– To wielki dzień dla Warszawy. Z co najmniej kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że takiego miejsca nie było w stolicy od dziesięcioleci. Miejsca, które powstałoby od podstaw – właśnie po to, żeby prezentować polską sztukę. Miejsca, które samo w sobie jest spektakularne. Po drugie jest to absolutnie historyczna i wyjątkowa chwila dla miasta stołecznego Warszawy również dlatego, że MSN wpisuje się w projekt Nowego Centrum Warszawy. Udaje nam się powoli, po dekadach, odczarować tę część miasta i ją konsekwentnie przebudowujemy. Po trzecie to niesłychanie istotne – będziemy mieli miejsce na absolutnie światowym poziomie, służące promocji polskiej kultury, polskiej sztuki nowoczesnej, która cieszy się wielkim zainteresowaniem. Ale to miejsce to coś znacznie więcej. Dlatego, że MSN będzie miejscem spotkań, miejscem dyskusji – powiedział prezydent m.st. Warszawy Rafał Trzaskowski w siedzibie MSN na dzień przed otwarciem gmachu.