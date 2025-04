Dworzec Metropolitalny, Lublin. Przeszklona bryła o ażurowych słupach kontrastuje z XIX-wiecznym dworcem PKP

17:48

Dworzec Metropolitalny w Lublinie

Od 12 stycznia 2024 r. pasażerów w Lublinie obsługuje nowy Dworzec Metropolitalny. Lublin zyskał nowoczesny, ekologiczny budynek o niebanalnej architekturze. Czy jego funkcjonalność dorównuje urodzie?

Nowy Dworzec Metropolitalny. Lublin ma Zintegrowane Centrum Komunikacyjne

W październiku 2023 r. zakończyła się trwająca od 2021 r. wielka miejska inwestycja: budowa Dworca Metropolitalnego w Lublinie. Otwarcie budynku dla pasażerów nastąpiło 12 stycznia 2024 r. Celem inwestycji było zintegrowanie transportu kolejowego, dalekobieżnych autobusów oraz komunikacji miejskiej w Lublinie. Przedtem dworce autobusowy i kolejowy były od siebie oddalone, co utrudniało przesiadki.

Nowy obiekt za blisko 340 mln zł przykuwa uwagę przede wszystkim niebanalną architekturą. Nowoczesny dworzec ma betonowo-szklaną, lekką bryłę, a wrażenie lekkości potęgują ażurowe filary podtrzymujące zadaszenie peronów autobusowych. Przemyślana jest również lokalizacja dworca, która nie tylko umożliwia błyskawiczne przesiadki, ale też tworzy ciekawy kontrast pomiędzy XIX-wiecznym, zabytkowym dworcem PKP a nowym Dworcem Metropolitalnym.

Wygoda i ekologia. Dworzec Metropolitalny w Lublinie to „budynek w budynku”

Nowy dworzec w Lublinie udowodnił już swoją funkcjonalność, a pasażerowie na ogół oceniają go pozytywnie. Trzykondygnacyjny dworzec projektu pracowni Tremend to swego rodzaju „budynek w budynku” – mniejszą, wewnętrzną bryłę otacza większa, szklana. Daje to nie tylko ciekawy efekt wizualny, ale też pomaga ograniczyć straty ciepła dzięki stworzeniu bufora między przestrzenią dla pasażerów a otoczeniem budynku.

– Zastosowaliśmy również system rekuperacji i pompy gruntowe, by zoptymalizować ten proces – mówi architektka Magdalena Federowicz-Boule z biura Tremend. Dążąc do samowystarczalności energetycznej, jako przekrycie wiat przystankowych zaprojektowaliśmy przejrzyste panele fotowoltaiczne produkujące prąd potrzebny do funkcjonowania dworca.

Inne rozwiązania proekologiczne zastosowane w budynku to m.in. ogólnodostępny zielony dach (który latem będzie ograniczał nagrzewanie się budynku) oraz system gromadzenia i ponownego wykorzystywania deszczówki. Przebudowane ciągi piesze w otoczeniu dworca pokryto z kolei kostką antysmogową.

