Będzie można znowu zadać szyku na deptaku sław Ciechocinku. Kończy się remont

13:17

Zobacz galerię 11 zdjęć Autor: Balzola Polska Deptak zyskał m.in. granitową nawierzchnię i nową mała architekturę

Kończy się, trwający od jesieni 2024 roku gruntowny remont jednego z głównych punktów Ciechocinka – tzw. deptaka sław. W maju otwarcie. Deptak zyskał nową granitową nawierzchnię, małą architekturę, wodociąg i odwodnienie. Inwestorem jest miasto Ciechocinek. Wykonawcą, wartej 8 mln złotych inwestycji jest firma Balzola Polska.

Deptak sław w Ciechocinku przechodzi gruntowny remont

Deptak sław to miejsce szczególne w Ciechocinku. To tutaj spacerują rzesze kuracjuszy i to tutaj swoje tablice pamiątkowe odsłaniają gwiazdy estrady, sportu, literatury i filmu. które odwiedziły to miejsce. Swoje tablice mają tu m.in. Maryla Rodowicz, Zbigniew Boniek, Iwona Pavlović, czy Wojciech Fibak.

Poprawa jakości deptaka była dla władz Ciechocinka jednym z ważniejszych zadań minionego roku.

Poprzedni deptak był wykonany z kostki brukowej betonowej. Dzisiaj wchodzimy w całkiem inną jakość. Co ważne to miejsce było już wyeksploatowane. Wiele elementów było zniszczonych m.in. pozapadane elementy nawierzchni i droga rowerowa, która biegnie w sąsiedztwie tego deptaka nie było pierwszej jakości. Dzisiaj chcemy ten standard podnieść stąd decyzja o realizacji tej inwestycji. Dodatkowo Ciechocinek jest polskim kandydatem na listę UNESCO i niebawem ta procedura będzie kontynuowana. Liczymy na to, że mieszkańcom się to spodoba – mówi Jarosław Jacewicz, burmistrz Ciechocinka.

Deptak sław po nowemu. Co się zmieni po remoncie?

Co się zatem zmieni w maju, gdy pierwsi spacerowicze odwiedzą ciechociński deptak sław?

Przebudowany został fragment pomiędzy ul. Zdrojową, Kościuszki, 3 Maja i al. Armii Krajowej. Deptak zyska granitową nawierzchnię, elementy małej architektury m.in.: śmietniczki, ławki, kwiatony, stojaki na rowery. Przebudowana zostanie ścieżka rowerowa, zainstalowane zostały dodatkowe reflektory mające za zadanie stworzenie iluminacji świetlnej. Ponadto poddana przebudowie zostanie sieć wodociągowa z punktami do czerpania wody i podlewania zieleni.

Wykonawca kończy ostatnie prace. Zaczyna nasadzenia

Wykonawcą tych prac jest firma Balzola. Obecnie trwają już ostatnie prace, kończące wykonanie tej inwestycji.

Do wykonania pozostały prace, które są już poza obrysem głównego ciągu pieszego. W najbliższym czasie uprzątniemy tereny zielone i wykonamy nowe nasadzenia. Zamontujemy również elementy małej architektury oraz zakończymy prace na skrzyżowaniu alei Armii Krajowej oraz ul. Mickiewicza - wyjaśnia Maciej Gozdowski, kierownik budowy z firmy Balzola Polska.

Kiedy deptak w Ciechocinku będzie gotowy?

Deptak początkowo miał być oddany pod koniec 2024 roku, jednak termin okazał się być niemożliwy do dotrzymania, co niezbyt podobało się kuracjuszom.

- Wiemy, że ten deptak powinien być oddany troszkę wcześniej, natomiast okoliczności, które zastaliśmy tutaj wspólnie nie były do przewidzenia wcześniej, na etapie projektowania. Cieszę się, że sprawnie udaje nam się na bieżąco uzgadniać wszystko i dojść do tego efektu finalnego, czyli oddania tego deptaka do użytku mieszkańcom, kuracjuszom i gościom – tłumaczy Jarosław Jucewicz, burmistrz Ciechocinka.

Przebudowa deptaka w Ciechocinku w liczbach:

Ścieżka rowerowa z płyt kamiennych – 950 m2

Odnowione tablice wraz z gwiazdami – 20 szt.

Trawniki – 1 800 m2

Nasadzenia krzewów – 1935 szt.

Ławki – 50 szt.

Donice na rośliny – 30 szt.

Kosze na śmieci – 23 szt.

Stojaki na rowery – 4 szt.

Punkty świetlne do oświetlenia tablic gwiazd (istniejące i przyszłe) – 55 szt.

Kable zasilające do w/w punktów świetlnych – 900 mb

Odwodnienie deptaka – 11 szt. studni + 22 wpusty uliczne

Oporniki kamienne – 3100 mb

Kostka i płyty granitowe deptak + chodnik – 5 400 m2

