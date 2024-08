Kiedy koniec remontu placu Na Rozdrożu w Warszawie? Wszystko niby gotowe, a poprawki trwają. Zobacz zdjęcia

10:35

Zobacz galerię 43 zdjęcia Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator Efekty remontu pl. Na Rozdrożu w Warszawie

Przebudowa placu Na Rozdrożu w Warszawie teoretycznie dobiegła już końca, ale w wielu miejscach wciąż trwają jeszcze drobne prace. Działają już jednak nowe przystanki i prowadzące na nie windy. Jak zmieniło się to miejsce? Zobacz zdjęcia efektów remontu.

Spis treści

Przebudowa placu Na Rozdrożu. Co się zmieniło?

Rozpoczęta wiosną 2023 r. przebudowa placu Na Rozdrożu miała na celu przede wszystkim poprawienie dostępności i wygody przystanków autobusowych przy Trasie Łazienkowskiej. Powstały windy na dolny poziom placu, a same przystanki zostały poszerzone. Przebudowywana została też infrastruktura piesza i rowerowa na górnym poziomie.

Sekrety warszawskiego metra. Jak powstało i jak się rozwinie? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Inwestycja obejmuje m.in. następujące prace:

budowę wind oraz remont schodów na przystanki autobusowe,

przebudowa przystanków autobusowych – poszerzenie, podwyższenie krawężnika (łatwiejsze wsiadanie), dodanie ławek i zieleni,

modernizacja istniejących dróg dla rowerów i budowa nowych łączników oraz przejazdów,

budowa nowych pasów zieleni oddzielających ścieżki rowerowe od chodników,

budowa dwóch nowych przejść dla pieszych: po zachodniej stronie Alej Ujazdowskich (przez wlot ul. Koszykowej) oraz w osi alei Wyzwolenia,

likwidacja istniejącego przejścia podziemnego,

przygotowanie miejsca pod pomnik Bitwy Warszawskiej 1920 r. (ostatecznie nie powstanie on w planowanym miejscu).

Wykonawcą prac jest firma Strabag, a łączny koszt inwestycji to blisko 32 mln zł (z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg). Koszty wzrosły w stosunku do pierwotnej umowy z wykonawcą, która opiewała na kwotę ok. 26,4 mln zł.

Autor: UM Warszawa Wizualizacja wyremontowanego placu Na Rozdrożu w Warszawie

– Miasto dostępne dla wszystkich to jeden z priorytetów mojej prezydentury. Dlatego zależy mi na tym, żeby plac Na Rozdrożu był bardziej dostępny dla rodziców z wózkami, osób starszych i wszystkich, którzy korzystają z komunikacji miejskiej, ale również dla pieszych i rowerzystów – wyjaśnia prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Modernizacja placu Na Rozdrożu – aktualności. Zobacz zdjęcia

Generalna przebudowa placu Na Rozdrożu rozpoczęła się 21 kwietnia 2023 r. Prace formalnie zakończyły się w połowie lipca 2024 r., jednak w wielu miejscach wciąż leżą materiały budowlane, trwają też drobne poprawki. Pasażerowie komunikacji miejskiej mogą jednak korzystać z nowych przystanków, a pieszym i rowerzystom udostępniono nowe ciągi komunikacyjne na górnym poziomie placu. Przybyło też sporo zieleni.

Zobacz galerię 43 zdjęcia Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator Efekty remontu pl. Na Rozdrożu w Warszawie

Autor: UM Warszawa Plan modernizacji placu Na Rozdrożu w Warszawie Link: Powiększ zdjęcie

Rozumiesz te modne słowa czy powtarzasz tylko jak papuga? Quiz językowy dla inteligentnych Pytanie 1 z 12 Betonoza to... wada betonu powodującą kruchość stosowanie w miastach nadmiaru betonu, nieraz kosztem zieleni rozlewanie się miasta na coraz większe tereny Dalej