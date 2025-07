Debata Muratora: Czyste powietrze Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

Rok strefy czystego transportu w Warszawie. Jakie efekty?

1 lipca 2025 r. minął rok od wprowadzenia strefy czystego transportu w Warszawie. Kontrowersyjny wówczas krok nie okazał się aż tak uciążliwy dla kierowców, jak wielu się obawiało. Jak wynika z podsumowania opracowanego przez Clean Cities Campaign we współpracy ze strażą miejską, przez rok działania SCT nie wystawiono ani jednego mandatu za wjazd do strefy. Nie znaczy to jednak, że nikt nie łamał przepisów – strażnicy miejscy udzielili setek pouczeń. Była to celowa polityka, gdyż chodziło o przyzwyczajenie kierowców do nowych zasad.

Jak podaje raport, tylko 1 na 170 pojazdów wjeżdżających do SCT Warszawa nie spełniał wymogów strefy. To bardzo niski odsetek (poniżej 0,6%), choć warto zauważyć, że warszawska Straż Miejska miała tylko 4 kamery do weryfikacji pojazdów. Jest więc duża szansa, że część pojazdów przeoczono.

Strefa czystego transportu Warszawa - dla jakich samochodów i od kiedy?

Przypomnijmy, że warszawska strefa czystego transportu ma być wprowadzana etapami od lipca 2024 roku aż do 2032. Oznacza to zakaz wjazdu dla najstarszych, najbardziej zatruwających powietrze pojazdów. Jak podaje UM Warszawa, coraz bardziej surowe normy będą wdrażane co 2 lata:

od 2024 – pierwszy etap dotyczy zaledwie 2% samochodów – z silnikami benzynowymi, niespełniającymi normy Euro 2 (starszych niż 27 lat) i silnikami dieslowskimi, niespełniającymi normy Euro 4 (starszych niż 18 lat), od 2026 – ograniczenia obejmą 9% pojazdów, od 2028 – ograniczenia obejmą 16% pojazdów, od 2030 – do SCT nie wjedzie już 23% pojazdów, od 2032 – do SCT nie wjedzie 27% pojazdów.

Harmonogram wprowadzania strefy czystego transportu w Warszawie dla osób mieszkających w SCT i płacących podatki w Warszawie

Harmonogram wprowadzania strefy czystego transportu w Warszawie dla osób mieszkających poza SCT i wszystkich aut kupionych po wejściu uchwały o SCT w życie

Na stronie sprawdzsct.zdm.waw.pl można sprawdzić, czy nasz samochód spełnia wymogi strefy oraz od kiedy może zostać objęty obostrzeniami.

Granice SCT Warszawa

Ostatecznie w pierwszym etapie Rada Warszawy poprzestała na mniejszej strefie czystego transportu. SCT Warszawa obejmuje obecnie całe Śródmieście i fragmenty dzielnic centralnych. Łącznie obszar objęty strefą to 7% powierzchni stolicy.

Kogo SCT Warszawa nie będzie dotyczyła?

Po konsultacjach społecznych zasady warszawskie strefy transportu dosyć zliberalizowano. SCT nie obowiązuje mieszkańców Warszawy przez pierwsze 3,5 roku. Zakaz wjazdu do SCT nie dotyczy też osób 70 plus, nawet jeśli są tylko pasażerami.

O zwolnienie ze SCT mogą ubiegać się osoby prowadzące działalność zarejestrowaną w Warszawie.

Dodatkowo, każdy ma prawo cztery razy w roku wjechać do SCT pojazdem niespełniającym norm (w nagłych przypadkach) i nie zostanie za to ukarany. Takiego wjazdu nie trzeba też zgłaszać.

Czy potrzebna naklejka?

Ponieważ naklejki według rozporządzenia muszą być drukowane na specjalnym materiale, który wymaga dość drogiej drukarki, a samo drukowanie jest dość czasochłonne, strażnicy miejscy i policjanci będą kontrolować samochody nie na podstawie naklejek, a uprawnień do wjazdu w bazie. Ta zasada może ulec zmianie na późniejszym etapie wprowadzania SCT.

SCT ma przynieść poprawę jakości powietrza

Przypomnijmy, że za wjazd do strefy czystego transportu pojazdu nieuprawnionego Kodeks wykroczeń przewiduje 500 zł mandatu.

Ratusz szacuje, że strefa czystego transportu, nawet w tak mało restrykcyjnej na razie formie, przyczyni się do poprawy jakości powietrza w mieście. O 11% ma spaść emisja tlenków azotu, o 20% pyłów zawieszonych.

Źródło: UMW