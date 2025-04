Mieszkańcy Kołodziejewa już korzystają ze starego dworca. Wyremontowano małą stację przy ważnej linii kolejowej na Kujawach

Dworzec w maleńkim kujawskim Kołodziejewie pod Mogilnem stał opuszczony przez wiele lat. Po długim i pieczołowitym remoncie trudno dzisiaj go poznać. Wygląda jak w czasach, kiedy ponad 100 lat temu był oficjalnie otwierany jeszcze przez zaborców.

Linia kolejowa nr 353 to historyczna linia Kolei Pruskich, która połączyła Wielkopolskę, Kujawy z Prusami Wschodnimi. Zbudowana została w latach 1871 – 1873. W okresie PRL była jedną z ważniejszych linii strategicznych Układu Warszawskiego zapewniając połączenie z Obwodem Kaliningradzkim. Obecnie zelektryfikowana łączy Poznań z Korszami na Mazurach.

Stacja w Kołodziejewie została uruchomiona przy linii w 1895 r., aby z linii mogli korzystać mieszkańcy mniejszych miejscowości przy trasie. Budynek dworca powstał na początku XX w.

Stacja według modnego wzorca

Zbudowano go według typowego dla tamtych lat projektu. Jest w Polsce kilkadziesiąt podobnych budynków stacyjnych na terenie dawnego zaboru pruskiego i na tzw. Ziemiach Odzyskanych. Kolejowi projektanci odeszli wówczas od schematu prostych form w stylu przemysłowym i podążali za modnymi, romantycznymi prądami w architekturze. Zaprojektowane w tym stylu budynki mają zróżnicowane bryły i nawiązują do architektury rezydencjonalnej m.in. zastosowanymi detalami zwiększającymi ich atrakcyjność wizualną. Niestety, w budynku w Kołodziejewie nie zachowała się bogata dekoracja ciesielska.

Przetrwał wiele i znowu jest jak nowy

Budynek przetrwał szczęśliwie obie wojny światowe. Niestety remontowany był tylko częściowo a w ostatnich 30 latach niemal zapuszczony. W 2010 r. przez warstwy tynku przebijała na ścianie szczytowej niemiecka nazwa stacji Altraden, którą nosiła w okresie zaborów i okupacji. Budynek nie był wykorzystany przez podróżnych.

Lepsze czasy dla dworca nastały w 2020 r., kiedy PKP PLK przeznaczyły go do gruntownego remontu i rozpisały przetarg. Remont zakończył się pod koniec marca 2025 r. Koszt przebudowy dworca w Kołodziejewie to prawie 8,3 mln złotych brutto. Inwestorem są Polskie Koleje Państwowe S.A., roboty budowlane dokończyła firma Usługi Murarsko-Tynkarskie Nagórny Waldemar, a projekt przebudowy przygotowała pracownia WK Architekci sp. z o.o. sp. k.

Nowoczesność w starym stylu

W ramach inwestycji przeprowadzona została renowacja budynku połączona z jego modernizacją i przystosowaniem do współczesnych wymagań. Odnowiona został całościowo elewacja wraz z zachowanymi detalami architektonicznym. Odtworzono całą stolarkę okienną i drzwiową według historycznego wzoru. Odnowioną elewację podkreślono iluminacją.

Metamorfozę przeszły także pomieszczenia przeznaczone do obsługi podróżnych, w których elementy historyczne zostały połączone z nowoczesnym designem. Podróżni korzystać mogą z dwóch poczekalni, w tym jednej letniej, a także ogólnodostępnych toalet. W poczekalni letniej zamontowano elementy małej architektury (ławki, kosze, stojaki rowerowe i zestaw do naprawy rowerów). Zamontowane zostały elektroniczne tablice przyjazdów i odjazdów pociągów, a także nowy system informacji głosowej. W budynku znajdują się dwa lokale komercyjne: na parterze oraz na pierwszym piętrze z tarasem od strony torowiska. Są przeznaczone na wynajem.

Likwidacja barier, ekologia i otoczenie

Budynek został także dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zlikwidowano bariery architektoniczne, zamontowano oznaczenia w alfabecie Braille’a, tablice dotykowe z planem dworca oraz ścieżki prowadzące, które ułatwiają przemieszczanie się osób niewidomych i niedowidzących.

Zainstalowano w nim nowoczesne systemy monitoringu, kontroli dostępu czy sygnalizacji włamania i napadu. Dzięki inwestycji budynek stał się niskoemisyjny i energooszczędny.

Zmieniło się także najbliższe otoczenie dworca. Ułożona została nowa nawierzchnia drogi i chodników, a także uporządkowana została zieleń. Przy dworcu przygotowano także trzy miejsca parkingowe, w tym dwa dla osób z niepełnosprawnościami.

