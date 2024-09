Znika tunel pod Marszałkowską w Warszawie. To część przebudowy ul. Złotej i Zgoda. Co się tu zmieni?

Tunel pod Marszałkowską w Warszawie został zamknięty i trwa jego likwidacja. To początek zielonej metamorfozy ul. Złotej i Zgoda. W perspektywie najbliższych kilkunastu lat radykalnie zmienią się także inne części Śródmieścia, m.in. ul. Krucza, Aleje Jerozolimskie, pl. Defilad oraz ronda Dmowskiego i de Gaulle'a. Co planują władze stolicy?

Tunel pod Marszałkowską w Warszawie znika po ponad 50 latach

Śródmieście Warszawy od kilku lat przechodzi stopniową przemianę. W ramach projektu Nowego Centrum Warszawy trwa proces przebudowy licznych ulic i placów oraz budowa nowych gmachów publicznych, jak Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Celem ma być uczynienie centrum stolicy miejscem zapraszającym do odwiedzin i spacerów.

W czerwcu w ramach tych zmian zamknięto tunel drogowy pod ul. Marszałkowską i rozpoczęła się jego likwidacja. Chodzi o tunel między ul. Złotą a pl. Defilad. Istniał on w tym miejscu przez ponad 50 lat – powstał w czasach PRL-u, na przełomie lat 60. i 70. XX w., a otwarto go 31 grudnia 1970 r. Jeszcze w 2019 r. obiekt przeszedł niewielki remont – wymianę oświetlenia na energooszczędne. Później jednak zdecydowano o jego likwidacji i zamknięto w nocy z 28 na 29 czerwca 2024 r.

– Ruch na ulicy Złotej – wzdłuż tunelu – będzie odbywał się tak, jak dotychczas: otwarte pozostaną dwie jezdnie, zawrotka i wyjazd w prawo w Marszałkowską – podaje Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie.

Dlaczego tunel pod Marszałkowską znika? Wynika to z dużych zmian planowanych w okolicy. U wylotu tunelu od strony pl. Defilad powstaje właśnie zielony plac Centralny, na którym nie przewidziano ruchu samochodowego. Z drugiej strony tunelu jest ul. Złota, która jest obecnie przebudowywana na woonerf, czyli pełną drzew ulicę z pierwszeństwem ruchu rowerowego i pieszego. Z kolei parkowanie zostanie przeniesione z powierzchni do podziemnego parkingu pod pl. Powstańców Warszawy. Ruch samochodowy w tym miejscu zostanie więc znacznie ograniczony, co sprawia, że istnienie tunelu drogowego traci sens.

Jak zapowiedziano, po likwidacji tunelu dla kierowców powstanie lewoskręt z Marszałkowskiej w ul. Sienkiewicza (pod postacią zawrotki). Z kolei nad dzisiejszym tunelem miasto zbuduje nowe naziemne przejście dla pieszych przez Marszałkowską.

– W miejscu rampy zjazdowej do tunelu powstanie podziemny zbiornik retencyjny na wody opadowe. W centralnej części placu na ul. Złotej przy pasażu Wiecha będzie zlokalizowany też płytki zbiornik wodny, a także rzędy drzew wzdłuż osi ulicy – podaje miasto.

Zmian w centrum Warszawy będzie znacznie więcej. Które ulice i place czeka przebudowa?

Warto pamiętać, że likwidacja tunelu pod ul. Marszałkowską to dopiero początek ogromnych zmian w Śródmieściu. Kolejne przebudowy rozpoczną się bowiem już wkrótce lub są obecnie w fazie planowania. Ogółem w ciągu najbliższych kilkunastu lat można spodziewać się takich inwestycji jak:

Warto dodać, że w dalszej przyszłości zabudowana może zostać także południowa część placu Defilad (dziś parking), a także zachodnia pierzeja al. Jerozolimskich. Miasto chce także przykryć w jakiś sposób tzw. patelnię, czyli plac przed wejściem do metra Centrum. Te plany są jednak mniej konkretne i pozostają na razie w sferze zapowiedzi.

