię orzeczenia o niepełnosprawności;

zaświadczenie lekarskie informujące o rodzaju schorzenia;

dokument poświadczający własność lub umowa najmu;

oświadczenie o wysokości dochodów osób w gospodarstwie domowym;

kosztorys remontu łazienki dla PFRON.

Przed przystąpieniem do remontu powinno się przygotować kosztorys, w którym wykazany zostanie zakres prac i ich koszt. Takie zestawienie kosztów wykona dla nas firma budowlana, ale także sklep z materiałami do wyposażenia łazienek. Wniosek, wraz z dokumentami można złożyć bezpośrednio w urzędzie, ale także można wysłać online.

Na co można dostać dofinansowanie?

Remont łazienki powinien być dostosowany do stopnia i rodzaju niepełnosprawności. Jeśli chodzi o osoby z dysfunkcją ruchu, które często poruszają się na wózkach inwalidzkich, to prace remontowe mogą obejmować:

poszerzenie drzwi, by minimalna szerokość wynosiła 90 cm;

zmiana wysokości umywalki, dla niepełnosprawnych powinna wynosić około 85 cm od posadzki;

montaż uchwytu do trzymania w kabinie prysznicowej, wyposażonej w niski brodzik;

przebudowę łazienki, która powinna być tak zaprojektowana, by zachowana była przestrzeń manewrowa (1,5 m na 1,5 m).

Ile można dostać dofinansowania do remontu?

Maksymalna kwota dofinansowania likwidacji barier architektonicznych wynosi do 95 proc. kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Mówi o tym Rozporządzenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON wraz z późniejszymi zmianami.

Średnie wynagrodzenie brutto w Polsce w sektorze przedsiębiorstw wyniosło w marcu 2025 roku 9055,92 zł