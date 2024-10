Zajezdnia Annopol już działa. To pierwszy taki obiekt od lat 60.

Zajezdnia Annopol na Białołęce już działa. To pierwsza od lat 60. nowa zajezdnia w Warszawie

Zobacz galerię 15 zdjęć Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator Zajezdnia tramwajowa Annopol na Białołęce w Warszawie

Nowa tramwajowa zajezdnia Annopol na Białołęce w Warszawie rozpoczęła obsługę pojazdów. Na terenie ekologicznej i częściowo zautomatyzowanej zajezdni na Białołęce tramwaje będą nocować oraz przechodzić przeglądy i naprawy. To pierwszy taki nowy obiekt w stolicy od lat 60. XX w.

Zajezdnia Annopol, czyli nowa zajezdnia tramwajowa na Białołęce

Zajezdnia Annopol zaczęła powstawać w 2022 r., zaś działalność rozpoczęła 29 października 2024 r., w tym samym dniu, gdy kursować zaczął nowy tramwaj do Wilanowa. Nowoczesny obiekt zajmuje powierzchnię prawie 12 ha. Będą w niej serwisowane 152 wagony tramwajowe wszelkiego typu. W zarządzaniu pomoże system informatyczny, który zidentyfikuje każdy tramwaj wjeżdżający i wyjeżdżający z zajezdni i sprawdzi, na którym torze się on znajduje. Inwestorem są Tramwaje Warszawskie, zaś wykonawcą konsorcjum spółek ZUE S.A. i Yörük Yapı Inşaat A.Ş. Całkowity koszt dofinansowanej z UE inwestycji to 715 794 304,83 zł brutto (podwyższono go aneksami do umowy – pierwotnie było to 684 599 965,10 zł brutto).

Nowa zajezdnia jest potrzebna z uwagi na brak miejsca na nocowanie i serwisowanie powiększającego się taboru. Jest to zaledwie piąta zajezdnia tramwajowa w stolicy i pierwsza wybudowana od lat 60. XX w. Na terenie zajezdni znalazły się m.in.:

hala napraw,

hala postojowa,

myjnia,

budynek administracyjny,

warsztaty,

magazyny,

garaże dla pojazdów technicznych,

zbiorniki na wodę,

lakiernia,

portiernia.

Zajezdnia Annopol jest wyposażona w 100 zwrotnic, z czego ponad 70% z nich przestawia automatyka. Dzięki temu tramwaje mogą jeździć z jednostajną prędkością, co zapewnia oszczędność energii elektrycznej. Szacuje się, że oszczędności wynikające ze zautomatyzowania zajezdni w ciągu 10 lat wyniosą około 10 mln zł, co jest zbliżone do kosztu zakupu całego systemu.

Zajezdnia Annopol – lokalizacja. Gdzie powstała?

Zajezdnia tramwajowa Annopol zlokalizowana jest w dzielnicy Białołęka, w rejonie ulic Annopol, Inowłodzkiej i Pawła Włodkowica. Tory umożliwiające dojazd do zajezdni łączą się z siecią tramwajową na ul. Annopol, pomiędzy pętlami Annopol i Żerań Wschodni.

Zajezdnia Annopol gotowa, choć z opóźnieniem

Budowa nowej zajezdni tramwajowej ruszyła w 2022 r. i miała zakończyć się w lutym 2024 r., jednak ten termin nie został dotrzymany. Najpierw przesunięto go na kwiecień, później na czerwiec 2024 r. Na tym się jednak nie skończyło. Ostatecznie nowa zajezdnia rozpoczęła działalność 29 października 2024 r. (na początku w ograniczonym zakresie).

Na osiągnięcie przez obiekt pełnej funkcjonalności trzeba jeszcze poczekać. Jak informuje serwis transport-publiczny.pl, podzielony na etapy rozruch zajezdni zakończy się dopiero na początku 2025 r.

Zajezdnia Annopol – mapa

Poniżej można zobaczyć mapę z zaznaczoną zajezdnią tramwajową Annopol. Jak widać, obiekt będzie zlokalizowany pomiędzy pętlą Annopol a pętlą Żerań Wschodni.

Zobacz galerię 15 zdjęć Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator Zajezdnia tramwajowa Annopol na Białołęce w Warszawie

Na czym polega automatyczny system sterowania zajezdnią?

Z dyspozytorni będzie można obserwować, jak przemieszczają się tramwaje po torach i jaki ich jest ich status. System sam wybierze scenariusz według którego tramwaj będzie się poruszał. Będzie prowadził również diagnostykę pojazdów, która będzie brana pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o odstawieniu tramwaju do przeglądu. Ponadto system poda kierunek serwisowania (szlifowanie kół, naprawa) i skieruje tramwaj na wyznaczone stanowisko obsługowe lub postojowe.

Również sterowanie zwrotnicami i semaforami będzie odbywało się automatycznie, bez ingerencji motorniczego. Do systemu podłączona będzie także myjnia, stanowiska diagnostyczne, stanowiska obsługowe i urządzenia serwisowe – np. dystrybutory płynów, olejów, piasku.

System zastąpi pracę ludzi przy wielu czynnościach podczas obsługi tramwajów, w szczególności przy planowaniu ustawienia tramwajów do wyjazdu i manewrach oraz zintegruje pracę maszyn, urządzeń i przesyłanie informacji do pracowników, którzy będą korzystali ze specjalnej aplikacji mobilnej na smartfonie albo tablecie.

Odnawialne źródła energii w inwestycji na Annopolu

Cieszy fakt, że nowa inwestycja w bardzo dużym stopniu jest zasilana z przyjaznych środowisku, odnawialnych źródeł energii. Zamontowano pompy ciepła i ogniwa słoneczne. Dodatkowo zaplanowano magazynowanie wody w zbiornikach i wykorzystywanie jej do mycia placów, pojazdów, spłukiwania toalet i podlewania terenów zielonych.

Zajezdnia Annopol – wizualizacja

Zobacz galerię 5 zdjęć Autor: materiały prasowe W zajezdni Annopol będzie magazynowana woda w zbiornikach i wykorzystywana do mycia placów, pojazdów, spłukiwania toalet i podlewania terenów zielonych

