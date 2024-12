Te inwestycje w Warszawie udało się zakończyć w 2024 r. Zobacz, jak zmieniło się miasto

2024 był rokiem, gdy Warszawie udało się zakończyć kilka dużych miejskich inwestycji. Mieszkańcom i turystom udostępniono m.in. nowe trasy tramwajowe, muzeum i kładkę, a także wyremontowane ulice i place. Było też parę inwestycji, z którymi niemal się udało i są już na ostatniej prostej. Zapraszamy na podsumowanie 2024 r.

Zakończone inwestycje w Warszawie 2024. Co udało się zrealizować?

Nowe inwestycje od lat stanowią jedną z największych pozycji w budżecie Warszawy. Nie inaczej było w 2024 r., kiedy to miastu udało się sfinalizować sporo dużych projektów rozpoczętych w latach poprzednich. Poniżej omawiamy najważniejsze warszawskie inwestycje miejskie zakończone w 2024 r.

Dla jednych – nowa i warta odwiedzenia atrakcja turystyczna. Dla innych – marnotrawstwo publicznych środków. Kładka pieszo-rowerowa w Warszawie bez wątpienia budzi kontrowersje, ale trudno zaprzeczyć, że była to jedna z większych inwestycji miejskich 2024 r. Kładka służy pieszym i rowerzystom od 28 marca 2024 r. Kilka miesięcy później powstało także prowadzące do niej przejście dla pieszych przez Wisłostradę. Dalsze remonty ulic w pobliżu kładki (m.in. Karowej i Okrzei) są w planach.

Dawno chyba nie powstał w stolicy budynek budzący tak skrajne emocje jak ten. 25 października 2024 r. otwarto nowy gmach MSN przy pl. Defilad, pomiędzy Pałacem Kultury i Nauki a ulicą Marszałkowską. Była to kulminacja procesu inwestycyjnego trwającego ponad dekadę (licząc od momentu wyboru projektu). Budynek powstał na niełatwej działce tuż nad tunelami I linii metra, w bardzo eksponowanym miejscu, co, mówiąc łagodnie, nie wszystkim się spodobało.

Choć nie było o nim tak głośno jak o tramwaju do Miasteczka Wilanów, i ta nowa trasa wzbudziła mieszane uczucia. Z jednej strony mieszkańcy okolic ul. Kasprzaka i Wolskiej zyskali wygodny dojazd do metra M2 oraz do centrum miasta, a także lepsze połączenie z Bemowem. Z drugiej strony estetyka nowej trasy i jej funkcjonalność pozostawiają sporo do życzenia. Nowa trasa tramwajowa została otwarta:

5 marca 2024 r. – ul. Kasprzaka,

25 marca 2024 r. – ul. Wolska.

Zanim tramwaje zaczęły kursować do Miasteczka Wilanów, część nowej trasy już służyła tramwajom zmierzającym na Sielce. Pierwsza z dwóch odnóg tramwaju do Wilanowa (drugą jest wciąż powstający tramwaj na Stegny) została uruchomiona 14 maja 2024 r. Kursowanie rozpoczęła wówczas linia 11, łącząca okolice ul. Gagarina z centrum miasta. Później jednak trasa została znów na kilka tygodni zamknięta w związku m.in. z pracami naprawczymi na ul. Spacerowej. Sytuacja wróciła do normy we wrześniu.

Plac Na Rozdrożu to nie tyle plac, co wielki, dwupoziomowy węzeł komunikacyjny. Modernizacja placu formalnie zakończyła się w lipcu 2024 r., choć jeszcze przez dłuższy czas trwały rozmaite poprawki i prace porządkowe. W wyniku przebudowy przede wszystkim poszerzono przystanki autobusowe na dolnym poziomie, dobudowano prowadzące do nich windy oraz wyremontowano schody. Na górnym poziomie zlikwidowano część przejść podziemnych i przebudowano układ dróg rowerowych. Pojawiło się także więcej zieleni.

Pierwsza nowa zajezdnia tramwajowa w Warszawie od lat 60. XX w. i jedna z zaledwie kilku w mieście. Zajezdnia Annopol to nowoczesny, częściowo zautomatyzowany obiekt służący do bieżącej obsługi i nocowania taboru tramwajowego. Budowa nowej zajezdni była konieczna z uwagi na znaczną rozbudowę sieci tramwajowej w stolicy w ostatnich latach, co zaowocowało zwiększeniem liczby pojazdów. Zajezdnia oficjalnie rozpoczęła działalność 29 października 2024 r.

Inwestycje zakończone częściowo. Już można korzystać, lecz prace wciąż trwają

W podsumowaniu 2024 r. warto też uwzględnić inwestycje, które co prawda jeszcze się toczą, ale zakończył się już jakiś ważny ich etap. Poniżej wymieniamy miejskie inwestycje w Warszawie, które już w większości albo przynajmniej częściowo służą mieszkańcom, a oddanie do użytku nastąpiło w 2024 r.

Uciążliwa i mocno opóźniona budowa tramwaju do Wilanowa przez długi czas była obiektem drwin i gniewnych komentarzy. Dla wielu osób wciąż jest, ale mieszkańcy Mokotowa i Wilanowa mogą już przynajmniej korzystać z nowej trasy tramwajowej, którą uruchomiono 29 października 2024 r. Do Miasteczka Wilanów kursują dwie linie: 14 oraz 16, łączące te okolice z Ochotą oraz centrum miasta. Teraz do dokończenia pozostała jeszcze część drogowa inwestycji, a zakończenie prac planowane jest pod koniec 2025 r.

Zielona metamorfoza ul. Chmielnej (oraz fragmentu ul. Brackiej) w grudniu 2024 r. była już w zasadzie zakończona, ale wykonawca nie wyrobił się w pełni z wszystkimi pracami porządkowymi, dlatego można uznać tę inwestycję za wciąż trwającą. Wzdłuż popularnego deptaka pojawiły się szpalery drzew oraz dużo zieleni niskiej, wymieniono także nawierzchnię ulicy i wprowadzono nową małą architekturę.

Opóźniony remont Dworca Zachodniego w Warszawie miał zakończyć się 28 grudnia 2024 r. i do tej daty rzeczywiście udało się sfinalizować większość prac. Przedłużyły się jednak prace przy części podziemnej, która będzie w pełni dostępna dopiero po wakacjach 2025. Pasażerowie mają już jednak do dyspozycji nowe perony z efektownym zadaszeniem, a także prowadzącą na nie kładkę ze schodami ruchomymi i windami. Powstał także nowy budynek dworca od strony ul. Tunelowej.

