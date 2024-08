Nowa Chmielna – pierwszy odcinek już gotowy po zielonej przebudowie. Jak zmienia się ul. Chmielna w Warszawie?

13:27

Zobacz galerię 31 zdjęć Autor: Balzola Otwarty dla mieszkańców skwer przy kinie Atlantic

Nowa Chmielna jest już prawie gotowa. Pierwszy ukończony odcinek – przy kinie Atlantic – został już udostępniony mieszkańcom oraz turystom. Zielona przebudowa ul. Chmielnej i Brackiej w Warszawie obejmuje m.in. wymianę nawierzchni, nowe drzewa i krzewy oraz nowe elementy małej architektury takie jak ławki i latarnie.

Spis treści

Nowa Chmielna w Warszawie niemal gotowa. Jaka będzie po remoncie?

8 listopada 2023 r. rozpoczęła się przebudowa ul. Chmielnej w Warszawie. Jak podaje UM Warszawa, prace wykonuje firma Balzola, która ma już na koncie podobną przebudowę fragmentu ul. Marszałkowskiej pomiędzy placem Bankowym a ul. Królewską (w ramach projektu Zielona Marszałkowska). Prace miały zakończyć się przed wakacjami 2024, jednak termin przesunięto na jesień 2024 r. Zarząd Terenów Publicznych zdecydował, że kolejne zmodernizowane odcinki Chmielnej będą udostępniane mieszkańcom etapami w miarę postępów prac. Od sierpnia udostępniono w ten sposób skwer przy kinie Atlantic.

Na nowej ulicy Chmielnej pojawi się szpaler drzew. Projekt zakłada posadzenie ponad 130 drzew, w tym 95 w ciągu samej ulicy Chmielnej i 38 wzdłuż ul. Brackiej. Będą one pasowały do tych, które pojawiły się na tzw. Placu Pięciu Rogów u zbiegu Chmielnej, Brackiej i Kruczej. Pomiędzy drzewami planuje się miejsca do wypoczynku i małe ogródki. Zieleń dominująca będzie również na skwerze przy kinie Atlantic. Będzie tu fontanna oraz poidełko. Z Chmielnej zniknie też betonowa nawierzchnia z kostki. W jej miejscu mają się pojawić granitowe płyty (100x50 cm).

Zmieni się też plac przy centrum medycznym, gdzie teraz odbywa się sprzedaż książek pod chmurką. Powstanie tam skwer bukinistów z wygodnymi tarasami, siedziskami i efektownym oświetleniem.

Te wszystkie plany na nową Chmielną to zwycięska koncepcja biura RS Architektura Krajobrazu, wybrana w konkursie architektonicznym w ramach programu Nowe Centrum Warszawy. Obejmuje on m.in. takie działania rewitalizacyjne w ścisłym centrum stolicy jak wspomniany Plac Pięciu Rogów czy przebudowa fragmentu placu Defilad na zielony plac Centralny.

Przy inwestycji na ulicy Chmielnej kluczowa była zgoda Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Układ Chmielnej na odcinku Nowy Świat – pasaż Wiecha jest wpisany do rejestru zabytków. Wcześniej miał on wątpliwości co do zasadzenia drzew, jednak ostatecznie wydał zgodę na zazielenienie ulicy.

Zobacz wizualizacje w galerii: Modernizacja Chmielnej - tak ma wyglądać nowa Chmielna

Zobacz galerię 9 zdjęć Autor: serwis prasowy Wschodnia część ulicy Chmielnej; widok na skwer bukinistów

– Jestem przekonany, że remont Chmielnej kompletnie odmieni nie tylko wygląd tej ulicy, ale również całego centrum, na którym tak bardzo nam zależy. Zazielenimy tę ulicę i oddamy ją mieszkańcom – zapowiedział prezydent m.st. Warszawy Rafał Trzaskowski. – Po zakończeniu wszystkich prac Chmielna stanie się kolejnym reprezentacyjnym miejscem stolicy. Jednocześnie wraz z wyremontowanym już Placem Pięciu Rogów i przygotowywanym do rewitalizacji Placem Centralnym – wpisze się w projekt Nowego Centrum Warszawy. W ten sposób połączymy tzw. śródmiejskie wyspy aktywności w jeden scalony organizm, z którego będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy i turyści.

Chmielna przyjazna pieszym i rowerzystom

Na ul. Chmielnej zmieni się oświetlenie – stare latarnie zastąpią nowe, ledowe. Skorzystają również rowerzyści – wszystkie rozwiązania geometryczne na całym obszarze opracowania uwzględniać będą rozwiązania dla ruchu rowerowego. Uregulowana zostanie kwestia parkowania i wjazdu na Chmielnej, która wpływa na negatywny sposób postrzegania tej przestrzeni. Dotyczy to głównie ruchu samochodów dostawczych oraz samochodów aktualnie blokujących połączenie z pasażem Wiecha. Nastąpią też zmiany zachęcające do spacerów Chmielną i spędzania tu czasu.

– Wyremontowane zostaną elementy małej architektury: murki, donice z zielenią, ławki (...) oraz słupki wygrodzeniowe. Łącznie Chmielna zyska 64 szt. różnego rodzaju elementów „umeblowania” – krzeseł miejskich, ławek i ław wielkoprzestrzennych – podaje UM Warszawa.

Kiedy Warszawa będzie miała nową Chmielną?

Nowa Chmielna już na starcie miała opóźnienie. Wykonawca modernizacji miał być wyłoniony na przełomie lipca i sierpnia 2023 r. Niestety, tak się nie stało. Wszystkie oferty wykonawców okazały się za drogie i przetarg anulowano.

Drugi przetarg na modernizację Chmielnej Zarząd Terenów Publicznych rozstrzygnął 15 września. Tym razem najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum firm Balzola Polska i PHU Brukstar. Opiewa ona na 21,6 mln złotych. To znów trochę więcej niż szacował ratusz. Na realizację zarezerwowano bowiem 20,5 mln złotych. Miasto dołożyło jednak brakujące pieniądze i podpisano umowę z wykonawcą. Prace ziemne ruszyły 8 listopada 2023 r.

Jak podaje miasto, inwestycja zakończy się jesienią 2024 r. Pierwotnie planowano, że nastąpi to przed wakacjami 2024. Gotowe odcinki ulicy są udostępniane mieszkańcom w miarę postępów prac.

Zobacz, jak Chmielna wyglądała przed przebudową: Kiedy nowa Chmielna? Zobacz, jak wygląda jedna z najbardziej znanych ulic Warszawy

Zobacz galerię 11 zdjęć Autor: Szymon Starnawski / Grupa Murator Ulica Chmielna, jeszcze 15-20 lat temu była wizytówką stolicy

Autor: ZTM Warszawa Widok ze środkowej ulicy Brackiej w kierunku Placu Pięciu Rogów

Źródło: ZTM Warszawa, UM Warszawa