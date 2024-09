Zakotłowani, czyli poleceni instalatorzy c.o.

Autor: AFRISO

Planujący budowę lub modernizację kotłowni muszą podjąć kilka niełatwych decyzji np. jaki rodzaj źródła ciepła wybrać, czy i z jakiej dotacji skorzystać, a w końcu komu zlecić montaż instalacji, aby została wykonana poprawnie. W odpowiedzi na te potrzeby AFRISO zainicjowało ogólnopolski program poleceń Zakotłowani, poprzez który wspiera inwestorów w znalezieniu profesjonalnego instalatora kotłowni, a jednocześnie promuje rzetelnych i dbających o dobre opinie fachowców.

Wybór źródła ciepła to nie wszystko

Przystępując do modernizacji lub budowy instalacji centralnego ogrzewania, inwestorzy skupiają się najczęściej na wyborze źródła ciepła i ewentualnie wyborze pomiędzy instalacją grzejnikową a podłogową. Tymczasem dla poprawy efektywności energetycznej systemu grzewczego niebagatelne znaczenie ma także sam sposób wykonania instalacji. Tym bardziej, że tylko nieliczni inwestorzy decydują się na zlecenie wykonania projektu systemu grzewczego. W praktyce więc kluczową rolę odgrywa wiedza i doświadczenie instalatora, który indywidualnie dobierze optymalne do specyfiki danego budynku rozwiązania np. wielkość zaworu mieszającego, czy wysokość podnoszenia pompy obiegowej. Zakotłowani fachowcy wykonują instalacje grzewcze w oparciu o opracowany przez ekspertów międzynarodowej grupy AFRISO z dziedziny ogrzewnictwa katalog modelowych schematów kotłowni. Takie podejście do budowy instalacji c.o. zapewnia codzienne oszczędności, bez względu na aktualne ceny prądu, gazu, węgla, czy pelletu.

Zakotłowani, czyli najlepsi instalatorzy c.o.

Baza Zakotłowanych instalatorów powstała w odpowiedzi na prośby inwestorów o polecenie solidnej firmy wykonawczej. „Zakotłowani” to obecnie już kilkuset, działających na terenie całego kraju, wyszkolonych i rzetelnych, instalatorów systemów grzewczych.

Rekrutacja do projektu prowadzona jest wśród firm będących członkami programu partnerskiego AFRISO – Drużyna A. Dla odpowiedzialnych za kwalifikowanie firm instalacyjnych do Zakotłowanych znaczenie ma w szczególności profesjonalizm, a także pozytywne opinie klientów dotyczące terminowości, sposobu rozstrzygania reklamacji i co ważne - standardu obsługi klienta.

Jak działa program

Organizatorzy projektu Zakotłowani zapewniają koordynację całego procesu tj. połączenie inwestora z wybraną, rekomendowaną firmą instalatorską z danego regionu oraz dalszą pomoc w doborze elementów instalacji, a w razie potrzeby także w montażu. Co ważne: udział w projekcie Zakotłowani nie wiąże się z żadnymi opłatami ani dla instalatorów, ani inwestorów.

Korzyści dla instalatorów

Organizator projektu oferuje Zakotłowanym, tj. grupie starannie wyselekcjonowanych, profesjonalnych instalatorów, liczne korzyści, m.in. wsparcie w pozyskaniu zleceń, promocję firmy oraz dostęp do wiedzy i szkoleń technicznych. Zakotłowani instalatorzy mogą ponadto liczyć na wsparcie przy montażu fachowców Mobilnego Wsparcia Technicznego AFRISO.

Zakotłowany poradnik dla inwestora

Z kolei dla inwestorów, szczególnie tych, którzy lubią dokonywać świadomych wyborów Zakotłowani mają specjalny „Zakotłowany poradnik” do pobrania z praktyczną wiedzą podaną w przystępny dla laika sposób.

