Tramwaj na Gagarina wrócił po miesięcznej przerwie. Wznowiono kursy na Sielce i ruch tramwajowy na ul. Puławskiej

15:19

Zobacz galerię 84 zdjęcia Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator Tramwaj na Gagarina w Warszawie

Tramwaj na Gagarina w Warszawie, czyli odnoga tramwaju do Wilanowa, przez ponad miesiąc wyłączony był z użytkowania w związku z pracami naprawczymi na ul. Spacerowej oraz budową rozjazdów na ul. Puławskiej. 2 września sytuacja wróciła jednak do normy i znów można dotrzeć tramwajem na Sielce.

Spis treści

Tramwaj na Gagarina wraca po przerwie. Powrót do normy także na Puławskiej

Tramwaj na Gagarina w Warszawie – otwarta w maju odnoga wciąż budowanego tramwaju do Wilanowa – wraca do normalnego kursowania. Regularne kursy na Sielce zostały wznowione 2 września 2024 r., tramwaje wróciły też na ul. Puławską.

Przypomnijmy, że te odcinki sieci tramwajowej były wyłączone z użytkowania od 29 lipca w związku z koniecznością przeprowadzenia szeregu prac. Chodziło m.in. o prace naprawcze na ul. Spacerowej w związku z wykrytymi usterkami, a także o budowę rozjazdów prowadzących w kierunku powstającego obecnie tramwaju na Rakowieckiej.

Nowy tramwaj na Gagarina po raz pierwszy zaczął kursowanie wczesnego ranka we wtorek 14 maja 2024 r. Pierwszy pojazd wyruszył w trasę o godzinie 4.30. Odcinek na Sielce obsługuje linia 11. Dojazd tramwajem do centrum zajmuje ok. 20 minut, przy czym czas ten powinien ulec skróceniu po wprowadzeniu priorytetów dla tramwajów na skrzyżowaniach (nastąpi to po uruchomieniu całej linii do Wilanowa).

Warto przypomnieć, że pierwotnie zakończenie robót budowlanych przy całej trasie tramwaju do Wilanowa miało nastąpić w kwietniu 2024 r., ale teraz pewne jest już opóźnienie do przełomu października i listopada 2024 r. Jest to termin otwarcia samej trasy tramwajowej: prace drogowe i przy odtwarzaniu chodników, dróg dla rowerów itd. zakończą się dopiero w 2025 r.

Tramwaj na Gagarina – trasa. Którędy jedzie tramwaj na Sielce?

Tramwaj na Gagarina rozpoczyna swoją liczącą ok. 1 km trasę przy skrzyżowaniu ul. Gagarina, Czerniakowskiej i al. Polski Walczącej. Stąd nowa trasa biegnie wzdłuż ul. Gagarina aż do jej skrzyżowania z ul. Belwederską i Spacerową, gdzie łączy się z główną trasą tramwaju do Wilanowa. Stąd podróżni mogą pojechać w kierunku centrum, a po otwarciu głównej części trasy – także w stronę Miasteczka Wilanów. Inwestycję wartą 4,34 mln zł zrealizowała firma Egis Poland.

Autor: Tramwaje Warszawskie Trasa tramwaju do Wilanowa wraz z odnogami: tramwajem na Stegny i tramwajem na Gagarina Link: Kliknij, aby powiększyć

Warto dodać, że mieszkańcy Sielc zyskają też możliwość dojechania tramwajem na Stegny. Trwa bowiem budowa drugiej odnogi linii do Wilanowa, która pobiegnie ul. św. Bonifacego aż do pętli pod kościołem. Zakończy się ona w 2025 r.

Wraz z budową tramwaju z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji wybudujemy (...) nowy kolektor ściekowy o średnicy 2,8 m i długości ok. 1,2 km. Budowa kanału przyczyni się do podwyższenia bezpieczeństwa systemu kanalizacji w czasie m.in. intensywnych opadów atmosferycznych – zapowiadały przed rozpoczęciem inwestycji Tramwaje Warszawskie.

Tramwaj na Gagarina – przystanki

Na trasie tramwaju na Sielce powstały 3 nowe przystanki. Ich lokalizacje to:

przy skrzyżowaniu ul. Gagarina z ul. Belwederską i Spacerową,

w ul. Gagarina na wysokości ul. Sieleckiej,

przy skrzyżowaniu ul. Gagarina, Czerniakowskiej i al. Polski Walczącej.

Warto pamiętać, że otwarcie nowej linii tramwajowej oznacza duże zmiany w rozkładach autobusów, dlatego należy na bieżąco śledzić informacje na miejskich stronach oraz na przystankach.

Sprawdź też: Zbudują tramwaj na Rakowieckiej w Warszawie

Autor: Tramwaje Warszawskie Mapa tramwaju na Gagarina z zaznaczonymi przystankami (czerwone prostokąty) Link: Kliknij, aby powiększyć

Tramwaj na Gagarina – budowa. Kiedy się zakończyła?

Pierwsze prace nad tramwajem na Sielce rozpoczęły się w maju 2022 r. Najpierw powstał podziemny kolektor ściekowy, a dopiero po zakończeniu tych prac mogła się zacząć budowa tramwaju w ul. Gagarina. Budowa złapała wielomiesięczne opóźnienie, m.in. w związku z koniecznością większej niż zakładano przebudowy sieci ciepłowniczej pod przyszłymi szynami.

Tramwaj na Gagarina został uruchomiony 14 maja 2024 r. Wiosną zakończono budowę torowiska oraz sieci trakcyjnej, w nocy z 12 na 13 maja otwarto w pełni dla aut ul. Gagarina, Spacerową i Goworka. W kwietniu 2024 r. i na początku maja przeprowadzono jazdy testowe oraz prace porządkowe. Od 14 maja na Sielce kursuje istniejąca linia tramwajowa 11. Później kursowanie zostało zawieszone w okresie od 29 lipca do 1 września w związku z robotami budowlanymi i naprawczymi na ul. Puławskiej i Spacerowej.

Zobacz galerię: Budowa tramwaju do Wilanowa

Zobacz galerię 33 zdjęcia Autor: Dariusz Jędrzejewski Odcinek Idzikowskiego - św. Bonifacego

Tramwaj na Gagarina – wizualizacja

Poniżej prezentujemy wizualizację docelowego wyglądu skrzyżowania trasy tramwaju na Sielce z główną trasą tramwaju do Wilanowa oraz projekt docelowej organizacji ruchu.

Autor: Tramwaje Warszawskie Wizualizacja tramwaju na Gagarina, skrzyżowanie z ul. Belwederską i Spacerową Link: Kliknij, aby powiększyć

Autor: Tramwaje Warszawskie Docelowa organizacja ruchu na trasie tramwaju na Gagarina, część 1 Link: Kliknij, aby powiększyć

Autor: Tramwaje Warszawskie Docelowa organizacja ruchu na trasie tramwaju na Gagarina, część 2 Link: Kliknij, aby powiększyć

