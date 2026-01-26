Arka Koniecznego. Jak żyje się w ikonie architektury? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Przebudowa ulic Złotej i Zgoda w Warszawie – aktualności

Do tej pory śródmiejskie ulice Złota i Zgoda w Warszawie były zdominowane przez samochody i praktycznie pozbawione zieleni. Teraz zmienia się to w ramach projektu Nowego Centrum Warszawy, który zakłada metamorfozę centrum stolicy w miejsce zielone, przyjazne i dostępne. 16 lipca 2024 r. poinformowano o podpisaniu umowy z wykonawcą – firmą Skanska. Prace w terenie wystartowały w sierpniu 2024 r. Przebudowa powinna się zakończyć w drugiej połowie 2026 r.

Aktualnie zaawansowanie prac oceniane jest na ok. 70%. Postępuje budowa fontanny na ul. Złotej w miejscu zlikwidowanego tunelu pod Marszałkowską. Trwa też układanie nowej nawierzchni na przebudowywanych ulicach i chodnikach. Posadzono już również część drzew. W ramach inwestycji powstało już przejście dla pieszych przez Marszałkowską przy ul. Złotej (w planach jest jeszcze przejście na wysokości ul. Sienkiewicza). Przez okres mrozów na budowie trwała przerwa technologiczna.

– Rejon ulic Złotej i Zgoda zmieni się w ramach Nowego Centrum Warszawy – będzie dużo drzew i mnóstwo zieleni, nowe place, wygodne chodniki i nawierzchnie, naziemne przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów. Zniknie tunel pod ul. Marszałkowską, w zamian powstanie podziemny zbiornik retencyjny na wody opadowe – podaje UM Warszawa.

Co zmieni przebudowa ul. Złotej i Zgoda w Warszawie?

Projekt zmian w rejonie ul. Złotej i Zgoda (oraz ul. Sienkiewicza i fragmentu ul. Jasnej), opracowany przez pracownię RS Architektura, przewiduje m.in.:

likwidację tunelu drogowego pod ul. Marszałkowską i przekształcenie go w zbiornik na deszczówkę, z płytkim zbiornikiem wodnym na powierzchni,

budowę nowego naziemnego przejścia dla pieszych w osi ul. Złotej, prowadzącego na plac Centralny,

przekształcenie obu ulic w woonerfy, czyli drogi z pierwszeństwem ruchu pieszego i rowerowego – powstanie m.in. alejka z nawierzchnią mineralną pośrodku ul. Złotej,

zastąpienie dwóch parkingów naziemnych przez zielone skwery,

wprowadzenie dużej ilości nowej zieleni: 167 wysokich drzew (nawet 9 m), krzewów, bylin, łąk kwietnych, trawników,

stworzenie reprezentacyjnego placu przed Domem pod Orłami,

budowę elementów małej architektury (ławek, koszy na śmieci itp.),

objęcie rewitalizowanego obszaru strefą zamieszkania i strefą Tempo 30,

stworzenie przy ul. Zgoda 12 skweru z placem zabaw, siłownią, stolikami i zielenią,

przekształcenie parkingu przed Filharmonią Narodową w skwer i Ogród Muzyki.

i Autor: RS Architektura Krajobrazu Dorota Rudawa – Konstancin-Jeziorna/UM Warszawa/ Materiały prasowe Koncepcja zmian w rejonie ulic Złotej i Zgoda w Warszawie Link: Kliknij, aby powiększyć

– Projektowana zieleń obejmuje zarówno nasadzenia zieleni wysokiej (szpalery, grupy), jak i średniej (wielogatunkowe rabaty bylinowe i krzewiaste). Kompleksowo rozwiązana zostanie kwestia retencji wód opadowych – będzie ona infiltrowana w obrębie ogrodów deszczowych, skrzynek rozsączających jak i retencjonowana w projektowanym zbiorniku podziemnym (…) i ponownie wykorzystywana w okresie suszy do nawadniania nowych terenów zieleni – piszą autorzy zwycięskiej koncepcji przebudowy.

Do kiedy przebudowa ulic Złotej i Zgoda w Warszawie?

Obecnie miasto podaje, że przebudowa zrealizowana zostanie w latach 2024–2026. Inwestycja opóźniła się względem pierwotnych planów, które zakładały, że do końca 2024 r. wszystko będzie gotowe. Ostatecznie jednak w 2024 r. prace dopiero ruszyły.

Na wykonanie przebudowy przewidziano 24 miesiące, co sugeruje zakończenie prac w II połowie 2026 r. Tak długi czas ma zminimalizować utrudnienia oraz zapewnić mieszkańcom i dostawcom możliwość dojazdu. Trzeba pamiętać, że w trakcie trwania inwestycji parkowanie w tej okolicy jest możliwe tylko dla mieszkańców. Prace będą prowadzone etapami:

najpierw przebudowa ul. Złotej i fragmentu ul. Zgoda,

później budowa trzech placów (plac przy Zgoda 12, pl. Młynarskiego oraz plac przy Domu Pod Orłami),

w ostatniej kolejności prace na ul. Sienkiewicza i ul. Jasnej.

Warto przypomnieć, że objęty tą inwestycją teren ma 2,5 ha powierzchni, czyli jest dziesięć razy większy od placu Pięciu Rogów w Warszawie, również zrealizowanego w ramach projektu Nowego Centrum Warszawy.

Przebudowa ulic Złotej i Zgoda w Warszawie – wizualizacje

Wizualizacje autorstwa pracowni RS Architektura Krajobrazu Dorota Rudawa – Konstancin-Jeziorna można zobaczyć w poniższej galerii.

Remont Złotej i Zgoda – co z wjazdem i parkowaniem po zmianach?

W ramach zmian na ul. Złotej i Zgoda zniknie wiele miejsc parkingowych. Jest to powiązane z (trwającą już) budową parkingu podziemnego pod placem Powstańców Warszawy. Okoliczni mieszkańcy będą mogli parkować w tym obiekcie po preferencyjnych stawkach, po wykupieniu specjalnego abonamentu. Jednocześnie część miejsc parkingowych na powierzchni pozostanie.

– Uporządkujemy parkowanie. Powstaną tzw. strefy zamieszkania i Tempo 30 z wjazdem głównie dla dostaw i pojazdów technicznych. Zachowamy w nowej aranżacji znaczną liczba naziemnych miejsc postojowych. Będą przeznaczone przede wszystkim dla mieszkańców bądź na potrzeby dostaw – podaje UM Warszawa.

Warto dodać, że możliwość wjazdu osobom nieuprawnionym na omawiany obszar będą blokować automatycznie wysuwane słupki. W rejonie ulic Złotej i Zgoda przejazd samochodem ma być możliwy wyłącznie dla mieszkańców (dojazd do posesji), osób z niepełnosprawnościami, służb miejskich i dostaw.