Część pierwsza poradnika to właśnie wizualizacje systemu ogrzewania zasilanego kołem stałopalnym, gazowym i pompą ciepła, a także układu hybrydowego, czyli zasilanego dwoma źródłami ciepła np. kotłem gazowym i pompą ciepła. Każdy element instalacji przedstawiony na schemacie posiada krótki opis, w tym zasadę działania i funkcję, którą pełni w instalacji.

Schemat ideowy kotłowni

Inwestorzy, chcący zlecić wykonanie instalacji Zakotłowanym, po wypełnieniu formularza na stronie projektu mogą ponadto otrzymać dopasowany do wymagań własnego budynku schemat budowy instalacji, wraz ze wskazaniem wszystkich istotnych elementów efektywnego systemu grzewczego.

Audyt energetyczny i dotacje, czyli od czego zacząć

Część druga Zakotłowanego poradnika, która już wkrótce będzie dostępna do pobrania na stronie zakotlowani.pl, zawiera przewodnik po dotacjach na wymianę źródła ciepła, termomodernizację czy zakup i instalację odnawialnych źródeł energii, dostępnych zarówno dla właścicieli nowych, jak i modernizowanych domów. Ponadto autorzy poradnika wyjaśniają jakie znaczenie ma wymagany w niektórych programach dofinansowań audyt energetyczny, komu go zlecić, a także przypominają o obowiązujących terminach wymiany źródeł ciepła.

Zakotłowani to również cykl filmów poradnikowych dla budujących „Buduj z AFRISO” i modernizujących kotłownię „Modernizuj z AFRISO” oraz docelowo portal z wiedzą na temat energooszczędnych systemów grzewczych.

Zakotłowani na bilbordach

Jeszcze przed rozpoczęciem sezonu grzewczego organizatorzy projektu Zakotłowani uruchamiają szeroko zakrojoną kampanię medialną. W październiku, w wybranych lokalizacjach, pojawią się m.in. bilbordy Zakotłowanych. Miasta, w których działania promujące Zakotłowanych, będą prowadzone najintensywniej wytypowano na podstawie raportów Polskiego Alarmu Smogowego. Uwzględniono, lokalizacje najbardziej dotknięte problemem niskiej emisji z dużą ilością starych, niespełniających norm kotłów tzw. „kopciuchów”. We współpracy z mediami, które patronują akcji Zakotłowani m.in.: Murator, MuratorPlus, czy Budujemy dom, eksperci AFRISO przekonują inwestorów do przemyślanej modernizacji i budowy systemu ogrzewania, wyboru rozwiązań dopasowanych do potrzeb budynku, i przede wszystkim zlecenia prac profesjonalnemu instalatorowi.

Jak zostać Zakotłowanym, poleconym instalatorem?

Aby dołączyć do Zakotłowanych instalatorów należy przede wszystkim zarejestrować się w Drużynie A tutaj, a dopiero później wypełnić Formularz Zgłoszeniowy do projektu Zakotłowani.

Drużyna A

Drużyna A to liczący już blisko 6 tys. firm program partnerski AFRISO skierowany do instalatorów pracujących na produktach marki. Oferując nagrody rzeczowe, zasilenie kart płatniczych oraz szkolenia dla fachowców, AFRISO zachęca do zbierania punktów za wybór produktów marki. Uczestnicy programu mogą także zdobywać bonusowe punkty, biorąc udział w szkoleniach instalatorskich udostępnianych na platformie Drużyny A. Cykliczne rankingi Drużyny A: ogólny, produktowy i wojewódzkie to dodatkowa premia dla aktywnych członków programu.

Organizatorzy:

AFRISO sp. z o.o.

AFRISO to europejska marka o globalnym zasięgu kojarzona z szeroko rozumianą techniką dla ochrony środowiska. Polska spółka AFRISO, reprezentująca od 27 lat grupę na lokalnym rynku, wyspecjalizowała się w dostarczaniu rozwiązań do pomiarów, nadzoru i regulacji instalacji centralnego ogrzewania. Strategia AFRISO opiera się o bliską współpracę z instalatorami przy wykonywaniu niezawodnych, oszczędnych i optymalnie dopasowanych do potrzeb użytkowników instalacji grzewczych.

